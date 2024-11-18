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В Кировском районе Крыма простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 18.11.2024
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В Кировском районе Крыма простились с героем спецоперации
В Кировском районе Крыма простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 18.11.2024
В Кировском районе Крыма простились с героем спецоперации
Во вторник в Кировском районе Крыма простились с погибшим героем СВО Сергеем Сахновым. Об этом сообщила глава администрации района Елена Янчукова. РИА Новости Крым, 18.11.2024
2024-11-18T19:10
2024-11-18T19:10
кировский район крыма
утраты
память
герои сво
елена янчукова
новости сво
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Во вторник в Кировском районе Крыма простились с погибшим героем СВО Сергеем Сахновым. Об этом сообщила глава администрации района Елена Янчукова.И выразила искренние слова соболезнования родным и близким героя, друзьям и сослуживцам. Светлая память об отважном защитнике Отечества навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал, подчеркнула глава администрации.Прощание с бойцом состоится завтра, 19 ноября, в 10:00 у Братской могилы членов Ревкома и советских воинов в селе Золотое Поле.
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кировский район крыма, утраты, память, герои сво, елена янчукова, новости сво, новости крыма
В Кировском районе Крыма простились с героем спецоперации

С героем спецоперации Сергеем Сахновым простились в Кировском районе Крыма

19:10 18.11.2024
 
© Фото: пресс-служба главы КрымаГвоздики
Гвоздики
© Фото: пресс-служба главы Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Во вторник в Кировском районе Крыма простились с погибшим героем СВО Сергеем Сахновым. Об этом сообщила глава администрации района Елена Янчукова.

"Печальная весть. Наш земляк, житель села Золотое Поле Сахнов Сергей Васильевич погиб в специальной военной операции на Украине", – написала она в своем Telegram-канале.

И выразила искренние слова соболезнования родным и близким героя, друзьям и сослуживцам. Светлая память об отважном защитнике Отечества навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал, подчеркнула глава администрации.
© Соцсети главы администрации Кировского района РК Елены ЯнчуковойСергей Сахнов
Сергей Сахнов
© Соцсети главы администрации Кировского района РК Елены Янчуковой
Сергей Сахнов
Прощание с бойцом состоится завтра, 19 ноября, в 10:00 у Братской могилы членов Ревкома и советских воинов в селе Золотое Поле.
Кировский район КрымаУтратыПамятьГерои СВОЕлена ЯнчуковаНовости СВОНовости Крыма
 
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