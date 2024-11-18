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В Севастополе водителей обвиняют в растрате казенного топлива на 1,6 млн
В Севастополе водителей обвиняют в растрате казенного топлива на 1,6 млн - РИА Новости Крым, 18.11.2024
В Севастополе водителей обвиняют в растрате казенного топлива на 1,6 млн
Два водители госучреждения "Севавтодор" предстанут перед судом по обвинению в растрате 26 тысяч литров дизельного топлива предприятия на 1,6 миллиона рублей. Об РИА Новости Крым, 18.11.2024
2024-11-18T13:26
2024-11-18T13:26
2024-11-18T13:26
гсу ск россии по крыму и севастополю
прокуратура города севастополя
растрата
новости крыма
севастополь
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Два водители госучреждения "Севавтодор" предстанут перед судом по обвинению в растрате 26 тысяч литров дизельного топлива предприятия на 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщают региональный главк Следственного комитета и прокуратура города.По данным прокуратуры, подельникам помогал в этом еще один коллега – водитель грузового автомобиля, который подыскивал покупателей и сбывал похищенные горюче-смазочные материалыВырученные с продажи 26 тысяч литров "дизеля" 1,6 миллиона рублей водители разделили между собой.Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю. Прокуратура направила уголовные дела в Балаклавский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Замгендиректора строительной фирмы в Керчи обвиняется в получении взяткиЭкс-глава села в Крыму осуждена за растрату и взяткиОтдала чужую землю за 2,6 миллиона: экс-чиновницу в Крыму ждет суд
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гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура города севастополя, растрата, новости крыма, севастополь, закон и право
В Севастополе водителей обвиняют в растрате казенного топлива на 1,6 млн
Водителям из Севастополя грозит срок за растрату 26 тысяч литров дизеля на 1,6 млн рублей