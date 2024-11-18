Рейтинг@Mail.ru
Преступность в Севастополе – как изменилась ситуация в текущем году - РИА Новости Крым, 18.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241118/prestupnost-v-sevastopole--kak-izmenilas-situatsiya-v-tekuschem-godu-1141940716.html
Преступность в Севастополе – как изменилась ситуация в текущем году
Преступность в Севастополе – как изменилась ситуация в текущем году - РИА Новости Крым, 18.11.2024
Преступность в Севастополе – как изменилась ситуация в текущем году
Число преступлений в Севастополе снизилось на 11,2% с начала 2024 года по сравнению с прошлым. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 18.11.2024
2024-11-18T15:32
2024-11-18T15:33
михаил развожаев
севастополь
полиция севастополя
новости
преступность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/12/1141940849_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4de3848d86760ed74b485028ff742fca.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Число преступлений в Севастополе снизилось на 11,2% с начала 2024 года по сравнению с прошлым. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он отметил, что поздравил личный состав Управления МВД России по Севастополю с днем участковых уполномоченных полиции, вручив сотрудникам благодарственные письма."Мы тесно сотрудничаем с городским Управлением МВД, и это взаимодействие, уверен, будет и дальше максимально плодотворным", – подчеркнул глава города.Ранее Развожаев рассказывал, что в Севастополе увеличат число народных дружин, благодаря которым, в частности, число правонарушений в регионе было снижено на треть. Летом к охране пляжей Севастополя привлекались казаки.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее 18 ноября сообщил, что обсудил с заместителем министра обороны России Павлом Фрадковым вопросы сотрудничества органов власти и оборонного ведомства страны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Патрушев в Крыму обсудил участие Черноморского флота в защите РоссииВ Крыму стали реже убивать и грабитьВ России выросло число особо тяжких преступлений – Бастрыкин
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/12/1141940849_35:0:1170:851_1920x0_80_0_0_4f8d66bbe31fbeffefc661706e9bd592.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил развожаев, севастополь, полиция севастополя, новости, преступность
Преступность в Севастополе – как изменилась ситуация в текущем году

В Севастополе число преступлений снизилось на 11,2% с начала года – Развожаев

15:32 18.11.2024 (обновлено: 15:33 18.11.2024)
 
© Telegram Михаил РазвожаевСовещание в Управлении МВД России по городу Севастополю
Совещание в Управлении МВД России по городу Севастополю
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Число преступлений в Севастополе снизилось на 11,2% с начала 2024 года по сравнению с прошлым. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"С начала этого года в Севастополе на 11,2% снизилось количество преступлений в сравнении с прошлым годом. За этой цифрой – ежедневный труд наших участковых", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что поздравил личный состав Управления МВД России по Севастополю с днем участковых уполномоченных полиции, вручив сотрудникам благодарственные письма.
"Мы тесно сотрудничаем с городским Управлением МВД, и это взаимодействие, уверен, будет и дальше максимально плодотворным", – подчеркнул глава города.
Ранее Развожаев рассказывал, что в Севастополе увеличат число народных дружин, благодаря которым, в частности, число правонарушений в регионе было снижено на треть. Летом к охране пляжей Севастополя привлекались казаки.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее 18 ноября сообщил, что обсудил с заместителем министра обороны России Павлом Фрадковым вопросы сотрудничества органов власти и оборонного ведомства страны.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Патрушев в Крыму обсудил участие Черноморского флота в защите России
В Крыму стали реже убивать и грабить
В России выросло число особо тяжких преступлений – Бастрыкин
 
Михаил РазвожаевСевастопольПолиция СевастополяНовостиПреступность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала