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В Крыму задержаны подозреваемые в подрыве машины военного в Севастополе
В Крыму задержаны подозреваемые в подрыве машины военного в Севастополе - РИА Новости Крым, 19.11.2024
В Крыму задержаны подозреваемые в подрыве машины военного в Севастополе
ФСБ задержала двоих жителей Крыма, подозреваемых в совершении по заданию Киева подрыва машины военнослужащего в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ... РИА Новости Крым, 19.11.2024
2024-11-19T09:48
2024-11-19T09:48
2024-11-19T10:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. ФСБ задержала двоих жителей Крыма, подозреваемых в совершении по заданию Киева подрыва машины военнослужащего в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Крыму.Фигуранты дела - 38-летняя жительница Севастополя и 47-летний житель Ялты. По данным силового ведомства, задержанная следила за российским офицером для установления его места жительства, маршрутов и используемого автомобиля. Второй исполнитель теракта собрал самодельное взрывное устройство из компонентов, переданных ему кураторами через тайники, установил под днище автомобиля и дистанционно осуществил его подрыв во время следования офицера к месту службы. При обыске в гараже задержанного обнаружено еще одно готовое СВУ с массой взрывчатого вещества 1,2 кг в тротиловом эквиваленте. Фигуранты дали признательные показания. В Следкоме России добавили, что фигуранты сотрудничают с правоохранительными органами и дают признательные показания. Расследование уголовного дела по факту совершения террористического акта и незаконного оборота взрывчатых веществ продолжается. Киевским районным судом одному из задержанных уже избрана мера пресечения в виде ареста на 2 месяца.Утром 13 ноября в Севастополе в районе одного из торговых центров во время движения взорвался автомобиль. Позже стало известно, что в машине находился военный, который погиб от полученных травм. В СК России по Крыму и Севастополю было возбуждено дело о теракте. Расследование взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Накануне в Севастополе простились с погибшим офицером.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь простился с погибшим при теракте начштаба ТранковскимДля расследования теракта в Севастополе создана следственная спецгруппа "Думала, что это ракета": что происходит на месте ЧП с авто в Севастополе
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В Крыму задержаны подозреваемые в подрыве машины военного в Севастополе
В Крыму задержали двух подозреваемых в подрыве машины военного в Севастополе - Следком
09:48 19.11.2024 (обновлено: 10:09 19.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. ФСБ задержала двоих жителей Крыма, подозреваемых в совершении по заданию Киева подрыва машины военнослужащего в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Крыму.
"Федеральной службой безопасности России на территории Крыма задержаны двое граждан РФ, совершивших 13 ноября в Севастополе по заданию Службы безопасности Украины подрыв автомобиля, которым управлял начальник штаба – первый заместитель командира Азовского военно-морского района Черноморского флота капитан 1 ранга Валерий Транковский. Он получил ранения, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.
Фигуранты дела - 38-летняя жительница Севастополя и 47-летний житель Ялты. По данным силового ведомства, задержанная следила за российским офицером для установления его места жительства, маршрутов и используемого автомобиля. Второй исполнитель теракта собрал самодельное взрывное устройство из компонентов, переданных ему кураторами через тайники, установил под днище автомобиля и дистанционно осуществил его подрыв во время следования офицера к месту службы.
При обыске в гараже задержанного обнаружено еще одно готовое СВУ с массой взрывчатого вещества 1,2 кг в тротиловом эквиваленте. Фигуранты дали признательные показания.
"По полученным ФСБ России данным, теракт был спланирован и организован начальником 5 Управления Департамента контрразведки Службы безопасности Украины полковником Юрием Мурилевым под руководством зампредседателя СБУ генерал-майора Александра Поклада", - уточнили в УФСБ.
В Следкоме России добавили, что фигуранты сотрудничают с правоохранительными органами и дают признательные показания.
"В настоящее время совместно со спецслужбами отрабатывается максимально возможный круг лиц, причастных к совершению данного преступления", - проинформировали в СК.
Расследование уголовного дела по факту совершения террористического акта и незаконного оборота взрывчатых веществ продолжается. Киевским районным судом одному из задержанных уже избрана мера пресечения в виде ареста на 2 месяца.
Утром 13 ноября в Севастополе в районе одного из торговых центров во время движения взорвался
автомобиль. Позже стало известно
, что в машине находился военный, который погиб от полученных травм. В СК России по Крыму и Севастополю было возбуждено дело о теракте
. Расследование взял на контроль
глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Накануне в Севастополе простились с погибшим офицером.
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