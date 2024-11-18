https://crimea.ria.ru/20241118/v-sevastopole-voditeley-obvinyayut-v-rastrate-kazennogo-topliva-na-16-mln-1141937495.html

В Севастополе водителей обвиняют в растрате казенного топлива на 1,6 млн

В Севастополе водителей обвиняют в растрате казенного топлива на 1,6 млн - РИА Новости Крым, 18.11.2024

В Севастополе водителей обвиняют в растрате казенного топлива на 1,6 млн

Два водители госучреждения "Севавтодор" предстанут перед судом по обвинению в растрате 26 тысяч литров дизельного топлива предприятия на 1,6 миллиона рублей. Об РИА Новости Крым, 18.11.2024

2024-11-18T13:26

2024-11-18T13:26

2024-11-18T13:26

гсу ск россии по крыму и севастополю

прокуратура города севастополя

растрата

новости крыма

севастополь

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Два водители госучреждения "Севавтодор" предстанут перед судом по обвинению в растрате 26 тысяч литров дизельного топлива предприятия на 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщают региональный главк Следственного комитета и прокуратура города.По данным прокуратуры, подельникам помогал в этом еще один коллега – водитель грузового автомобиля, который подыскивал покупателей и сбывал похищенные горюче-смазочные материалыВырученные с продажи 26 тысяч литров "дизеля" 1,6 миллиона рублей водители разделили между собой.Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю. Прокуратура направила уголовные дела в Балаклавский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Замгендиректора строительной фирмы в Керчи обвиняется в получении взяткиЭкс-глава села в Крыму осуждена за растрату и взяткиОтдала чужую землю за 2,6 миллиона: экс-чиновницу в Крыму ждет суд

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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