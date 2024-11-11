https://crimea.ria.ru/20241111/gastroturizm-v-krymu-kakie-est-problemy-i-kak-ikh-reshit-1141768688.html

Гастротуризм в Крыму: какие есть проблемы и как их решить

Гастротуризм в Крыму: какие есть проблемы и как их решить - РИА Новости Крым, 11.11.2024

Гастротуризм в Крыму: какие есть проблемы и как их решить

В Крыму очень активно развивается гастротуризм, в частности, речь о мидийных, улиточных и устричных фермах и винодельнях. Об этом в пресс-центре РИА Новости... РИА Новости Крым, 11.11.2024

2024-11-11T22:03

2024-11-11T22:03

2024-11-11T22:03

гастротуризм

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туризм в крыму

крым курортный

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крым

сергей ганзий

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму очень активно развивается гастротуризм, в частности, речь о мидийных, улиточных и устричных фермах и винодельнях. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказал министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.И отметил, что объединение гастрообъектов в один турпродукт сейчас является одной из задач министерства."22 ноября мы будем проводить для наших экскурсионных фирм тур по Бахчисарайскому району, по тем гастрообъектам, которые там работают. <...> Дальше мы будем работать и по другим регионам. И, безусловно, мы будем это презентовать и в рамках той маркетинговой стратегии по продвижению Республики Крым, которая запланирована на первое полугодие 2025 года", – сообщил министр.Кроме того, Ганзий анонсировал еще один туристский слет для турагентов из многих субъектов Российской Федерации.С 5 ноября в Крыму впервые проводился масштабный туристский слет "Давай проедем в Крым". На полуостров прибыли больше семидесяти турагентов из 50 регионов страны для знакомства с возможностями Крыма по санаторно-курортному лечению, оздоровлению, гастротуризму."Спрос (на слет турагентов – ред.) был огромный. На 71 место было больше 450 заявок. Это говорит о том, что Крым востребован. У нас запланировано большое количество мероприятий, которые будут направлены именно на презентацию наших возможностей в сфере не только гастротуризма, но и аграрного туризма и энотуризма", – рассказал министр.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал, что Крым с начала года посетили более 5,5 миллиона туристов, при этом спрос на отдых в регионе в зимние праздники вырос вдвое.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крыму вернуть статус всероссийской здравницы"Давай поедем в Крым": как популяризируют отдых в республикеМамы и дети: что делать с ребенком в санаториях Крыма в межсезонье

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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