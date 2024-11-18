https://crimea.ria.ru/20241118/nemtsy-edut-v-krym-na-pmzh-ot-chego-begut-zhiteli-evropeyskikh-stran-1141949367.html
Немцы едут в Крым на ПМЖ: от чего бегут жители европейских стран
Немцы едут в Крым на ПМЖ: от чего бегут жители европейских стран - РИА Новости Крым, 18.11.2024
Немцы едут в Крым на ПМЖ: от чего бегут жители европейских стран
Все больше граждан Германии переезжают жить в Россию и в частности в Крым в попытке уберечь своих детей от нетрадиционных ценностей, навязываемых в Европе. Об... РИА Новости Крым, 18.11.2024
2024-11-18T19:31
2024-11-18T19:31
2024-11-18T19:31
новости крыма
крым
россия
германия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111723/74/1117237407_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_2a0948113234de182a3fe8c7cfc59119.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Все больше граждан Германии переезжают жить в Россию и в частности в Крым в попытке уберечь своих детей от нетрадиционных ценностей, навязываемых в Европе. Об этом рассказал председатель комитета Государственного совета республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в ходе пресс-конференции "Немецкоязычные этносы Крыма: вчера, сегодня, завтра", которая состоялась в понедельник в пресс-центре РИА Новости Крым.По его мнению, этому во многом поспособствовал указ об упрощенном приеме соотечественников в гражданство, подписанный президентом России Владимиром Путиным. Однако переезжают на ПМЖ не только русские немцы, но и многие коренные граждане Германии."Они считают, что Российская Федерация является хранительницей традиционных ценностей, дает возможность в полной мере реализовывать свои религиозные потребности всем национальным группам. И конечно, самое главное – у нас нет раннего сексуального и нетрадиционного воспитания. Потому очень много едет людей среднего возраста, которые переживают за будущее своих детей прежде всего", – пояснил глава профильного комитета.По его мнению, эта практика важна для региона, поскольку большая часть переезжающих – люди с высшим образованием, часто владеющие дефицитными для Крыма профессиями. Кроме того, Гемпель отметил рост контактов по линии "народной дипломатии", даже несмотря на давление, которое испытывают народные дипломаты в европейских странах.И подчеркнул, что с учетом того, что в странах Европы целенаправленно разрушаются христианские ценности, народная дипломатия приобретает особое значение на Западе.Несмотря на попытки недружественных стран изолировать Россию, и в частности Крым, интерес к нашей стране и к полуострову за рубежом растет, особенно среди людей традиционных взглядов и ценностей, заявляла ранее председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по народной дипломатии и межрегиональным связям Анастасия Гридчина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым может стать дверью России на Балканы – болгарский политологТравля за посещение Крыма: норвежский журналист лишился работыВ чем Крым лучше Германии – взгляд немецкого общественника
крым
россия
германия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111723/74/1117237407_228:0:2048:1365_1920x0_80_0_0_39c029ea4bbb62d3607216d85cb92cba.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, крым, россия, германия, общество
Немцы едут в Крым на ПМЖ: от чего бегут жители европейских стран
В Крым из Германии за прошлый год переехали 220 семей
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым.
Все больше граждан Германии переезжают жить в Россию и в частности в Крым в попытке уберечь своих детей от нетрадиционных ценностей, навязываемых в Европе. Об этом рассказал председатель комитета Государственного совета республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в ходе пресс-конференции "Немецкоязычные этносы Крыма: вчера, сегодня, завтра", которая состоялась в понедельник в пресс-центре РИА Новости Крым
.
"За прошлый год 2020 семей переселилось из Германии в Крым, и с каждым годом таких людей становится все больше. Это только начало, на мой взгляд. Пока Крым находился в составе Украины, я не мог отметить такого желания возвращаться сюда на постоянное место жительства. Только после 2014 года стали возвращаться", – завил Гемпель.
По его мнению, этому во многом поспособствовал указ об упрощенном приеме соотечественников в гражданство, подписанный президентом России Владимиром Путиным. Однако переезжают на ПМЖ не только русские немцы, но и многие коренные граждане Германии.
"Они считают, что Российская Федерация является хранительницей традиционных ценностей, дает возможность в полной мере реализовывать свои религиозные потребности всем национальным группам. И конечно, самое главное – у нас нет раннего сексуального и нетрадиционного воспитания. Потому очень много едет людей среднего возраста, которые переживают за будущее своих детей прежде всего", – пояснил глава профильного комитета.
По его мнению, эта практика важна для региона, поскольку большая часть переезжающих – люди с высшим образованием, часто владеющие дефицитными для Крыма профессиями. Кроме того, Гемпель отметил рост контактов по линии "народной дипломатии", даже несмотря на давление, которое испытывают народные дипломаты в европейских странах.
"Корпус народных дипломатов у нас широкий. Был опасения, что мы потеряем какую-то часть народных дипломатов. Нет, мы их не потеряли, и мы приобретаем новых людей. Это руководители общественных движений, политики, преподаватели вузов. Каждый, кто бывает у нас, транслирует это на свою аудиторию. И, безусловно, в позитивном плане. Они убеждены, что это нужно не только для россиян, но для граждан их государств", – заявил парламентарий.
И подчеркнул, что с учетом того, что в странах Европы целенаправленно разрушаются христианские ценности, народная дипломатия приобретает особое значение на Западе.
Несмотря на попытки недружественных стран изолировать Россию, и в частности Крым, интерес к нашей стране и к полуострову за рубежом растет
, особенно среди людей традиционных взглядов и ценностей, заявляла ранее председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по народной дипломатии и межрегиональным связям Анастасия Гридчина.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: