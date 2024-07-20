https://crimea.ria.ru/20240720/chem-gordyatsya-studenty-kryma--1138997958.html

Чем гордятся студенты Крыма

Чем гордятся студенты Крыма - РИА Новости Крым, 20.07.2024

Чем гордятся студенты Крыма

Студенты Крыма, как и всей России, гордятся своими университетами и страной, что подтверждают не только результаты опросов. Об этом РИА Новости Крым заявил и... РИА Новости Крым, 20.07.2024

2024-07-20T08:12

2024-07-20T08:12

2024-07-20T08:12

россия

опрос

социология

образование в крыму и севастополе

образование в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Студенты Крыма, как и всей России, гордятся своими университетами и страной, что подтверждают не только результаты опросов. Об этом РИА Новости Крым заявил и. о. ректора КФУ им В. И. Вернадского Владимир Курьянов.Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты опроса студентов (87 333 человека по всей РФ), проведенного на платформе "Неравнодушный человек". Согласно исследованию, доля студентов, удовлетворенных условиями учебы, за год выросла с 60 до 64%, и сегодня гордость за свою alma mater испытывают 58% учащихся вузов. 80% опрошенных заявили, что удовлетворены организацией процесса обучения.По словам и. о. ректора КФУ им. Вернадского Владимира Курьянова, многие студенты Российской Федерации, и в частности Крыма, действительно испытывают гордость за свое учебное заведение, и об этом свидетельствует не только опросы.Кроме того, источником гордости российских студентов становится материальная база, которая "улучшается из года в год" и о которой становится известно в обществе от самих учащихся, добавил он.Комментируя результаты опроса, министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что исследования подтверждают, что в университетской среде страны позитивно воспринимаются те шаги, которое государство делает в рамках крупных проектов, направленных на укрепление материальной базы университетов и улучшение содержания образовательных программ.По словам гендиректора Фонда ВЦИОМ, председателя наблюдательного совета платформы "Неравнодушный человек" Константина Абрамова, такие изменения надо расценивать "как позитивный результат не одного года работы участников рынка высшего образования и рынка труда в России.Читайте также на РИА Новости Крым:Уже расставляют мебель: в КФУ достроены студенческие общежития В Крымском федеральном университете построят спорткомплекс с бассейном В Крыму участники СВО начнут учить студентов основам военной подготовки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, опрос, социология, образование в крыму и севастополе, образование в россии, высшее образование, кфу (крымский федеральный университет), владимир курьянов, крым, новости крыма