Симферополь может стать центром развития бизнес-туризма
Симферополь может стать современным туристским центром для конгрессного туризма – власти
06:49 12.11.2024 (обновлено: 07:09 12.11.2024)
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваСимферополь
© Telegram-канал Владимира Константинова
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Туристический потенциал Симферополя огромен, в частности, если речь идет о так называемом конгрессном туризме (сфера, ориентированная на проведение конференций, съездов, семинаров и других деловых мероприятий – ред.). Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий.
"У Симферополя огромный потенциал по развитию туризма. Достаточно только сказать, что у нас есть объекты, которых нет нигде в мире. Например, самая длинная в Европе насыпная дамба, а под этой дамбой есть музей воды", – сказал он.
Также, по словам профильного министра, активный бизнес Симферополя готовит совещание с минкурортов для обсуждения вопросов развития туризма в крымской столице.
"Мы прекрасно понимаем, что у Симферополя есть прекраснейший потенциал по развитию конгрессного туризма. Аэропорт в Симферополе со временем заработает. Безусловно, заработает железнодорожное направление с севера Крыма. Все это даст мощный толчок для того, чтобы Симферополь развивался как современный туристский центр", – подытожил министр.
Власти Крыма рассматривают концепцию проекта по созданию центра "кольцевого" туризма в Симферополе. Как рассказал РИА Новости Крым замминистра курортов и туризма республики Аметхан Тынчеров, это будет интересно, в частности, тем туристам, которые предпочитают пляжному отдыху в высокий сезон экскурсионные туры в осенне-зимний период.
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