Рейтинг@Mail.ru
Немцы едут в Крым на ПМЖ: от чего бегут жители европейских стран - РИА Новости Крым, 18.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241118/nemtsy-edut-v-krym-na-pmzh-ot-chego-begut-zhiteli-evropeyskikh-stran-1141949367.html
Немцы едут в Крым на ПМЖ: от чего бегут жители европейских стран
Немцы едут в Крым на ПМЖ: от чего бегут жители европейских стран - РИА Новости Крым, 18.11.2024
Немцы едут в Крым на ПМЖ: от чего бегут жители европейских стран
Все больше граждан Германии переезжают жить в Россию и в частности в Крым в попытке уберечь своих детей от нетрадиционных ценностей, навязываемых в Европе. Об... РИА Новости Крым, 18.11.2024
2024-11-18T19:31
2024-11-18T19:31
новости крыма
крым
россия
германия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111723/74/1117237407_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_2a0948113234de182a3fe8c7cfc59119.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Все больше граждан Германии переезжают жить в Россию и в частности в Крым в попытке уберечь своих детей от нетрадиционных ценностей, навязываемых в Европе. Об этом рассказал председатель комитета Государственного совета республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в ходе пресс-конференции "Немецкоязычные этносы Крыма: вчера, сегодня, завтра", которая состоялась в понедельник в пресс-центре РИА Новости Крым.По его мнению, этому во многом поспособствовал указ об упрощенном приеме соотечественников в гражданство, подписанный президентом России Владимиром Путиным. Однако переезжают на ПМЖ не только русские немцы, но и многие коренные граждане Германии."Они считают, что Российская Федерация является хранительницей традиционных ценностей, дает возможность в полной мере реализовывать свои религиозные потребности всем национальным группам. И конечно, самое главное – у нас нет раннего сексуального и нетрадиционного воспитания. Потому очень много едет людей среднего возраста, которые переживают за будущее своих детей прежде всего", – пояснил глава профильного комитета.По его мнению, эта практика важна для региона, поскольку большая часть переезжающих – люди с высшим образованием, часто владеющие дефицитными для Крыма профессиями. Кроме того, Гемпель отметил рост контактов по линии "народной дипломатии", даже несмотря на давление, которое испытывают народные дипломаты в европейских странах.И подчеркнул, что с учетом того, что в странах Европы целенаправленно разрушаются христианские ценности, народная дипломатия приобретает особое значение на Западе.Несмотря на попытки недружественных стран изолировать Россию, и в частности Крым, интерес к нашей стране и к полуострову за рубежом растет, особенно среди людей традиционных взглядов и ценностей, заявляла ранее председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по народной дипломатии и межрегиональным связям Анастасия Гридчина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым может стать дверью России на Балканы – болгарский политологТравля за посещение Крыма: норвежский журналист лишился работыВ чем Крым лучше Германии – взгляд немецкого общественника
крым
россия
германия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111723/74/1117237407_228:0:2048:1365_1920x0_80_0_0_39c029ea4bbb62d3607216d85cb92cba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, россия, германия, общество
Немцы едут в Крым на ПМЖ: от чего бегут жители европейских стран

В Крым из Германии за прошлый год переехали 220 семей

19:31 18.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Галия ШакироваКрым, вид на Партенит и гору Кастель
Крым, вид на Партенит и гору Кастель - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости Крым . Галия Шакирова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Все больше граждан Германии переезжают жить в Россию и в частности в Крым в попытке уберечь своих детей от нетрадиционных ценностей, навязываемых в Европе. Об этом рассказал председатель комитета Государственного совета республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в ходе пресс-конференции "Немецкоязычные этносы Крыма: вчера, сегодня, завтра", которая состоялась в понедельник в пресс-центре РИА Новости Крым.
"За прошлый год 2020 семей переселилось из Германии в Крым, и с каждым годом таких людей становится все больше. Это только начало, на мой взгляд. Пока Крым находился в составе Украины, я не мог отметить такого желания возвращаться сюда на постоянное место жительства. Только после 2014 года стали возвращаться", – завил Гемпель.
По его мнению, этому во многом поспособствовал указ об упрощенном приеме соотечественников в гражданство, подписанный президентом России Владимиром Путиным. Однако переезжают на ПМЖ не только русские немцы, но и многие коренные граждане Германии.
"Они считают, что Российская Федерация является хранительницей традиционных ценностей, дает возможность в полной мере реализовывать свои религиозные потребности всем национальным группам. И конечно, самое главное – у нас нет раннего сексуального и нетрадиционного воспитания. Потому очень много едет людей среднего возраста, которые переживают за будущее своих детей прежде всего", – пояснил глава профильного комитета.
По его мнению, эта практика важна для региона, поскольку большая часть переезжающих – люди с высшим образованием, часто владеющие дефицитными для Крыма профессиями. Кроме того, Гемпель отметил рост контактов по линии "народной дипломатии", даже несмотря на давление, которое испытывают народные дипломаты в европейских странах.
"Корпус народных дипломатов у нас широкий. Был опасения, что мы потеряем какую-то часть народных дипломатов. Нет, мы их не потеряли, и мы приобретаем новых людей. Это руководители общественных движений, политики, преподаватели вузов. Каждый, кто бывает у нас, транслирует это на свою аудиторию. И, безусловно, в позитивном плане. Они убеждены, что это нужно не только для россиян, но для граждан их государств", – заявил парламентарий.
И подчеркнул, что с учетом того, что в странах Европы целенаправленно разрушаются христианские ценности, народная дипломатия приобретает особое значение на Западе.
Несмотря на попытки недружественных стран изолировать Россию, и в частности Крым, интерес к нашей стране и к полуострову за рубежом растет, особенно среди людей традиционных взглядов и ценностей, заявляла ранее председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по народной дипломатии и межрегиональным связям Анастасия Гридчина.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым может стать дверью России на Балканы – болгарский политолог
Травля за посещение Крыма: норвежский журналист лишился работы
В чем Крым лучше Германии – взгляд немецкого общественника
 
Новости КрымаКрымРоссияГерманияОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:05Новогодние елки в Ялте: когда и где их установят
20:44В Симферополе открыли экологическую тропу вокруг старого дендропарка
20:32В восьми селах Красногвардейского района во вторник отключат газ
20:06В бюджет Севастополя поступило более 50 миллиардов рублей с начала года
19:48Лавров поддержал инициативу создать Глобальный альянс по борьбе с голодом
19:31Немцы едут в Крым на ПМЖ: от чего бегут жители европейских стран
19:10В Кировском районе Крыма простились с героем спецоперации
18:52ВСУ атаковали машины и автобус в Белгородской области – ранены мирные
18:36Турция опровергла подготовку предложений о заморозке конфликта на Украине
18:18В Пентагоне не подтвердили разрешение на удары Украины вглубь России
18:07Автомобиль загорелся после ДТП в Крыму
17:55"Сливочные" воры: в Ялте двое мужчин украли из магазина 20 пачек масла
17:36Нулевая ставка НДС для гостиниц продлена до 2030 года
17:07В Белом доме не подтвердили информацию о разрешении бить вглубь России
17:04Жителям Курской области увеличат компенсации за утраченное имущество
16:57Отменит ли Трамп разрешение бить ракетами США вглубь России – мнение
16:37Ответ будет: Россия может применить новые системы вооружения на Украине
16:21Севастополь простился с погибшим при теракте начштаба Транковским
16:01В Белогорском районе Крыма начали строить водопроводно-очистную станцию
15:39В Крыму лидер ячейки АУЕ* получил 12 лет строгого режима
Лента новостейМолния