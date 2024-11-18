https://crimea.ria.ru/20241118/v-krymu-i-sevastopole-otmechen-rost-orvi----v-shkolakh-zakryvayut-klassy-1141936446.html

В Крыму и Севастополе отмечен рост ОРВИ - в школах закрывают классы

В Крыму и Севастополе отмечен рост ОРВИ - в школах закрывают классы - РИА Новости Крым, 18.11.2024

В Крыму и Севастополе отмечен рост ОРВИ - в школах закрывают классы

В Крыму и Севастополе из-за роста ОРВИ закрывают классы в школах и группы в детских садах, сообщает в понедельник пресс-служба Межрегионального управления... РИА Новости Крым, 18.11.2024

2024-11-18T12:37

2024-11-18T12:37

2024-11-18T12:37

орви

крым

новости крыма

роспотребнадзор

здравоохранение в крыму и севастополе

школа

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111547/65/1115476519_0:126:3192:1922_1920x0_80_0_0_2673ef2121e15d376da4ade08efb953f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе из-за роста ОРВИ закрывают классы в школах и группы в детских садах, сообщает в понедельник пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, почти 49% всех заболевших по Крыму - дети. В этой связи 25 групп в 19 дошкольных учреждениях и девять классов в шести школах республики приостанавливали образовательный процесс."По данным лабораторного вирусологического мониторинга заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии", - уточнили в Роспотребнадзоре и напомнили о вакцинации, которая продолжается на полуострове. К этому времени в Крыму и Севастополе прививки против гриппа получили более 1,3 млн человек, в том числе 327 649 детей.Всплеск заболеваемости гриппом в России ожидается ближе к зиме, но точное время начала сезонной эпидемии назвать пока сложно, заявляла ранее заместитель директора по научной работе НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дарья Даниленко. По ее словам, в последнее время пик заболеваемости приходится на новогодние праздники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ОРВИ закрыла на карантин 18 групп в садах и 5 классовВ России растет число госпитализаций пациентов с коронавирусом

https://crimea.ria.ru/20240917/v-krymu-zhdut-slozhnyy-sezon-po-zabolevaemosti-grippom-i-orvi-1140411967.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

орви, крым, новости крыма, роспотребнадзор, здравоохранение в крыму и севастополе, школа, дети