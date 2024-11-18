https://crimea.ria.ru/20241118/slivochnye-vory-v-yalte-dvoe-muzhchin-ukrali-iz-magazina-20-pachek-masla-1141948890.html

"Сливочные" воры: в Ялте двое мужчин украли из магазина 20 пачек масла

"Сливочные" воры: в Ялте двое мужчин украли из магазина 20 пачек масла - РИА Новости Крым, 18.11.2024

"Сливочные" воры: в Ялте двое мужчин украли из магазина 20 пачек масла

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в Ялте задержали двух местных жителей, совершивших кражу нескольких килограммов сливочного масла из магазина. Об... РИА Новости Крым, 18.11.2024

2024-11-18T17:55

2024-11-18T17:55

2024-11-18T17:56

ялта

сливочное масло

новости крыма

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

кража

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1e/1141489697_0:263:3173:2048_1920x0_80_0_0_0dc2fcac11408a267e3d6bdddd3e90cb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в Ялте задержали двух местных жителей, совершивших кражу нескольких килограммов сливочного масла из магазина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.Сотрудники магазина заметили кражу и нажали тревожную кнопку. Оперативно прибывшие на место вызова росгвардейцы задержали нарушителей и передали их сотрудникам полиции. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело.В последнее время в магазинах России участились кражи сливочного масла, которое существенно подорожало за прошедшие месяцы. Так, в начале ноября в Екатеринбурге двое молодых людей ночью взломали дверь в молочный магазин и вынесли оттуда около 20 кг сливочного масла.В конце октября двое мужчин украли 25 пачек масла из супермаркета в Москве. Когда сотрудница попыталась остановить злоумышленников, они стали угрожать ей ножом. Преступников в итоге задержали.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему в Крыму "скакнули" цены на сливочное масло – ответ минсельхозаГенпрокуратура России открыла проверку по завышенным ценам на молокоЦены на продукты в Крыму - что подорожает до конца года

ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, сливочное масло, новости крыма, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), кража