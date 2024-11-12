https://crimea.ria.ru/20241112/est-damba-i-muzey-vody-ekspert-o-turisticheskom-potentsiale-simferopolya-1141769311.html

Симферополь может стать центром развития бизнес-туризма

Симферополь может стать центром развития бизнес-туризма - РИА Новости Крым, 12.11.2024

Симферополь может стать центром развития бизнес-туризма

Туристический потенциал Симферополя огромен, в частности, если речь идет о так называемом конгрессном туризме (сфера, ориентированная на проведение конференций, РИА Новости Крым, 12.11.2024

2024-11-12T06:49

2024-11-12T06:49

2024-11-12T07:09

симферополь

сергей ганзий

туризм в крыму

мнения

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Туристический потенциал Симферополя огромен, в частности, если речь идет о так называемом конгрессном туризме (сфера, ориентированная на проведение конференций, съездов, семинаров и других деловых мероприятий – ред.). Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий."У Симферополя огромный потенциал по развитию туризма. Достаточно только сказать, что у нас есть объекты, которых нет нигде в мире. Например, самая длинная в Европе насыпная дамба, а под этой дамбой есть музей воды", – сказал он.Также, по словам профильного министра, активный бизнес Симферополя готовит совещание с минкурортов для обсуждения вопросов развития туризма в крымской столице.Власти Крыма рассматривают концепцию проекта по созданию центра "кольцевого" туризма в Симферополе. Как рассказал РИА Новости Крым замминистра курортов и туризма республики Аметхан Тынчеров, это будет интересно, в частности, тем туристам, которые предпочитают пляжному отдыху в высокий сезон экскурсионные туры в осенне-зимний период.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Давай поедем в Крым": как популяризируют отдых в республикеМамы и дети: что делать с ребенком в санаториях Крыма в межсезоньеПортрет туриста: жители каких регионов выбирают отдых в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, сергей ганзий, туризм в крыму, мнения, крым