Отменит ли Трамп разрешение бить ракетами США вглубь России – мнение
Гаспарян призвал не надеяться на отмену Трампом разрешения бить ракетами США вглубь России
16:57 18.11.2024 (обновлено: 17:00 18.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. России не стоит рассчитывать на то, что избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность отменит разрешение действующей американской администрации бить ракетами ATACMS вглубь РФ. Такое мнение РИА Новости Крым высказал журналист, теле- и радиоведущий, член Общественной палаты России Армен Гаспарян.
"Для меня удивительны все эти разговоры по поводу того, что придет Трамп и отменит что-то. Реальная жизнь – это не компьютерная игра, где можно пересохраниться на уровне, который вам не дается, и пройти его по новой. Мы опять перешли на этот глупейший формат, что "придет добрый барин". А где вы доброго нашли?" – сказал эксперт.
Гаспарян в этой связи напомнил, что в период с 2014 по 2022 годы максимальное количество санкций против России были введены именно при президентстве Трампа. Кроме того, до сих пор неизвестна суть мирных предложений по Украине избранного президента США. Все версии, которые фигурируют в информационном пространстве, официально не верифицированы самим Трампом.
"А вы не допускаете вариант, что придет Трамп, а Зеленский ему скажет: "мне вообще наплевать, разрешаете вы мне или нет (бить вглубь России – ред.), это оружие мое – что хочу, то и делаю". Трамп – это не панацея от всех бед, а в американской администрации нет пророссийских людей", – отметил аналитик.
По словам Гаспаряна, России нужно исходить из того, что нужно предпринять, чтобы отбить саму возможность разговоров об ударах дальнобойным высокоточным оружием по ее территории.
Президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории РФ. Их могут применить "для защиты украинских сил" в Курской области, сообщила накануне New York Times. По данным французских СМИ, Франция и Великобритания вслед за США также разрешили Украине бить по территории России своим дальнобойным вооружением.
Ранее в Пентагоне заявляли, что удары ВСУ вглубь РФ американским оружием навредят Вашингтону.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если такое решение действительно было сформулировано и доведено до киевского режима, это качественно новый виток напряженности и качественно новая ситуация с точки зрения вовлеченности Соединенных Штатов в этот конфликт.
Президент России Владимир Путин в сентябре заявил, что страны НАТО тем самым обсуждают не разрешение Киеву наносить удары по РФ, а принятие решения о прямом участии Альянса в военном конфликте. Если это решение будет принято, то Россия будет вынуждена действовать, исходя из создаваемых таким образом угроз, предупредил глава российского государства.
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