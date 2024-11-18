https://crimea.ria.ru/20241118/putin-nagradil-ordenom-mitropolita-tikhona-1141939503.html

Путин наградил орденом митрополита Тихона

Путин наградил орденом митрополита Тихона - РИА Новости Крым, 18.11.2024

Путин наградил орденом митрополита Тихона

Президент России Владимир Путин наградил митрополита Тихона (Шевкунова) орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени за большой вклад в создание... РИА Новости Крым, 18.11.2024

2024-11-18T14:34

2024-11-18T14:34

2024-11-18T14:43

тихон шевкунов

владимир путин (политик)

награды

новости

крым

новый херсонес

севастополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/07/1133368119_0:19:1280:739_1920x0_80_0_0_33f2314856dc36630a8f0ae9f5ada0de.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наградил митрополита Тихона (Шевкунова) орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени за большой вклад в создание музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.Ранее Владимир Путин назначил митрополита Тихона главой межведомственной комиссии по направлению сохранение историко-культурного наследия в Совете при президенте РФ по культуре и искусству.Митрополит Тихон с 11 октября 2023 года возглавляет Крымскую митрополию, сменив на этом посту митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря (в миру Ростислав Филиппович Швец).Открытие музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" состоялось 30 июля. 28 июля, в День Крещения Руси, он был освящен."Новый Херсонес" возведен по поручению президента РФ Владимира Путина и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На площади в 24 га построены 30 объектов, в том числе музей Христианства, музей Античности и Византии, а также музей Крыма и Новороссии. Кроме того, на территории появился храм-парк под открытым небом, амфитеатр "Грифон Арена" и реконструированный квартал Херсонеса времен князя Владимира.Создание парка предваряли самые масштабные в современной истории археологические изыскания. Музейно-храмовый комплекс был создан за неполных два года. На этой территории находились войсковые части, которые были перемещены в современные здания."Новый Херсонес" стал самым популярным объектом культуры в стране – за 100 дней работы его посетили более миллиона туристов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241011/pervyy-dukhovno-prosvetitelskiy-tsentr-sozdadut-v-novom-khersonese-1141025873.html

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тихон шевкунов, владимир путин (политик), награды, новости, крым, новый херсонес, севастополь