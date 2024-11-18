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Главное за день: 18 ноября - РИА Новости Крым, 18.11.2024
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Главное за день: 18 ноября
Главное за день: 18 ноября - РИА Новости Крым, 18.11.2024
Главное за день: 18 ноября
В Белом доме и Пентагоне напрямую не подтвердили, что администрация президента Джо Байдена разрешила Украине наносить удары по территории России дальнобойными... РИА Новости Крым, 18.11.2024
2024-11-18T22:30
2024-11-18T22:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Белом доме и Пентагоне напрямую не подтвердили, что администрация президента Джо Байдена разрешила Украине наносить удары по территории России дальнобойными ракетами ATACMS. Президент РФ Владимир Путин поручил освободить гостиницы от уплаты НДС, нулевая ставка для работающих гостиниц будет действовать до 2030 года. Губернатор Запорожской области Балицкий заявил, что ядерной угрозы на ЗАЭС нет, безопасность на объекте обеспечивается на высоком уровне. Песков заявил, что "заморозка" конфликта на Украине по линии фронта для России неприемлема. Германия планирует передать Украине 4 тысячи ударных дронов, которые способны преодолевать РЭБ.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.О нанесении ударов вглубь РоссииЗаместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер заявил, что в Белом доме напрямую не подтвердили, что администрация президента Джо Байдена разрешила Украине наносить удары по территории России дальнобойными ракетами ATACMS. По его словам, Соединенные Штаты на протяжении всего конфликта четко заявляли, что будут принимать политические решения, исходя из ситуации на поле боя.Министерство обороны США также не может официально подтвердить разрешение ВСУ наносить удары дальнобойными ракетами вглубь российской территории, заявили в Пентагоне."Заморозка" конфликта на УкраинеПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "заморозка" конфликта на Украине по линии фронта для Москвы априори неприемлема, и что озвученные Путиным условия достижения мира сохраняют актуальность.По словам Пескова, соблюдение сформулированных в июне условий президента позволит полностью остановить боевые действия.Ядерной угрозы на ЗАЭС нетГубернатор Запорожской области Евгений Балицкий на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что ядерной угрозы на Запорожской атомной электростанции нет, так как безопасность на объекте обеспечивается на самом высоком уровне.По его словам, дополнительное развертывание полка радиационной, химической и биологической защиты позволяет с уверенностью говорить о том, что ядерная угроза на ЗАЭС сведена к минимуму, а сам объект находится под контролем.Немецкие беспилотники для ВСУНемецкая газета пресса сообщила, что в декабре Германия начнет поставлять на Украину ударные беспилотники Helsing с искусственным интеллектом, которые способны преодолевать средства радиоэлектронной борьбы. По данным издания, всего запланирована передача 4000 таких дронов.Сообщается, что Украина будет получать в месяц по несколько сотен этих беспилотников. Контракт на передачу дронов с министерством обороны Украины был подписан в сентябре.Нулевая ставка НДС для гостиницПрезидент РФ Владимир Путин поручил освободить гостиницы от уплаты НДС. Возможность применения налоговой ставки по налогу на добавленную стоимость в размере 0 процентов при реализации услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах будет действовать до 31 декабря 2030 года включительно.Продлить нулевую ставку НДС необходимо в срок до 1 апреля 2025 года. Такая мера направлена на развитие внутреннего туризма.
https://crimea.ria.ru/20241118/ukraine-razreshili-bit-vglub-rossii--reaktsiya-kremlya-1141936610.html
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главное за день, новости, россия, риа новости крым
Главное за день: 18 ноября

Главные события и заявления понедельника, 18 ноября

22:30 18.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Белом доме и Пентагоне напрямую не подтвердили, что администрация президента Джо Байдена разрешила Украине наносить удары по территории России дальнобойными ракетами ATACMS. Президент РФ Владимир Путин поручил освободить гостиницы от уплаты НДС, нулевая ставка для работающих гостиниц будет действовать до 2030 года. Губернатор Запорожской области Балицкий заявил, что ядерной угрозы на ЗАЭС нет, безопасность на объекте обеспечивается на высоком уровне. Песков заявил, что "заморозка" конфликта на Украине по линии фронта для России неприемлема. Германия планирует передать Украине 4 тысячи ударных дронов, которые способны преодолевать РЭБ.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

