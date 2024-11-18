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Преступность в Севастополе – как изменилась ситуация в текущем году
Преступность в Севастополе – как изменилась ситуация в текущем году - РИА Новости Крым, 18.11.2024
Преступность в Севастополе – как изменилась ситуация в текущем году
Число преступлений в Севастополе снизилось на 11,2% с начала 2024 года по сравнению с прошлым. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 18.11.2024
2024-11-18T15:32
2024-11-18T15:32
2024-11-18T15:33
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Число преступлений в Севастополе снизилось на 11,2% с начала 2024 года по сравнению с прошлым. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он отметил, что поздравил личный состав Управления МВД России по Севастополю с днем участковых уполномоченных полиции, вручив сотрудникам благодарственные письма."Мы тесно сотрудничаем с городским Управлением МВД, и это взаимодействие, уверен, будет и дальше максимально плодотворным", – подчеркнул глава города.Ранее Развожаев рассказывал, что в Севастополе увеличат число народных дружин, благодаря которым, в частности, число правонарушений в регионе было снижено на треть. Летом к охране пляжей Севастополя привлекались казаки.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее 18 ноября сообщил, что обсудил с заместителем министра обороны России Павлом Фрадковым вопросы сотрудничества органов власти и оборонного ведомства страны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Патрушев в Крыму обсудил участие Черноморского флота в защите РоссииВ Крыму стали реже убивать и грабитьВ России выросло число особо тяжких преступлений – Бастрыкин
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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михаил развожаев, севастополь, полиция севастополя, новости, преступность
Преступность в Севастополе – как изменилась ситуация в текущем году
В Севастополе число преступлений снизилось на 11,2% с начала года – Развожаев
15:32 18.11.2024 (обновлено: 15:33 18.11.2024)