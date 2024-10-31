https://crimea.ria.ru/20241031/krym-mozhet-stat-dveryu-rossii-na-balkany--bolgarskiy-politolog-1141508510.html
Крым может стать дверью России на Балканы – болгарский политолог
Крым может стать дверью России на Балканы – болгарский политолог - РИА Новости Крым, 31.10.2024
Крым может стать дверью России на Балканы – болгарский политолог
У Крыма есть все перспективы стать воротами России для сотрудничества с балканскими странами, в том числе благодаря развитию связей по каналам "народной... РИА Новости Крым, 31.10.2024
2024-10-31T14:42
2024-10-31T14:42
2024-10-31T14:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. У Крыма есть все перспективы стать воротами России для сотрудничества с балканскими странами, в том числе благодаря развитию связей по каналам "народной дипломатии". Такое мнение РИА Новости Крым высказал болгарский политолог и международный аналитик Станислав Младенов.По его мнению, Крым может стать центром Большого Черноморского региона как в культурном, так и в экономическом плане. Его геополитическое положение открывает много возможностей для России и тех стран, которые будут развивать с ним связи.Политолог также отметил, что на российском полуострове активно развивается не только инфраструктура и экономика, но и национально-культурные автономии, которые государство всецело поддерживает.Младенов добавил, что в 2014 году крымчане продемонстрировали характер, смелость и стойкость в своем стремлении воссоединиться с Россией.Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года. За вхождение полуострова в состав РФ проголосовали 96,77% избирателей в Автономной Республике Крым и 95,6% – в Севастополе.18 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал договор об образовании в составе РФ новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Украина, США, Европейский Союз не признали российский статус полуострова и ввели в отношении РФ экономические и политические санкции. Торговые и логистические ограничения были введены также против Крыма в целом, и в отношении ряда компаний и физических лиц.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лукашенко высказался о принадлежности КрымаПрезидент Болгарии ответил на вопрос "чей Крым"Актер Ливанов рассказал украинским пограничникам, чей Крым
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Крым может стать дверью России на Балканы – болгарский политолог
Крым открывает перспективы развития связей РФ с балканскими странами – эксперт из Болгарии
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
У Крыма есть все перспективы стать воротами России для сотрудничества с балканскими странами, в том числе благодаря развитию связей по каналам "народной дипломатии". Такое мнение РИА Новости Крым
высказал болгарский политолог и международный аналитик Станислав Младенов.
"Крым может стать дверью России на Балканы. Если Болгария, Румыния, Турция и другие страны захотят иметь связи с Крымом, то в экономическом плане это будет выгодно всем сторонам. Здесь проживают болгары, немцы, армяне и представители многих других народов, живущих вокруг Черного моря", - сказал эксперт.
По его мнению, Крым может стать центром Большого Черноморского региона как в культурном, так и в экономическом плане. Его геополитическое положение открывает много возможностей для России и тех стран, которые будут развивать с ним связи.
Политолог также отметил, что на российском полуострове активно развивается не только инфраструктура и экономика, но и национально-культурные автономии, которые государство всецело поддерживает.
Младенов добавил, что в 2014 году крымчане продемонстрировали характер, смелость и стойкость в своем стремлении воссоединиться с Россией.
"Референдум все показал. Можно называть данные события как угодно, но это выбор народа. А раз это выбор народа, давайте его уважать, раз мы стараемся жить по нормам демократии", - подчеркнул он.
Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года. За вхождение полуострова в состав РФ проголосовали 96,77% избирателей в Автономной Республике Крым и 95,6% – в Севастополе.
18 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал договор об образовании в составе РФ новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Украина, США, Европейский Союз не признали российский статус полуострова и ввели в отношении РФ экономические и политические санкции. Торговые и логистические ограничения были введены также против Крыма в целом, и в отношении ряда компаний и физических лиц.
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