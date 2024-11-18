https://crimea.ria.ru/20241118/v-kirovskom-rayone-kryma-prostilis-s-geroem-spetsoperatsii-1141951258.html

В Кировском районе Крыма простились с героем спецоперации

В Кировском районе Крыма простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 18.11.2024

В Кировском районе Крыма простились с героем спецоперации

Во вторник в Кировском районе Крыма простились с погибшим героем СВО Сергеем Сахновым. Об этом сообщила глава администрации района Елена Янчукова. РИА Новости Крым, 18.11.2024

2024-11-18T19:10

2024-11-18T19:10

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Во вторник в Кировском районе Крыма простились с погибшим героем СВО Сергеем Сахновым. Об этом сообщила глава администрации района Елена Янчукова.И выразила искренние слова соболезнования родным и близким героя, друзьям и сослуживцам. Светлая память об отважном защитнике Отечества навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал, подчеркнула глава администрации.Прощание с бойцом состоится завтра, 19 ноября, в 10:00 у Братской могилы членов Ревкома и советских воинов в селе Золотое Поле.

кировский район крыма

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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