Рейтинг@Mail.ru
Новогодние елки в Ялте: когда и где их установят - РИА Новости Крым, 18.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241118/novogodnie-elki-v-yalte-kogda-i-gde-ikh-ustanovyat-1141949494.html
Новогодние елки в Ялте: когда и где их установят
Новогодние елки в Ялте: когда и где их установят - РИА Новости Крым, 18.11.2024
Новогодние елки в Ялте: когда и где их установят
В Ялте установят четыре новогодние елки. Об этом сообщает администрация курорта. РИА Новости Крым, 18.11.2024
2024-11-18T21:05
2024-11-18T21:05
ялта
новый год
новый год 2025
новый год в крыму
новогодние каникулы в крыму
новости крыма
отдых в крыму
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/12/1141951087_0:81:1279:800_1920x0_80_0_0_6a13e2156a19facec553a9eca20f1431.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В Ялте установят четыре новогодние елки. Об этом сообщает администрация курорта.Кроме того, новогодние елки установят в районе квадратного фонтана и в начале Приморской набережной и напротив гостиницы "Ореанда". А четвертая украсит площадь Советскую. Поселки также подготовят к празднованию Нового года.Ранее в администрации города сообщали, что планируют создать людям праздничное настроение гастрономической ярмаркой с шашлыками на набережной Ялты. Запущено голосование за и против ее проведения. Пока, по информации властей, сторонников мероприятия 68%, противников – 32%.На прошлой неделе глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев в интервью радио "Спутник в Крыму" заявил, что на Новый год в городе не будет массовых мероприятий, но праздничную атмосферу власти обещают создать.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый год 2025 в отелях Крыма: сколько стоит и что предлагаютНовогодний отдых: что и почем предлагают малые отели КрымаИскали снег и не нашли: как крымчане встречали Новый год - видеоопрос
ялта
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/12/1141951087_0:3:1279:962_1920x0_80_0_0_739fea0f3f759907d9cf54a7d29fc4fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ялта, новый год, новый год 2025, новый год в крыму, новогодние каникулы в крыму, новости крыма, отдых в крыму, крым
Новогодние елки в Ялте: когда и где их установят

В Ялте готовятся к установке четырех новогодних елок

21:05 18.11.2024
 
© Telegram-канал администрации ЯлтыНовогодняя Ялта
Новогодняя Ялта
© Telegram-канал администрации Ялты
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В Ялте установят четыре новогодние елки. Об этом сообщает администрация курорта.

"В этом году елки в Ялтинском регионе начнут устанавливать уже с конца ноября. Как и в прошлом году, в городе их будет четыре. Три на набережной, главная – в районе круглого фонтана, ее традиционно зажгут 19 декабря, в День Святого Николая", – говорится в сообщении.

Кроме того, новогодние елки установят в районе квадратного фонтана и в начале Приморской набережной и напротив гостиницы "Ореанда". А четвертая украсит площадь Советскую. Поселки также подготовят к празднованию Нового года.
Ранее в администрации города сообщали, что планируют создать людям праздничное настроение гастрономической ярмаркой с шашлыками на набережной Ялты. Запущено голосование за и против ее проведения. Пока, по информации властей, сторонников мероприятия 68%, противников – 32%.
На прошлой неделе глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев в интервью радио "Спутник в Крыму" заявил, что на Новый год в городе не будет массовых мероприятий, но праздничную атмосферу власти обещают создать.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новый год 2025 в отелях Крыма: сколько стоит и что предлагают
Новогодний отдых: что и почем предлагают малые отели Крыма
Искали снег и не нашли: как крымчане встречали Новый год - видеоопрос
 
ЯлтаНовый годНовый год 2025Новый год в КрымуНовогодние каникулы в КрымуНовости КрымаОтдых в КрымуКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:05Новогодние елки в Ялте: когда и где их установят
20:44В Симферополе открыли экологическую тропу вокруг старого дендропарка
20:32В восьми селах Красногвардейского района во вторник отключат газ
20:06В бюджет Севастополя поступило более 50 миллиардов рублей с начала года
19:48Лавров поддержал инициативу создать Глобальный альянс по борьбе с голодом
19:31Немцы едут в Крым на ПМЖ: от чего бегут жители европейских стран
19:10В Кировском районе Крыма простились с героем спецоперации
18:52ВСУ атаковали машины и автобус в Белгородской области – ранены мирные
18:36Турция опровергла подготовку предложений о заморозке конфликта на Украине
18:18В Пентагоне не подтвердили разрешение на удары Украины вглубь России
18:07Автомобиль загорелся после ДТП в Крыму
17:55"Сливочные" воры: в Ялте двое мужчин украли из магазина 20 пачек масла
17:36Нулевая ставка НДС для гостиниц продлена до 2030 года
17:07В Белом доме не подтвердили информацию о разрешении бить вглубь России
17:04Жителям Курской области увеличат компенсации за утраченное имущество
16:57Отменит ли Трамп разрешение бить ракетами США вглубь России – мнение
16:37Ответ будет: Россия может применить новые системы вооружения на Украине
16:21Севастополь простился с погибшим при теракте начштаба Транковским
16:01В Белогорском районе Крыма начали строить водопроводно-очистную станцию
15:39В Крыму лидер ячейки АУЕ* получил 12 лет строгого режима
Лента новостейМолния