https://crimea.ria.ru/20241119/dozhdlivaya-noch-i-yasnyy-den-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1141910820.html

Дождливая ночь и ясный день: погода в Крыму во вторник

Дождливая ночь и ясный день: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 19.11.2024

Дождливая ночь и ясный день: погода в Крыму во вторник

Во вторник в Крыму ночью и утром в центральных, южных и восточных районах пройдут дожди, ожидается туман, днем без осадков. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 19.11.2024

2024-11-19T00:01

2024-11-19T00:01

2024-11-19T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму ночью и утром в центральных, южных и восточных районах пройдут дожди, ожидается туман, днем без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью и утром местами дождь, туман, днем без осадков. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +11...+13 градусов.В Севастополе переменная облачность. Ночью дождь, днем без осадков. Ветер ночью западный, днем северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +12…+14.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, ночью дождь, днем без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от +7 до +10, днем от +11 до +15 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241118/shtorm-veka-v-krymu-v-noyabre-2024---est-li-ugroza-1141937721.html

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алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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