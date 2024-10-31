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Крым может стать дверью России на Балканы – болгарский политолог

Крым может стать дверью России на Балканы – болгарский политолог - РИА Новости Крым, 31.10.2024

Крым может стать дверью России на Балканы – болгарский политолог

У Крыма есть все перспективы стать воротами России для сотрудничества с балканскими странами, в том числе благодаря развитию связей по каналам "народной... РИА Новости Крым, 31.10.2024

2024-10-31T14:42

2024-10-31T14:42

2024-10-31T14:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. У Крыма есть все перспективы стать воротами России для сотрудничества с балканскими странами, в том числе благодаря развитию связей по каналам "народной дипломатии". Такое мнение РИА Новости Крым высказал болгарский политолог и международный аналитик Станислав Младенов.По его мнению, Крым может стать центром Большого Черноморского региона как в культурном, так и в экономическом плане. Его геополитическое положение открывает много возможностей для России и тех стран, которые будут развивать с ним связи.Политолог также отметил, что на российском полуострове активно развивается не только инфраструктура и экономика, но и национально-культурные автономии, которые государство всецело поддерживает.Младенов добавил, что в 2014 году крымчане продемонстрировали характер, смелость и стойкость в своем стремлении воссоединиться с Россией.Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года. За вхождение полуострова в состав РФ проголосовали 96,77% избирателей в Автономной Республике Крым и 95,6% – в Севастополе.18 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал договор об образовании в составе РФ новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Украина, США, Европейский Союз не признали российский статус полуострова и ввели в отношении РФ экономические и политические санкции. Торговые и логистические ограничения были введены также против Крыма в целом, и в отношении ряда компаний и физических лиц.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лукашенко высказался о принадлежности КрымаПрезидент Болгарии ответил на вопрос "чей Крым"Актер Ливанов рассказал украинским пограничникам, чей Крым

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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