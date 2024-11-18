https://crimea.ria.ru/20241118/glavnoe-za-den-18-noyabrya-1141952616.html

Главное за день: 18 ноября

Главное за день: 18 ноября - РИА Новости Крым, 18.11.2024

Главное за день: 18 ноября

В Белом доме и Пентагоне напрямую не подтвердили, что администрация президента Джо Байдена разрешила Украине наносить удары по территории России дальнобойными... РИА Новости Крым, 18.11.2024

2024-11-18T22:30

2024-11-18T22:30

2024-11-18T22:30

главное за день

новости

россия

риа новости крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267002_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a30a3d7a607c2801a3b1724813bcfcd6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Белом доме и Пентагоне напрямую не подтвердили, что администрация президента Джо Байдена разрешила Украине наносить удары по территории России дальнобойными ракетами ATACMS. Президент РФ Владимир Путин поручил освободить гостиницы от уплаты НДС, нулевая ставка для работающих гостиниц будет действовать до 2030 года. Губернатор Запорожской области Балицкий заявил, что ядерной угрозы на ЗАЭС нет, безопасность на объекте обеспечивается на высоком уровне. Песков заявил, что "заморозка" конфликта на Украине по линии фронта для России неприемлема. Германия планирует передать Украине 4 тысячи ударных дронов, которые способны преодолевать РЭБ.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.О нанесении ударов вглубь РоссииЗаместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер заявил, что в Белом доме напрямую не подтвердили, что администрация президента Джо Байдена разрешила Украине наносить удары по территории России дальнобойными ракетами ATACMS. По его словам, Соединенные Штаты на протяжении всего конфликта четко заявляли, что будут принимать политические решения, исходя из ситуации на поле боя.Министерство обороны США также не может официально подтвердить разрешение ВСУ наносить удары дальнобойными ракетами вглубь российской территории, заявили в Пентагоне."Заморозка" конфликта на УкраинеПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "заморозка" конфликта на Украине по линии фронта для Москвы априори неприемлема, и что озвученные Путиным условия достижения мира сохраняют актуальность.По словам Пескова, соблюдение сформулированных в июне условий президента позволит полностью остановить боевые действия.Ядерной угрозы на ЗАЭС нетГубернатор Запорожской области Евгений Балицкий на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что ядерной угрозы на Запорожской атомной электростанции нет, так как безопасность на объекте обеспечивается на самом высоком уровне.По его словам, дополнительное развертывание полка радиационной, химической и биологической защиты позволяет с уверенностью говорить о том, что ядерная угроза на ЗАЭС сведена к минимуму, а сам объект находится под контролем.Немецкие беспилотники для ВСУНемецкая газета пресса сообщила, что в декабре Германия начнет поставлять на Украину ударные беспилотники Helsing с искусственным интеллектом, которые способны преодолевать средства радиоэлектронной борьбы. По данным издания, всего запланирована передача 4000 таких дронов.Сообщается, что Украина будет получать в месяц по несколько сотен этих беспилотников. Контракт на передачу дронов с министерством обороны Украины был подписан в сентябре.Нулевая ставка НДС для гостиницПрезидент РФ Владимир Путин поручил освободить гостиницы от уплаты НДС. Возможность применения налоговой ставки по налогу на добавленную стоимость в размере 0 процентов при реализации услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах будет действовать до 31 декабря 2030 года включительно.Продлить нулевую ставку НДС необходимо в срок до 1 апреля 2025 года. Такая мера направлена на развитие внутреннего туризма.

https://crimea.ria.ru/20241118/ukraine-razreshili-bit-vglub-rossii--reaktsiya-kremlya-1141936610.html

https://crimea.ria.ru/20241118/turtsiya-oprovergla-podgotovku-predlozheniy-o-zamorozke-konflikta-na-ukraine-1141949610.html

https://crimea.ria.ru/20241118/lavrov-podderzhal-initsiativu-sozdat-globalnyy-alyans-po-borbe-s-golodom-1141952126.html

https://crimea.ria.ru/20241118/otvet-budet-rossiya-mozhet-primenit-novye-sistemy-vooruzheniya-na-ukraine-1141945378.html

https://crimea.ria.ru/20241118/na-borbu-s-sakharnym-diabetom-v-2024-godu-vydelili-esche-55-milliardov-1141934439.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости, россия, риа новости крым