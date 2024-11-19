https://crimea.ria.ru/20241119/v-krymu-zaderzhany-podozrevaemye-v-podryve-mashiny-voennogo-v-sevastopole-1141961350.html

В Крыму задержаны подозреваемые в подрыве машины военного в Севастополе

В Крыму задержаны подозреваемые в подрыве машины военного в Севастополе - РИА Новости Крым, 19.11.2024

В Крыму задержаны подозреваемые в подрыве машины военного в Севастополе

ФСБ задержала двоих жителей Крыма, подозреваемых в совершении по заданию Киева подрыва машины военнослужащего в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ... РИА Новости Крым, 19.11.2024

2024-11-19T09:48

2024-11-19T09:48

2024-11-19T10:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. ФСБ задержала двоих жителей Крыма, подозреваемых в совершении по заданию Киева подрыва машины военнослужащего в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Крыму.Фигуранты дела - 38-летняя жительница Севастополя и 47-летний житель Ялты. По данным силового ведомства, задержанная следила за российским офицером для установления его места жительства, маршрутов и используемого автомобиля. Второй исполнитель теракта собрал самодельное взрывное устройство из компонентов, переданных ему кураторами через тайники, установил под днище автомобиля и дистанционно осуществил его подрыв во время следования офицера к месту службы. При обыске в гараже задержанного обнаружено еще одно готовое СВУ с массой взрывчатого вещества 1,2 кг в тротиловом эквиваленте. Фигуранты дали признательные показания. В Следкоме России добавили, что фигуранты сотрудничают с правоохранительными органами и дают признательные показания. Расследование уголовного дела по факту совершения террористического акта и незаконного оборота взрывчатых веществ продолжается. Киевским районным судом одному из задержанных уже избрана мера пресечения в виде ареста на 2 месяца.Утром 13 ноября в Севастополе в районе одного из торговых центров во время движения взорвался автомобиль. Позже стало известно, что в машине находился военный, который погиб от полученных травм. В СК России по Крыму и Севастополю было возбуждено дело о теракте. Расследование взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Накануне в Севастополе простились с погибшим офицером.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь простился с погибшим при теракте начштаба ТранковскимДля расследования теракта в Севастополе создана следственная спецгруппа "Думала, что это ракета": что происходит на месте ЧП с авто в Севастополе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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