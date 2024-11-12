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Симферополь может стать центром развития бизнес-туризма - РИА Новости Крым, 12.11.2024
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Симферополь может стать центром развития бизнес-туризма
Симферополь может стать центром развития бизнес-туризма - РИА Новости Крым, 12.11.2024
Симферополь может стать центром развития бизнес-туризма
Туристический потенциал Симферополя огромен, в частности, если речь идет о так называемом конгрессном туризме (сфера, ориентированная на проведение конференций, РИА Новости Крым, 12.11.2024
2024-11-12T06:49
2024-11-12T07:09
симферополь
сергей ганзий
туризм в крыму
мнения
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Туристический потенциал Симферополя огромен, в частности, если речь идет о так называемом конгрессном туризме (сфера, ориентированная на проведение конференций, съездов, семинаров и других деловых мероприятий – ред.). Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий."У Симферополя огромный потенциал по развитию туризма. Достаточно только сказать, что у нас есть объекты, которых нет нигде в мире. Например, самая длинная в Европе насыпная дамба, а под этой дамбой есть музей воды", – сказал он.Также, по словам профильного министра, активный бизнес Симферополя готовит совещание с минкурортов для обсуждения вопросов развития туризма в крымской столице.Власти Крыма рассматривают концепцию проекта по созданию центра "кольцевого" туризма в Симферополе. Как рассказал РИА Новости Крым замминистра курортов и туризма республики Аметхан Тынчеров, это будет интересно, в частности, тем туристам, которые предпочитают пляжному отдыху в высокий сезон экскурсионные туры в осенне-зимний период.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Давай поедем в Крым": как популяризируют отдых в республикеМамы и дети: что делать с ребенком в санаториях Крыма в межсезоньеПортрет туриста: жители каких регионов выбирают отдых в Крыму
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симферополь, сергей ганзий, туризм в крыму, мнения, крым
Симферополь может стать центром развития бизнес-туризма

Симферополь может стать современным туристским центром для конгрессного туризма – власти

06:49 12.11.2024 (обновлено: 07:09 12.11.2024)
 
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваСимферополь
Симферополь
© Telegram-канал Владимира Константинова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Туристический потенциал Симферополя огромен, в частности, если речь идет о так называемом конгрессном туризме (сфера, ориентированная на проведение конференций, съездов, семинаров и других деловых мероприятий – ред.). Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий.
"У Симферополя огромный потенциал по развитию туризма. Достаточно только сказать, что у нас есть объекты, которых нет нигде в мире. Например, самая длинная в Европе насыпная дамба, а под этой дамбой есть музей воды", – сказал он.
Также, по словам профильного министра, активный бизнес Симферополя готовит совещание с минкурортов для обсуждения вопросов развития туризма в крымской столице.

"Мы прекрасно понимаем, что у Симферополя есть прекраснейший потенциал по развитию конгрессного туризма. Аэропорт в Симферополе со временем заработает. Безусловно, заработает железнодорожное направление с севера Крыма. Все это даст мощный толчок для того, чтобы Симферополь развивался как современный туристский центр", – подытожил министр.

Власти Крыма рассматривают концепцию проекта по созданию центра "кольцевого" туризма в Симферополе. Как рассказал РИА Новости Крым замминистра курортов и туризма республики Аметхан Тынчеров, это будет интересно, в частности, тем туристам, которые предпочитают пляжному отдыху в высокий сезон экскурсионные туры в осенне-зимний период.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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СимферопольСергей ГанзийТуризм в КрымуМненияКрым
 
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