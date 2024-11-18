https://crimea.ria.ru/20241118/nemtsy-edut-v-krym-na-pmzh-ot-chego-begut-zhiteli-evropeyskikh-stran-1141949367.html

Немцы едут в Крым на ПМЖ: от чего бегут жители европейских стран

Немцы едут в Крым на ПМЖ: от чего бегут жители европейских стран - РИА Новости Крым, 18.11.2024

Немцы едут в Крым на ПМЖ: от чего бегут жители европейских стран

Все больше граждан Германии переезжают жить в Россию и в частности в Крым в попытке уберечь своих детей от нетрадиционных ценностей, навязываемых в Европе. Об... РИА Новости Крым, 18.11.2024

2024-11-18T19:31

2024-11-18T19:31

2024-11-18T19:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Все больше граждан Германии переезжают жить в Россию и в частности в Крым в попытке уберечь своих детей от нетрадиционных ценностей, навязываемых в Европе. Об этом рассказал председатель комитета Государственного совета республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в ходе пресс-конференции "Немецкоязычные этносы Крыма: вчера, сегодня, завтра", которая состоялась в понедельник в пресс-центре РИА Новости Крым.По его мнению, этому во многом поспособствовал указ об упрощенном приеме соотечественников в гражданство, подписанный президентом России Владимиром Путиным. Однако переезжают на ПМЖ не только русские немцы, но и многие коренные граждане Германии."Они считают, что Российская Федерация является хранительницей традиционных ценностей, дает возможность в полной мере реализовывать свои религиозные потребности всем национальным группам. И конечно, самое главное – у нас нет раннего сексуального и нетрадиционного воспитания. Потому очень много едет людей среднего возраста, которые переживают за будущее своих детей прежде всего", – пояснил глава профильного комитета.По его мнению, эта практика важна для региона, поскольку большая часть переезжающих – люди с высшим образованием, часто владеющие дефицитными для Крыма профессиями. Кроме того, Гемпель отметил рост контактов по линии "народной дипломатии", даже несмотря на давление, которое испытывают народные дипломаты в европейских странах.И подчеркнул, что с учетом того, что в странах Европы целенаправленно разрушаются христианские ценности, народная дипломатия приобретает особое значение на Западе.Несмотря на попытки недружественных стран изолировать Россию, и в частности Крым, интерес к нашей стране и к полуострову за рубежом растет, особенно среди людей традиционных взглядов и ценностей, заявляла ранее председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по народной дипломатии и межрегиональным связям Анастасия Гридчина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым может стать дверью России на Балканы – болгарский политологТравля за посещение Крыма: норвежский журналист лишился работыВ чем Крым лучше Германии – взгляд немецкого общественника

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, россия, германия, общество