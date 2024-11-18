https://crimea.ria.ru/20241118/putin-nagradil-ordenom-mitropolita-tikhona-1141939503.html
Путин наградил орденом митрополита Тихона
Путин наградил орденом митрополита Тихона - РИА Новости Крым, 18.11.2024
Путин наградил орденом митрополита Тихона
Президент России Владимир Путин наградил митрополита Тихона (Шевкунова) орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени за большой вклад в создание... РИА Новости Крым, 18.11.2024
2024-11-18T14:34
2024-11-18T14:34
2024-11-18T14:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наградил митрополита Тихона (Шевкунова) орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени за большой вклад в создание музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.Ранее Владимир Путин назначил митрополита Тихона главой межведомственной комиссии по направлению сохранение историко-культурного наследия в Совете при президенте РФ по культуре и искусству.Митрополит Тихон с 11 октября 2023 года возглавляет Крымскую митрополию, сменив на этом посту митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря (в миру Ростислав Филиппович Швец).Открытие музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" состоялось 30 июля. 28 июля, в День Крещения Руси, он был освящен."Новый Херсонес" возведен по поручению президента РФ Владимира Путина и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На площади в 24 га построены 30 объектов, в том числе музей Христианства, музей Античности и Византии, а также музей Крыма и Новороссии. Кроме того, на территории появился храм-парк под открытым небом, амфитеатр "Грифон Арена" и реконструированный квартал Херсонеса времен князя Владимира.Создание парка предваряли самые масштабные в современной истории археологические изыскания. Музейно-храмовый комплекс был создан за неполных два года. На этой территории находились войсковые части, которые были перемещены в современные здания."Новый Херсонес" стал самым популярным объектом культуры в стране – за 100 дней работы его посетили более миллиона туристов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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тихон шевкунов, владимир путин (политик), награды, новости, крым, новый херсонес, севастополь
Путин наградил орденом митрополита Тихона
Путин наградил митрополита Тихона орденом "За заслуги перед Отечеством"
14:34 18.11.2024 (обновлено: 14:43 18.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наградил митрополита Тихона (Шевкунова) орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени за большой вклад в создание музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.
"За большой вклад в возведение музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес, сохранение духовных и культурных традиций наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова Георгия Александровича) – главы Крымской митрополии Русской православной церкви", - говорится в документе.
Ранее Владимир Путин назначил
митрополита Тихона главой межведомственной комиссии по направлению сохранение историко-культурного наследия в Совете при президенте РФ по культуре и искусству.
Митрополит Тихон с 11 октября 2023 года возглавляет
Крымскую митрополию, сменив на этом посту митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря (в миру Ростислав Филиппович Швец).
Открытие музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" состоялось
30 июля. 28 июля, в День Крещения Руси, он был освящен.
"Новый Херсонес" возведен по поручению президента РФ Владимира Путина и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На площади в 24 га построены 30 объектов, в том числе музей Христианства, музей Античности и Византии, а также музей Крыма и Новороссии. Кроме того, на территории появился храм-парк под открытым небом, амфитеатр "Грифон Арена" и реконструированный квартал Херсонеса времен князя Владимира.
Создание парка предваряли самые масштабные в современной истории археологические изыскания. Музейно-храмовый комплекс был создан за неполных два года. На этой территории находились войсковые части, которые были перемещены в современные здания.
"Новый Херсонес" стал самым популярным объектом культуры в стране – за 100 дней работы его посетили более миллиона туристов.
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