https://crimea.ria.ru/20241118/prestupnost-v-sevastopole--kak-izmenilas-situatsiya-v-tekuschem-godu-1141940716.html

Преступность в Севастополе – как изменилась ситуация в текущем году

Преступность в Севастополе – как изменилась ситуация в текущем году - РИА Новости Крым, 18.11.2024

Преступность в Севастополе – как изменилась ситуация в текущем году

Число преступлений в Севастополе снизилось на 11,2% с начала 2024 года по сравнению с прошлым. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 18.11.2024

2024-11-18T15:32

2024-11-18T15:32

2024-11-18T15:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Число преступлений в Севастополе снизилось на 11,2% с начала 2024 года по сравнению с прошлым. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он отметил, что поздравил личный состав Управления МВД России по Севастополю с днем участковых уполномоченных полиции, вручив сотрудникам благодарственные письма."Мы тесно сотрудничаем с городским Управлением МВД, и это взаимодействие, уверен, будет и дальше максимально плодотворным", – подчеркнул глава города.Ранее Развожаев рассказывал, что в Севастополе увеличат число народных дружин, благодаря которым, в частности, число правонарушений в регионе было снижено на треть. Летом к охране пляжей Севастополя привлекались казаки.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее 18 ноября сообщил, что обсудил с заместителем министра обороны России Павлом Фрадковым вопросы сотрудничества органов власти и оборонного ведомства страны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Патрушев в Крыму обсудил участие Черноморского флота в защите РоссииВ Крыму стали реже убивать и грабитьВ России выросло число особо тяжких преступлений – Бастрыкин

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2024

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михаил развожаев, севастополь, полиция севастополя, новости, преступность