Рейтинг@Mail.ru
Чем гордятся студенты Крыма - РИА Новости Крым, 20.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240720/chem-gordyatsya-studenty-kryma--1138997958.html
Чем гордятся студенты Крыма
Чем гордятся студенты Крыма - РИА Новости Крым, 20.07.2024
Чем гордятся студенты Крыма
Студенты Крыма, как и всей России, гордятся своими университетами и страной, что подтверждают не только результаты опросов. Об этом РИА Новости Крым заявил и... РИА Новости Крым, 20.07.2024
2024-07-20T08:12
2024-07-20T08:12
россия
опрос
социология
образование в крыму и севастополе
образование в россии
высшее образование
кфу (крымский федеральный университет)
владимир курьянов
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/1e/1119415034_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_fe5ab9df2a17e49bf130535a2c39a95a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Студенты Крыма, как и всей России, гордятся своими университетами и страной, что подтверждают не только результаты опросов. Об этом РИА Новости Крым заявил и. о. ректора КФУ им В. И. Вернадского Владимир Курьянов.Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты опроса студентов (87 333 человека по всей РФ), проведенного на платформе "Неравнодушный человек". Согласно исследованию, доля студентов, удовлетворенных условиями учебы, за год выросла с 60 до 64%, и сегодня гордость за свою alma mater испытывают 58% учащихся вузов. 80% опрошенных заявили, что удовлетворены организацией процесса обучения.По словам и. о. ректора КФУ им. Вернадского Владимира Курьянова, многие студенты Российской Федерации, и в частности Крыма, действительно испытывают гордость за свое учебное заведение, и об этом свидетельствует не только опросы.Кроме того, источником гордости российских студентов становится материальная база, которая "улучшается из года в год" и о которой становится известно в обществе от самих учащихся, добавил он.Комментируя результаты опроса, министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что исследования подтверждают, что в университетской среде страны позитивно воспринимаются те шаги, которое государство делает в рамках крупных проектов, направленных на укрепление материальной базы университетов и улучшение содержания образовательных программ.По словам гендиректора Фонда ВЦИОМ, председателя наблюдательного совета платформы "Неравнодушный человек" Константина Абрамова, такие изменения надо расценивать "как позитивный результат не одного года работы участников рынка высшего образования и рынка труда в России.Читайте также на РИА Новости Крым:Уже расставляют мебель: в КФУ достроены студенческие общежития В Крымском федеральном университете построят спорткомплекс с бассейном В Крыму участники СВО начнут учить студентов основам военной подготовки
россия
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/1e/1119415034_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_d2b7c300b138d45b0ca1e075bce15265.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, опрос, социология, образование в крыму и севастополе, образование в россии, высшее образование, кфу (крымский федеральный университет), владимир курьянов, крым, новости крыма
Чем гордятся студенты Крыма

Студенты Крыма и всей России гордятся своими университетами – ректор КФУ Курьянов

08:12 20.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтуденты
Студенты - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Студенты Крыма, как и всей России, гордятся своими университетами и страной, что подтверждают не только результаты опросов. Об этом РИА Новости Крым заявил и. о. ректора КФУ им В. И. Вернадского Владимир Курьянов.
Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты опроса студентов (87 333 человека по всей РФ), проведенного на платформе "Неравнодушный человек". Согласно исследованию, доля студентов, удовлетворенных условиями учебы, за год выросла с 60 до 64%, и сегодня гордость за свою alma mater испытывают 58% учащихся вузов. 80% опрошенных заявили, что удовлетворены организацией процесса обучения.
По словам и. о. ректора КФУ им. Вернадского Владимира Курьянова, многие студенты Российской Федерации, и в частности Крыма, действительно испытывают гордость за свое учебное заведение, и об этом свидетельствует не только опросы.
"Об этом они говорят сами, об этом говорит их общественная активность, их помощь бойцам СВО и гражданам новых территорий, об этом говорит и рост интереса среди абитуриентов", – сказал Курьянов.
Кроме того, источником гордости российских студентов становится материальная база, которая "улучшается из года в год" и о которой становится известно в обществе от самих учащихся, добавил он.
Комментируя результаты опроса, министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что исследования подтверждают, что в университетской среде страны позитивно воспринимаются те шаги, которое государство делает в рамках крупных проектов, направленных на укрепление материальной базы университетов и улучшение содержания образовательных программ.
По словам гендиректора Фонда ВЦИОМ, председателя наблюдательного совета платформы "Неравнодушный человек" Константина Абрамова, такие изменения надо расценивать "как позитивный результат не одного года работы участников рынка высшего образования и рынка труда в России.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Уже расставляют мебель: в КФУ достроены студенческие общежития
В Крымском федеральном университете построят спорткомплекс с бассейном
В Крыму участники СВО начнут учить студентов основам военной подготовки
 
РоссияОпросСоциологияОбразование в Крыму и СевастополеОбразование в РоссииВысшее образованиеКФУ (Крымский федеральный университет)Владимир КурьяновКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:0011 человек погибли и 30 пропали без вести – в Китае рухнул мост
08:29Резать не надо: в Симферополе урологические операции станут проще
08:12Чем гордятся студенты Крыма
07:44Крым в центре внимания: что задумали США через морскую стратегию Украины
07:03Когда США сменят Зеленского для переговоров с Россией - мнение
06:41Массированная атака дронов на Ростовскую область – что известно
06:25Грозовые ливни с градом в Крыму - в МЧС предупредили об опасности
06:10Крымский мост: обстановка на утро субботы
06:00Аварию на электроподстанции в Алуште устранили
00:24Пожар в Севастополе: спасли от огня садоводческое товарищество
00:13В Алуште начали подключать свет - Крымэнерго
00:01Жару сменят грозы: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 20 июля
23:56Атака ВСУ на Шебекино: ранены трое жителей, город частично обесточен
23:28Ирина Фарион скончалась в больнице после выстрела в висок
23:11На Николаевской развязке в Симферополе ограничат движение
23:02Главные новости Крыма: 19 июля
22:55Главное за день: 19 июля
22:41Обесточенная Алушта: в "Крымэнерго" прокомментировали аварию
22:19Аксенов рассказал о причине отключения Алушты от электроснабжения
Лента новостейМолния