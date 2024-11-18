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В Крыму лидер ячейки АУЕ* получил 12 лет строгого режима

В Крыму лидер ячейки АУЕ* получил 12 лет строгого режима - РИА Новости Крым, 18.11.2024

В Крыму лидер ячейки АУЕ* получил 12 лет строгого режима

В Крыму организатор ячейки запрещенной в России криминальной субкультуры АУЕ ("Арестантское уголовное единство")* и двое его подельников осуждены к различным... РИА Новости Крым, 18.11.2024

2024-11-18T15:39

2024-11-18T15:39

2024-11-18T15:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму организатор ячейки запрещенной в России криминальной субкультуры АУЕ ("Арестантское уголовное единство")* и двое его подельников осуждены к различным срокам лишения свободы за похищение человека, вымогательства и другие преступления. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.По данным ведомства, в 2020 году 30-летний мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, организовал ячейку АУЕ* в Бахчисарайском районе.К участию в ней он привлек 21-летнего и 24-летнего знакомых, с которыми они запугивали сельчан, вымогали деньги, собирали "общак" для поддержки заключенных. Также они пропагандировали криминальные традиции, асоциальное поведение, престижность совершения преступлений, ненависть, насилие в отношении стражей порядка.Кроме того, участники преступной группы похитили 23-летнего молодого человека. Поняв, что ценных вещей и денег у него нет, сообщники избили его палками, погрузили в багажник автомобиля и возили по Нахимовскому району Севастополя, однако парню удалось сбежать. После подельники вымогали у двух местных жителей крупные денежные суммы в размере 600 и 500 тысяч рублей, а у 16-летнего юноши – 11 тысяч рублей, которые в дальнейшем подросток передал им.Также организатор группы предоставлял свою квартиру в качестве наркопритона.Преступную деятельность экстремистов выявили и пресекли сотрудники УФСБ по региону и МВД.*экстремистская организация, запрещенная в Российской ФедерацииГлавные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Били и вымогали деньги: в Крыму задержаны подозреваемые в похищенииЖитель Крыма осужден за поставленный "класс" в соцсетиГотовили теракты в Крыму: ФСБ задержала агентов спецслужб Украины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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