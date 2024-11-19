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Дождливая ночь и ясный день: погода в Крыму во вторник
Дождливая ночь и ясный день: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 19.11.2024
Дождливая ночь и ясный день: погода в Крыму во вторник
Во вторник в Крыму ночью и утром в центральных, южных и восточных районах пройдут дожди, ожидается туман, днем без осадков. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 19.11.2024
2024-11-19T00:01
2024-11-19T00:01
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погода в крыму
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симферополь
севастополь
ялта
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евпатория
судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму ночью и утром в центральных, южных и восточных районах пройдут дожди, ожидается туман, днем без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью и утром местами дождь, туман, днем без осадков. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +11...+13 градусов.В Севастополе переменная облачность. Ночью дождь, днем без осадков. Ветер ночью западный, днем северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +12…+14.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, ночью дождь, днем без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от +7 до +10, днем от +11 до +15 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Дождливая ночь и ясный день: погода в Крыму во вторник
Во вторник ночью в Крыму пройдут дожди и днем без осадков
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму ночью и утром в центральных, южных и восточных районах пройдут дожди, ожидается туман, днем без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +10…+15", – сказано в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью и утром местами дождь, туман, днем без осадков. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +11...+13 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Ночью дождь, днем без осадков. Ветер ночью западный, днем северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +12…+14.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, ночью дождь, днем без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от +7 до +10, днем от +11 до +15 градусов.
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