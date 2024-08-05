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В Севастополе увеличат число народных дружин
В Севастополе увеличат число народных дружин - РИА Новости Крым, 05.08.2024
В Севастополе увеличат число народных дружин
Севастопольцы активно откликнулись на призыв вступать в народные дружины, благодаря которым уже сейчас число правонарушений в городе снижено на треть. Об этом в РИА Новости Крым, 05.08.2024
2024-08-05T14:45
2024-08-05T14:45
2024-08-05T14:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Севастопольцы активно откликнулись на призыв вступать в народные дружины, благодаря которым уже сейчас число правонарушений в городе снижено на треть. Об этом в понедельник на аппаратном совещании в правительстве города сообщил директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский."В целях дальнейшего увеличения плотности патрулей проводится работа по дополнительному набору в дружинники. Создана добровольно-народная дружина "Севастополь". В настоящее время большой отклик. После информационной кампании среди жителей города уже за неделю записали порядка 30 человек в новую дружину", - сообщил глава профильного департамента.По его словам, сейчас дополнительные патрули выставлены в районах пляжей Учкуевка, Хрустальный, Парк Победы, Центральный, на площадях и в местах массового пребывания людей. Ежедневно от окружного казачьего общества "Севастопольский казачий округ" задействовано 78 человек, также несут службу три добровольные народные дружины – ежесуточно до 20 человек.Также в городе ведется работа по наращиванию деятельности опорных пунктов общественной безопасности - на базе участковых пунктов полиции уже открыто восемь опорных, с привлечением дружинников. Всего до конца года в городе рассчитывают увеличить число народных дружинников до 500 человек. По новым кандидатам проводятся оформление и их регистрация в ОМВД, после чего они приступят к патрулированию.Присоединиться к добровольным народным дружинам могут все желающие. Записаться можно в Департаменте общественной безопасности по телефонам 41-76-89 и +7-978-022-10-57.Читайте также на РИА Новости Крым:Не все есть в учебниках: в Севастополе бойцы СВО учат детей первой помощиУсиление безопасности – пляжи в Севастополе будут охранять казакиВ Севастополе расширен перечень объектов для укрытий при тревогах – указ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, общество, преступность, новости крыма, крым
В Севастополе увеличат число народных дружин
В Севастополе народные дружины помогают снижать преступность - власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Севастопольцы активно откликнулись на призыв вступать в народные дружины, благодаря которым уже сейчас число правонарушений в городе снижено на треть. Об этом в понедельник на аппаратном совещании в правительстве города сообщил директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.
"В целях дальнейшего увеличения плотности патрулей проводится работа по дополнительному набору в дружинники. Создана добровольно-народная дружина "Севастополь". В настоящее время большой отклик. После информационной кампании среди жителей города уже за неделю записали порядка 30 человек в новую дружину", - сообщил глава профильного департамента.
По его словам, сейчас дополнительные патрули выставлены в районах пляжей Учкуевка, Хрустальный, Парк Победы, Центральный, на площадях и в местах массового пребывания людей. Ежедневно от окружного казачьего общества "Севастопольский казачий округ" задействовано 78 человек, также несут службу три добровольные народные дружины – ежесуточно до 20 человек.
"Комплекс организационных практических мероприятий совместно с ОМВД по охране порядка и профилактике преступлений на улицах и общественных местах позволил у нас снизить на треть количество преступлений", - констатировал глава профильного ведомства.
Также в городе ведется работа по наращиванию деятельности опорных пунктов общественной безопасности - на базе участковых пунктов полиции уже открыто восемь опорных, с привлечением дружинников. Всего до конца года в городе рассчитывают увеличить число народных дружинников до 500 человек. По новым кандидатам проводятся оформление и их регистрация в ОМВД, после чего они приступят к патрулированию.
Присоединиться к добровольным народным дружинам
могут все желающие. Записаться можно в Департаменте общественной безопасности по телефонам 41-76-89 и +7-978-022-10-57.
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