О нанесении ударов вглубь России

Заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер заявил, что в Белом доме напрямую не подтвердили, что администрация президента Джо Байдена разрешила Украине наносить удары по территории России дальнобойными ракетами ATACMS. По его словам, Соединенные Штаты на протяжении всего конфликта четко заявляли, что будут принимать политические решения, исходя из ситуации на поле боя.
Министерство обороны США также не может официально подтвердить разрешение ВСУ наносить удары дальнобойными ракетами вглубь российской территории, заявили в Пентагоне.
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор. - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
12:44
Украине разрешили бить вглубь России – реакция Кремля

"Заморозка" конфликта на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "заморозка" конфликта на Украине по линии фронта для Москвы априори неприемлема, и что озвученные Путиным условия достижения мира сохраняют актуальность.
По словам Пескова, соблюдение сформулированных в июне условий президента позволит полностью остановить боевые действия.
Посольство Турции в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
18:36
Турция опровергла подготовку предложений о заморозке конфликта на Украине

Ядерной угрозы на ЗАЭС нет

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что ядерной угрозы на Запорожской атомной электростанции нет, так как безопасность на объекте обеспечивается на самом высоком уровне.
По его словам, дополнительное развертывание полка радиационной, химической и биологической защиты позволяет с уверенностью говорить о том, что ядерная угроза на ЗАЭС сведена к минимуму, а сам объект находится под контролем.
Саммит G20 в Бразилии
19:48
Лавров поддержал инициативу создать Глобальный альянс по борьбе с голодом

Немецкие беспилотники для ВСУ

Немецкая газета пресса сообщила, что в декабре Германия начнет поставлять на Украину ударные беспилотники Helsing с искусственным интеллектом, которые способны преодолевать средства радиоэлектронной борьбы. По данным издания, всего запланирована передача 4000 таких дронов.
Сообщается, что Украина будет получать в месяц по несколько сотен этих беспилотников. Контракт на передачу дронов с министерством обороны Украины был подписан в сентябре.
Работа расчета ракетных войск стратегического назначения РФ
16:37
Ответ будет: Россия может применить новые системы вооружения на Украине

Нулевая ставка НДС для гостиниц

Президент РФ Владимир Путин поручил освободить гостиницы от уплаты НДС. Возможность применения налоговой ставки по налогу на добавленную стоимость в размере 0 процентов при реализации услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах будет действовать до 31 декабря 2030 года включительно.
Продлить нулевую ставку НДС необходимо в срок до 1 апреля 2025 года. Такая мера направлена на развитие внутреннего туризма.
Глюкометр для диагностики сахарного диабета. - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
11:13
На борьбу с сахарным диабетом в 2024 году выделили еще 5,5 миллиардов
 
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22:30Главное за день: 18 ноября
22:15Главные новости Крыма: 18 ноября
21:52В Крыму общественники объявили "охоту" за книгами иноагентов в продаже
21:31Где в Керчи отключат воду на сутки – адреса
21:05Новогодние елки в Ялте: когда и где их установят
20:44В Симферополе открыли экологическую тропу вокруг старого дендропарка
20:32В восьми селах Красногвардейского района во вторник отключат газ
20:06В бюджет Севастополя поступило более 50 миллиардов рублей с начала года
19:48Лавров поддержал инициативу создать Глобальный альянс по борьбе с голодом
19:31Немцы едут в Крым на ПМЖ: от чего бегут жители европейских стран
19:10В Кировском районе Крыма простились с героем спецоперации
18:52ВСУ атаковали машины и автобус в Белгородской области – ранены мирные
18:36Турция опровергла подготовку предложений о заморозке конфликта на Украине
18:18В Пентагоне не подтвердили разрешение на удары Украины вглубь России
18:07Автомобиль загорелся после ДТП в Крыму
17:55"Сливочные" воры: в Ялте двое мужчин украли из магазина 20 пачек масла
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17:07В Белом доме не подтвердили информацию о разрешении бить вглубь России
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