https://crimea.ria.ru/20241119/zhiznennaya-situatsiya-gosuslugi-pomogut-bystro-vosstanovit-dokumenty-1141948725.html
"Жизненная ситуация": Госуслуги помогут быстро восстановить документы
"Жизненная ситуация": Госуслуги помогут быстро восстановить документы - РИА Новости Крым, 19.11.2024
"Жизненная ситуация": Госуслуги помогут быстро восстановить документы
Новые сервисы "Жизненная ситуация" для быстрого восстановления и замены документов запущен на портале "Госуслуги". Информация об этом размещена на сайте... РИА Новости Крым, 19.11.2024
2024-11-19T07:30
2024-11-19T07:30
2024-11-19T07:30
госуслуги
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Новые сервисы "Жизненная ситуация" для быстрого восстановления и замены документов запущен на портале "Госуслуги". Информация об этом размещена на сайте правительства РФ.По информации кабмина, через эти сервисы можно восстановить утерянный, краденный или испорченный паспорт гражданина России, полис ОМС, загранпаспорт, водительское удостоверение, в том числе международное, пенсионные документы, документы об образовании.Кроме того, через сервис можно узнать свой СНИЛС и ИНН, если они были утеряны. При этом восстанавливать эти документы в бумажном виде не нужно, поскольку они всегда доступны в электронном формате и их электронные версии равноценны бумажным документам.Необязательно менять и документы, связанные с наличием имущественных прав. Они действительны при предъявлении паспорта и свидетельства о заключении, расторжении брака или перемене имени.В России с 2021 года реализуется на федеральном и региональном уровнях проект "Государство для людей", курирует его заместитель председателя правительства, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Частью проекта и является оказание услуг по принципу "жизненные ситуации".В правительстве прогнозируют, что благодаря этому сервису в 2025 году в 1,7 раза сократятся сроки оформления необходимых документов – в среднем с 50 до 30 дней. А количество необходимых документов планируется уменьшить в среднем с 17 до 13. Снизится и количество и очных визитов в ведомства – с 15 до 6."На данный момент запущено 19 федеральных "Жизненных ситуаций" на порталах госуслуг и "МСП.РФ". До конца 2024 года планируется запуск 34 "Жизненных ситуаций" федерального уровня", – пояснили в правительстве РФ.В числе "Жизненных ситуаций": "Многодетная семья", "Переезд в другой регион", "Участие в спортивных соревнованиях", "Выезд на охоту и рыбалку", "Попадание в чрезвычайную ситуацию", "Организация логистики грузов", "Открытие частной школы", "Открытие аптеки", "Открытие туристического объекта".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двухфакторная аутентификация на "Госуслугах" теперь обязательнаНа Госуслугах доступна регистрация каналов с более чем 10 тыс подписчиковСтуденческие билеты на "Госуслугах" - когда опция начнет работать в Крыму
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госуслуги, новости, правительство россии, электронные документы, общество
"Жизненная ситуация": Госуслуги помогут быстро восстановить документы
Новые сервисы для восстановления и замены документов запущены на Госуслугах
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Новые сервисы "Жизненная ситуация" для быстрого восстановления и замены документов запущен на портале "Госуслуги". Информация об этом размещена на сайте правительства РФ.
"На портале госуслуг запущены сервисы "Жизненная ситуация" для восстановления и замены документов. Особенность сервисов – услуги, которые необходимы людям в определенных жизненных ситуациях, оказываются комплексно и находятся в одном месте, на портале госуслуг", – говорится в сообщении.
По информации кабмина, через эти сервисы можно восстановить утерянный, краденный или испорченный паспорт гражданина России, полис ОМС, загранпаспорт, водительское удостоверение, в том числе международное, пенсионные документы, документы об образовании.
Кроме того, через сервис можно узнать свой СНИЛС и ИНН, если они были утеряны. При этом восстанавливать эти документы в бумажном виде не нужно, поскольку они всегда доступны в электронном формате и их электронные версии равноценны бумажным документам.
Необязательно менять и документы, связанные с наличием имущественных прав. Они действительны при предъявлении паспорта и свидетельства о заключении, расторжении брака или перемене имени.
В России с 2021 года реализуется на федеральном и региональном уровнях проект "Государство для людей", курирует его заместитель председателя правительства, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Частью проекта и является оказание услуг по принципу "жизненные ситуации".
"Сервисы "Жизненные ситуации" нужны, чтобы люди получали государственные услуги в одном месте, быстро и удобно. Причем важно, что все необходимые услуги оказываются комплексно без необходимости искать дополнительную информацию и посещать ведомства", – заявил Дмитрий Григоренко.
В правительстве прогнозируют, что благодаря этому сервису в 2025 году в 1,7 раза сократятся сроки оформления необходимых документов – в среднем с 50 до 30 дней. А количество необходимых документов планируется уменьшить в среднем с 17 до 13. Снизится и количество и очных визитов в ведомства – с 15 до 6.
"На данный момент запущено 19 федеральных "Жизненных ситуаций" на порталах госуслуг и "МСП.РФ". До конца 2024 года планируется запуск 34 "Жизненных ситуаций" федерального уровня", – пояснили в правительстве РФ.
В числе "Жизненных ситуаций": "Многодетная семья", "Переезд в другой регион", "Участие в спортивных соревнованиях", "Выезд на охоту и рыбалку", "Попадание в чрезвычайную ситуацию", "Организация логистики грузов", "Открытие частной школы", "Открытие аптеки", "Открытие туристического объекта".
"На сегодняшний день сервисами "Жизненные ситуации" воспользовались около 1,5 миллиона человек. Работа по реализации проекта проходит и на региональном уровне. Планируется, что до конца 2024 года будет запущено 85 региональных "Жизненных ситуаций", – прогнозируют в кабмине.
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