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Новогодние елки в Ялте: когда и где их установят
Новогодние елки в Ялте: когда и где их установят - РИА Новости Крым, 18.11.2024
Новогодние елки в Ялте: когда и где их установят
В Ялте установят четыре новогодние елки. Об этом сообщает администрация курорта. РИА Новости Крым, 18.11.2024
2024-11-18T21:05
2024-11-18T21:05
2024-11-18T21:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В Ялте установят четыре новогодние елки. Об этом сообщает администрация курорта.Кроме того, новогодние елки установят в районе квадратного фонтана и в начале Приморской набережной и напротив гостиницы "Ореанда". А четвертая украсит площадь Советскую. Поселки также подготовят к празднованию Нового года.Ранее в администрации города сообщали, что планируют создать людям праздничное настроение гастрономической ярмаркой с шашлыками на набережной Ялты. Запущено голосование за и против ее проведения. Пока, по информации властей, сторонников мероприятия 68%, противников – 32%.На прошлой неделе глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев в интервью радио "Спутник в Крыму" заявил, что на Новый год в городе не будет массовых мероприятий, но праздничную атмосферу власти обещают создать.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый год 2025 в отелях Крыма: сколько стоит и что предлагаютНовогодний отдых: что и почем предлагают малые отели КрымаИскали снег и не нашли: как крымчане встречали Новый год - видеоопрос
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Новогодние елки в Ялте: когда и где их установят
В Ялте готовятся к установке четырех новогодних елок