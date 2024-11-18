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"Сливочные" воры: в Ялте двое мужчин украли из магазина 20 пачек масла
"Сливочные" воры: в Ялте двое мужчин украли из магазина 20 пачек масла - РИА Новости Крым, 18.11.2024
"Сливочные" воры: в Ялте двое мужчин украли из магазина 20 пачек масла
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в Ялте задержали двух местных жителей, совершивших кражу нескольких килограммов сливочного масла из магазина. Об... РИА Новости Крым, 18.11.2024
2024-11-18T17:55
2024-11-18T17:55
2024-11-18T17:56
ялта
сливочное масло
новости крыма
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
кража
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в Ялте задержали двух местных жителей, совершивших кражу нескольких килограммов сливочного масла из магазина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.Сотрудники магазина заметили кражу и нажали тревожную кнопку. Оперативно прибывшие на место вызова росгвардейцы задержали нарушителей и передали их сотрудникам полиции. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело.В последнее время в магазинах России участились кражи сливочного масла, которое существенно подорожало за прошедшие месяцы. Так, в начале ноября в Екатеринбурге двое молодых людей ночью взломали дверь в молочный магазин и вынесли оттуда около 20 кг сливочного масла.В конце октября двое мужчин украли 25 пачек масла из супермаркета в Москве. Когда сотрудница попыталась остановить злоумышленников, они стали угрожать ей ножом. Преступников в итоге задержали.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему в Крыму "скакнули" цены на сливочное масло – ответ минсельхозаГенпрокуратура России открыла проверку по завышенным ценам на молокоЦены на продукты в Крыму - что подорожает до конца года
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ялта, сливочное масло, новости крыма, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), кража
"Сливочные" воры: в Ялте двое мужчин украли из магазина 20 пачек масла
За кражу 30 пачек сливочного масла в Ялте задержаны двое мужчин
17:55 18.11.2024 (обновлено: 17:56 18.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в Ялте задержали двух местных жителей, совершивших кражу нескольких килограммов сливочного масла из магазина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
"Двое злоумышленников спрятали в рюкзаки около 30 упаковок сливочного масла одной из торговых марок на общую сумму свыше 20 тысяч рублей и прошли мимо кассовой зоны, не оплатив товар", – говорится в сообщении.
Сотрудники магазина заметили кражу и нажали тревожную кнопку. Оперативно прибывшие на место вызова росгвардейцы задержали нарушителей и передали их сотрудникам полиции. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело.
В последнее время в магазинах России участились кражи сливочного масла, которое существенно подорожало за прошедшие месяцы. Так, в начале ноября в Екатеринбурге двое молодых людей ночью взломали дверь в молочный магазин и вынесли оттуда около 20 кг сливочного масла.
В конце октября двое мужчин украли 25 пачек масла из супермаркета в Москве. Когда сотрудница попыталась остановить злоумышленников, они стали угрожать ей ножом. Преступников в итоге задержали.
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