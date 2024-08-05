https://crimea.ria.ru/20240805/v-sevastopole-uvelichat-chislo-narodnykh-druzhin-1139364781.html

В Севастополе увеличат число народных дружин

В Севастополе увеличат число народных дружин - РИА Новости Крым, 05.08.2024

В Севастополе увеличат число народных дружин

Севастопольцы активно откликнулись на призыв вступать в народные дружины, благодаря которым уже сейчас число правонарушений в городе снижено на треть. Об этом в РИА Новости Крым, 05.08.2024

2024-08-05T14:45

2024-08-05T14:45

2024-08-05T14:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Севастопольцы активно откликнулись на призыв вступать в народные дружины, благодаря которым уже сейчас число правонарушений в городе снижено на треть. Об этом в понедельник на аппаратном совещании в правительстве города сообщил директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский."В целях дальнейшего увеличения плотности патрулей проводится работа по дополнительному набору в дружинники. Создана добровольно-народная дружина "Севастополь". В настоящее время большой отклик. После информационной кампании среди жителей города уже за неделю записали порядка 30 человек в новую дружину", - сообщил глава профильного департамента.По его словам, сейчас дополнительные патрули выставлены в районах пляжей Учкуевка, Хрустальный, Парк Победы, Центральный, на площадях и в местах массового пребывания людей. Ежедневно от окружного казачьего общества "Севастопольский казачий округ" задействовано 78 человек, также несут службу три добровольные народные дружины – ежесуточно до 20 человек.Также в городе ведется работа по наращиванию деятельности опорных пунктов общественной безопасности - на базе участковых пунктов полиции уже открыто восемь опорных, с привлечением дружинников. Всего до конца года в городе рассчитывают увеличить число народных дружинников до 500 человек. По новым кандидатам проводятся оформление и их регистрация в ОМВД, после чего они приступят к патрулированию.Присоединиться к добровольным народным дружинам могут все желающие. Записаться можно в Департаменте общественной безопасности по телефонам 41-76-89 и +7-978-022-10-57.Читайте также на РИА Новости Крым:Не все есть в учебниках: в Севастополе бойцы СВО учат детей первой помощиУсиление безопасности – пляжи в Севастополе будут охранять казакиВ Севастополе расширен перечень объектов для укрытий при тревогах – указ

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, общество, преступность, новости крыма, крым