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В Крыму создадут Центр компетенций индустрии гостеприимства - РИА Новости Крым, 18.11.2024
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В Крыму создадут Центр компетенций индустрии гостеприимства
В Крыму создадут Центр компетенций индустрии гостеприимства - РИА Новости Крым, 18.11.2024
В Крыму создадут Центр компетенций индустрии гостеприимства
Центр компетенций индустрии гостеприимства создадут в Крыму для решения кадрового вопроса, который требует особого внимания. Об этом сообщил глава республики... РИА Новости Крым, 18.11.2024
2024-11-18T14:48
2024-11-18T14:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Центр компетенций индустрии гостеприимства создадут в Крыму для решения кадрового вопроса, который требует особого внимания. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале по итогам заседания коллегии Министерства курортов и туризма Республики Крым.По словам главы Крыма, для молодых кадров необходимо создать комфортные и достойные условия работы, нужно активнее вовлекать в процесс студентов профильных учебных заведений. По его мнению, возможно также задействовать и заинтересованную молодежь из Херсонской и Запорожской областей, других регионов России, предпенсионеров и другие категории граждан."Поручил Министерству курортов и туризма Республики Крым в недельный срок подготовить и представить на согласование дорожную карту по формированию системы кадрового обеспечения на ближайшие годы и перспективу", - подытожил Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Давай поедем в Крым": как популяризируют отдых в республикеСимферополь может стать центром развития бизнес-туризмаГастротуризм в Крыму: какие есть проблемы и как их решить
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туризм в крыму, минкурортов крыма, крым, новости крыма, сергей аксенов, кадры
В Крыму создадут Центр компетенций индустрии гостеприимства

Аксенов поручил минкурортов Крыма подготовить предложения по кадровому обеспечению отрасли

14:48 18.11.2024
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваЗаседание коллегии Министерства курортов и туризма Крыма
Заседание коллегии Министерства курортов и туризма Крыма
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Центр компетенций индустрии гостеприимства создадут в Крыму для решения кадрового вопроса, который требует особого внимания. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале по итогам заседания коллегии Министерства курортов и туризма Республики Крым.

"Поддерживаю инициативу по созданию в Крыму Центра компетенций индустрии гостеприимства на примере уже действующих центров подготовки специалистов в городе Санкт-Петербурге, в Московской области и Республике Татарстан. Нужно повышать престиж профессии", - говорится в сообщении.

По словам главы Крыма, для молодых кадров необходимо создать комфортные и достойные условия работы, нужно активнее вовлекать в процесс студентов профильных учебных заведений. По его мнению, возможно также задействовать и заинтересованную молодежь из Херсонской и Запорожской областей, других регионов России, предпенсионеров и другие категории граждан.
"Поручил Министерству курортов и туризма Республики Крым в недельный срок подготовить и представить на согласование дорожную карту по формированию системы кадрового обеспечения на ближайшие годы и перспективу", - подытожил Сергей Аксенов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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