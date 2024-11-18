https://crimea.ria.ru/20241118/otmenit-li-tramp-razreshenie-bit-raketami-ssha-vglub-rossii--mnenie-1141946486.html

Отменит ли Трамп разрешение бить ракетами США вглубь России – мнение

Отменит ли Трамп разрешение бить ракетами США вглубь России – мнение - РИА Новости Крым, 18.11.2024

Отменит ли Трамп разрешение бить ракетами США вглубь России – мнение

России не стоит рассчитывать на то, что избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность отменит разрешение действующей американской... РИА Новости Крым, 18.11.2024

2024-11-18T16:57

2024-11-18T16:57

2024-11-18T17:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. России не стоит рассчитывать на то, что избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность отменит разрешение действующей американской администрации бить ракетами ATACMS вглубь РФ. Такое мнение РИА Новости Крым высказал журналист, теле- и радиоведущий, член Общественной палаты России Армен Гаспарян.Гаспарян в этой связи напомнил, что в период с 2014 по 2022 годы максимальное количество санкций против России были введены именно при президентстве Трампа. Кроме того, до сих пор неизвестна суть мирных предложений по Украине избранного президента США. Все версии, которые фигурируют в информационном пространстве, официально не верифицированы самим Трампом.По словам Гаспаряна, России нужно исходить из того, что нужно предпринять, чтобы отбить саму возможность разговоров об ударах дальнобойным высокоточным оружием по ее территории.Президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории РФ. Их могут применить "для защиты украинских сил" в Курской области, сообщила накануне New York Times. По данным французских СМИ, Франция и Великобритания вслед за США также разрешили Украине бить по территории России своим дальнобойным вооружением.Ранее в Пентагоне заявляли, что удары ВСУ вглубь РФ американским оружием навредят Вашингтону.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если такое решение действительно было сформулировано и доведено до киевского режима, это качественно новый виток напряженности и качественно новая ситуация с точки зрения вовлеченности Соединенных Штатов в этот конфликт.Президент России Владимир Путин в сентябре заявил, что страны НАТО тем самым обсуждают не разрешение Киеву наносить удары по РФ, а принятие решения о прямом участии Альянса в военном конфликте. Если это решение будет принято, то Россия будет вынуждена действовать, исходя из создаваемых таким образом угроз, предупредил глава российского государства.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Решение об ударах по России ATACMS уже принято – КремльНикакие вооружения не спасут режим Зеленского – МИД РоссииЖест отчаяния: зачем Лондон разрешил бить своим оружием по Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, армен гаспарян, россия, сша, дональд трамп, украина