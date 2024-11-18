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В Крыму и Севастополе отмечен рост ОРВИ - в школах закрывают классы - РИА Новости Крым, 18.11.2024
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В Крыму и Севастополе отмечен рост ОРВИ - в школах закрывают классы
В Крыму и Севастополе отмечен рост ОРВИ - в школах закрывают классы - РИА Новости Крым, 18.11.2024
В Крыму и Севастополе отмечен рост ОРВИ - в школах закрывают классы
В Крыму и Севастополе из-за роста ОРВИ закрывают классы в школах и группы в детских садах, сообщает в понедельник пресс-служба Межрегионального управления... РИА Новости Крым, 18.11.2024
2024-11-18T12:37
2024-11-18T12:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе из-за роста ОРВИ закрывают классы в школах и группы в детских садах, сообщает в понедельник пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, почти 49% всех заболевших по Крыму - дети. В этой связи 25 групп в 19 дошкольных учреждениях и девять классов в шести школах республики приостанавливали образовательный процесс."По данным лабораторного вирусологического мониторинга заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии", - уточнили в Роспотребнадзоре и напомнили о вакцинации, которая продолжается на полуострове. К этому времени в Крыму и Севастополе прививки против гриппа получили более 1,3 млн человек, в том числе 327 649 детей.Всплеск заболеваемости гриппом в России ожидается ближе к зиме, но точное время начала сезонной эпидемии назвать пока сложно, заявляла ранее заместитель директора по научной работе НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дарья Даниленко. По ее словам, в последнее время пик заболеваемости приходится на новогодние праздники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ОРВИ закрыла на карантин 18 групп в садах и 5 классовВ России растет число госпитализаций пациентов с коронавирусом
https://crimea.ria.ru/20240917/v-krymu-zhdut-slozhnyy-sezon-po-zabolevaemosti-grippom-i-orvi-1140411967.html
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орви, крым, новости крыма, роспотребнадзор, здравоохранение в крыму и севастополе, школа, дети
В Крыму и Севастополе отмечен рост ОРВИ - в школах закрывают классы

В Крыму и Севастополе из-за роста ОРВИ закрывают классы в школах - Роспотребнадзор

12:37 18.11.2024
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкВспышка гриппа и ОРВИ в регионах России
Вспышка гриппа и ОРВИ в регионах России - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе из-за роста ОРВИ закрывают классы в школах и группы в детских садах, сообщает в понедельник пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.
"На последней отчетной неделе в Республике Крым заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями увеличилась на 10,6%, зарегистрировано 7888 заболевших. В Севастополе за прошедшую неделю заболели респираторными инфекциями 2459 человек, заболеваемость выше прошлой недели на 12,5%", - сказано в сообщении.
По данным ведомства, почти 49% всех заболевших по Крыму - дети. В этой связи 25 групп в 19 дошкольных учреждениях и девять классов в шести школах республики приостанавливали образовательный процесс.
"По данным лабораторного вирусологического мониторинга заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии", - уточнили в Роспотребнадзоре и напомнили о вакцинации, которая продолжается на полуострове.
К этому времени в Крыму и Севастополе прививки против гриппа получили более 1,3 млн человек, в том числе 327 649 детей.
Всплеск заболеваемости гриппом в России ожидается ближе к зиме, но точное время начала сезонной эпидемии назвать пока сложно, заявляла ранее заместитель директора по научной работе НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дарья Даниленко. По ее словам, в последнее время пик заболеваемости приходится на новогодние праздники.
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