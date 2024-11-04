https://crimea.ria.ru/20241104/novogodniy-otdykh-chto-i-pochem-predlagayut-malye-oteli-kryma-1141537439.html

Новогодний отдых: что и почем предлагают малые отели Крыма

Новогодний отдых: что и почем предлагают малые отели Крыма - РИА Новости Крым, 04.11.2024

Новогодний отдых: что и почем предлагают малые отели Крыма

Цены на новогодний отдых в небольших отелях Крыма в среднем ниже аналогичных предложений соседних регионов, при этом бронировать туры нужно уже сейчас. Об этом... РИА Новости Крым, 04.11.2024

2024-11-04T08:14

2024-11-04T08:14

2024-11-04T08:14

новый год в крыму

радио "спутник в крыму"

наталия стамбульникова

мнения

отдых в крыму

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Крым продает новогодние туры дешевле соседних регионов Крым продает новогодние туры дешевле соседних регионов audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Цены на новогодний отдых в небольших отелях Крыма в среднем ниже аналогичных предложений соседних регионов, при этом бронировать туры нужно уже сейчас. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя Наталия Стамбульникова.Цены и спрос"Новогодние туры уже работают. Малые отели делают ставку на свою "домашность", на индивидуальный подход. Но, прежде всего, хотят завлечь демократичным ценообразованием: объекты одинакового уровня, но цена на 15-20% ниже, чем у наших соседей на материке", – говорит Стамбульникова.При этом, по ее словам, в этом году новогодний отдых в Крыму все же обойдется на 15-20% дороже, чем в прошлом. В первую очередь это обусловлено увеличением числа дополнительных услуг, которые сами по себе подорожали.Программы для гостейПо словам главы профильной Ассоциации, в этом году отельеры стали внимательнее учитывать желания гостей. Популярный запрос – короткий отдых с развлекательными мероприятиями на один-два дня в период зимних каникул.По ее данным, большинство гостей на это новый год приедут в Крым из регионов Южного Федерального округа и из новых регионов. Также активно бронируют короткие туры сами крымчане. Самыми популярными направлениями традиционно остаются Ялта и Алушта. При этом эксперт рекомендует рассмотреть также западное и восточное побережье, где также есть хорошие отели по более низким ценам.Встретить Новый 2025 год в отелях Крыма предлагают за 4 – 20 тысяч рублей в сутки. Для гостей готовят увлекательные программы, так что за новогодним столом можно оказаться в кругу царской семьи или среди "малиновых пиджаков" из 1990-х, рассказала ранее учредитель одного из туроператоров Кристина Загуменная, предупредив, что к середине ноября забронировать места будет уже сложно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сочи утвердили туристический налог с 1 январяВ Крыму местные туристы должны иметь больше скидок – мнениеВ Сочи откроются "зимние" пляжи

https://crimea.ria.ru/20241020/krym-sposoben-prinimat-10-millionov-turistov-v-god--ekspert-1141127238.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый год в крыму, наталия стамбульникова, мнения, отдых в крыму