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Студенческие билеты на "Госуслугах" - когда опция начнет работать в Крыму - РИА Новости Крым, 02.09.2024
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https://crimea.ria.ru/20240902/studencheskie-bilety-na-gosuslugakh---kogda-optsiya-nachnet-rabotat-v-krymu-1140070535.html
Студенческие билеты на "Госуслугах" - когда опция начнет работать в Крыму
Студенческие билеты на "Госуслугах" - когда опция начнет работать в Крыму - РИА Новости Крым, 02.09.2024
Студенческие билеты на "Госуслугах" - когда опция начнет работать в Крыму
Студенты Крымского федерального университета имени Вернадского получат электронные студенческие билеты на портале "Госуслуги" до конца года. Об этом РИА Новости РИА Новости Крым, 02.09.2024
2024-09-02T20:32
2024-09-02T20:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Студенты Крымского федерального университета имени Вернадского получат электронные студенческие билеты на портале "Госуслуги" до конца года. Об этом РИА Новости Крым сообщил проректор вуза по цифровой трансформации Александр Рыбась."Сроки на предоставление данных были ограничены. Мы запросили официальное добро на их перенос, и уже через две недели планируем сделать и передать полноформатную выборку по всем нашим студентам, в том числе вновь поступившим. После этого наши студенты смогут получить электронные студенческие на "Госуслугах" - это случится в ближайшее время", - сообщил Рыбась.При этом, по его словам, электронные зачетные книжки пока студентам вуза доступны не будут.Электронные студенческие билеты и зачетки стали доступны на портале "Госуслуги" для более 640 тысяч учащихся 76 вузов страны, еще более 90 подключат их до конца года, сообщили в понедельник Минцифры РФ. По данным министерства, предъявить студенческий можно, показав QR-код на экране смартфона.Воспользоваться электронным документом можно для покупки проездного со скидкой, при посещении музеев, спектаклей и концертов, для прохода на территорию колледжа или университета, в случае с зачеткой - для отслеживания успеваемости."Электронные документы действуют наравне с бумажными и не заменяют их. Студенты могут использовать их по желанию", - подчеркнули в пресс-службе Минцифры.Эксперимент по переводу студенческих билетов и зачеток в электронный формат в России стартовал 25 апреля 2024 года и будет проходить до 31 декабря 2025 года. Соответствующее постановление ранее подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.Читайте также на РИА Новости Крым:Могут ли студенты в Крыму получить скидку на билеты в поездаСистема доступа по банковским картам появилась в КФУЧем гордятся студенты Крыма
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РИА Новости Крым
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высшее образование, госуслуги, электронные документы, новости, образование в россии, студенты
Студенческие билеты на "Госуслугах" - когда опция начнет работать в Крыму

Студенты КФУ получат электронные студенческие на "Госуслугах" в этом году

20:32 02.09.2024
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Студенты Крымского федерального университета имени Вернадского получат электронные студенческие билеты на портале "Госуслуги" до конца года. Об этом РИА Новости Крым сообщил проректор вуза по цифровой трансформации Александр Рыбась.
"Сроки на предоставление данных были ограничены. Мы запросили официальное добро на их перенос, и уже через две недели планируем сделать и передать полноформатную выборку по всем нашим студентам, в том числе вновь поступившим. После этого наши студенты смогут получить электронные студенческие на "Госуслугах" - это случится в ближайшее время", - сообщил Рыбась.
При этом, по его словам, электронные зачетные книжки пока студентам вуза доступны не будут.
"Электронный студенческий билет дает все возможные преимущества, он подтверждает, что человек является студентом и зачетка в этом смысле - просто дублирующий документ. В тестовом режиме тоже попробуем запустить до конца года, но реально в эксперимент будет вступать позже", - пояснил он.
Электронные студенческие билеты и зачетки стали доступны на портале "Госуслуги" для более 640 тысяч учащихся 76 вузов страны, еще более 90 подключат их до конца года, сообщили в понедельник Минцифры РФ. По данным министерства, предъявить студенческий можно, показав QR-код на экране смартфона.
Воспользоваться электронным документом можно для покупки проездного со скидкой, при посещении музеев, спектаклей и концертов, для прохода на территорию колледжа или университета, в случае с зачеткой - для отслеживания успеваемости.
"Электронные документы действуют наравне с бумажными и не заменяют их. Студенты могут использовать их по желанию", - подчеркнули в пресс-службе Минцифры.
Эксперимент по переводу студенческих билетов и зачеток в электронный формат в России стартовал 25 апреля 2024 года и будет проходить до 31 декабря 2025 года. Соответствующее постановление ранее подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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