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Гастротуризм в Крыму: какие есть проблемы и как их решить - РИА Новости Крым, 11.11.2024
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Гастротуризм в Крыму: какие есть проблемы и как их решить
Гастротуризм в Крыму: какие есть проблемы и как их решить - РИА Новости Крым, 11.11.2024
Гастротуризм в Крыму: какие есть проблемы и как их решить
В Крыму очень активно развивается гастротуризм, в частности, речь о мидийных, улиточных и устричных фермах и винодельнях. Об этом в пресс-центре РИА Новости... РИА Новости Крым, 11.11.2024
2024-11-11T22:03
2024-11-11T22:03
гастротуризм
мнения
туризм в крыму
крым курортный
отдых в крыму
крым
сергей ганзий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму очень активно развивается гастротуризм, в частности, речь о мидийных, улиточных и устричных фермах и винодельнях. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказал министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.И отметил, что объединение гастрообъектов в один турпродукт сейчас является одной из задач министерства."22 ноября мы будем проводить для наших экскурсионных фирм тур по Бахчисарайскому району, по тем гастрообъектам, которые там работают. &lt;...&gt; Дальше мы будем работать и по другим регионам. И, безусловно, мы будем это презентовать и в рамках той маркетинговой стратегии по продвижению Республики Крым, которая запланирована на первое полугодие 2025 года", – сообщил министр.Кроме того, Ганзий анонсировал еще один туристский слет для турагентов из многих субъектов Российской Федерации.С 5 ноября в Крыму впервые проводился масштабный туристский слет "Давай проедем в Крым". На полуостров прибыли больше семидесяти турагентов из 50 регионов страны для знакомства с возможностями Крыма по санаторно-курортному лечению, оздоровлению, гастротуризму."Спрос (на слет турагентов – ред.) был огромный. На 71 место было больше 450 заявок. Это говорит о том, что Крым востребован. У нас запланировано большое количество мероприятий, которые будут направлены именно на презентацию наших возможностей в сфере не только гастротуризма, но и аграрного туризма и энотуризма", – рассказал министр.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал, что Крым с начала года посетили более 5,5 миллиона туристов, при этом спрос на отдых в регионе в зимние праздники вырос вдвое.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крыму вернуть статус всероссийской здравницы"Давай поедем в Крым": как популяризируют отдых в республикеМамы и дети: что делать с ребенком в санаториях Крыма в межсезонье
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96
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гастротуризм, мнения, туризм в крыму, крым курортный, отдых в крыму, крым, сергей ганзий
Гастротуризм в Крыму: какие есть проблемы и как их решить

Объекты гастротуризма в Крыму надо объединить в единый гастрономический турпродукт

22:03 11.11.2024
 
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Еда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму очень активно развивается гастротуризм, в частности, речь о мидийных, улиточных и устричных фермах и винодельнях. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказал министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.
"В Крыму очень активно развивается гастротуризм, это и энобъекты, и гастрообъекты – мидийные, улиточные, устричные фермы. Огромное количество таких объектов появляется. Но проблема в том, что они просто не объединены в один единый гастрономический турпродукт Республики Крым, который можно презентовать для наших гостей", – сказал Ганзий.
И отметил, что объединение гастрообъектов в один турпродукт сейчас является одной из задач министерства.
"22 ноября мы будем проводить для наших экскурсионных фирм тур по Бахчисарайскому району, по тем гастрообъектам, которые там работают. <...> Дальше мы будем работать и по другим регионам. И, безусловно, мы будем это презентовать и в рамках той маркетинговой стратегии по продвижению Республики Крым, которая запланирована на первое полугодие 2025 года", – сообщил министр.
Кроме того, Ганзий анонсировал еще один туристский слет для турагентов из многих субъектов Российской Федерации.
С 5 ноября в Крыму впервые проводился масштабный туристский слет "Давай проедем в Крым". На полуостров прибыли больше семидесяти турагентов из 50 регионов страны для знакомства с возможностями Крыма по санаторно-курортному лечению, оздоровлению, гастротуризму.
"Спрос (на слет турагентов – ред.) был огромный. На 71 место было больше 450 заявок. Это говорит о том, что Крым востребован. У нас запланировано большое количество мероприятий, которые будут направлены именно на презентацию наших возможностей в сфере не только гастротуризма, но и аграрного туризма и энотуризма", – рассказал министр.
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал, что Крым с начала года посетили более 5,5 миллиона туристов, при этом спрос на отдых в регионе в зимние праздники вырос вдвое.
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ГастротуризмМненияТуризм в КрымуКрым курортныйОтдых в КрымуКрымСергей Ганзий
 
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