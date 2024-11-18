https://crimea.ria.ru/20241118/v-krymu-sozdadut-tsentr-kompetentsiy-industrii-gostepriimstva-1141939865.html

В Крыму создадут Центр компетенций индустрии гостеприимства

В Крыму создадут Центр компетенций индустрии гостеприимства - РИА Новости Крым, 18.11.2024

В Крыму создадут Центр компетенций индустрии гостеприимства

Центр компетенций индустрии гостеприимства создадут в Крыму для решения кадрового вопроса, который требует особого внимания. Об этом сообщил глава республики... РИА Новости Крым, 18.11.2024

2024-11-18T14:48

2024-11-18T14:48

2024-11-18T14:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Центр компетенций индустрии гостеприимства создадут в Крыму для решения кадрового вопроса, который требует особого внимания. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале по итогам заседания коллегии Министерства курортов и туризма Республики Крым.По словам главы Крыма, для молодых кадров необходимо создать комфортные и достойные условия работы, нужно активнее вовлекать в процесс студентов профильных учебных заведений. По его мнению, возможно также задействовать и заинтересованную молодежь из Херсонской и Запорожской областей, других регионов России, предпенсионеров и другие категории граждан."Поручил Министерству курортов и туризма Республики Крым в недельный срок подготовить и представить на согласование дорожную карту по формированию системы кадрового обеспечения на ближайшие годы и перспективу", - подытожил Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Давай поедем в Крым": как популяризируют отдых в республикеСимферополь может стать центром развития бизнес-туризмаГастротуризм в Крыму: какие есть проблемы и как их решить

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм в крыму, минкурортов крыма, крым, новости крыма, сергей аксенов, кадры