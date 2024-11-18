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Три человека погибли и 15 пострадали в ДТП на дорогах Крыма - РИА Новости Крым, 18.11.2024
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Три человека погибли и 15 пострадали в ДТП на дорогах Крыма
Три человека погибли и 15 пострадали в ДТП на дорогах Крыма - РИА Новости Крым, 18.11.2024
Три человека погибли и 15 пострадали в ДТП на дорогах Крыма
Три человека погибли и 18 пострадали в автомобильных авариях на дорогах Крыма за неделю. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона. РИА Новости Крым, 18.11.2024
2024-11-18T11:22
2024-11-18T11:22
ситуация на дорогах крыма
новости крыма
крым
госавтоинспекция крыма
происшествия
дтп в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Три человека погибли и 18 пострадали в автомобильных авариях на дорогах Крыма за неделю. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.В том числе, в дорожных авария пострадали двое пешеходов, 154 раза правоохранители пресекали факты пьяной езды, в 22 случаях - повторно, за что водителям придется понести уголовную ответственность.Госавтоинспекция Республики Крым также убедительно просит родителей не покупать мототранспорт детям и не передавать управление транспортными средствами несовершеннолетним. "Несовершеннолетний не может управлять транспортным средством, не имея удостоверения водителя, будь то автомобиль, мотоцикл, питбайк либо скутер", - напомнили в ведомстве.Неделей ранее на крымских дорогах было зарегистрировано 17 ДТП, в которых 23 человека получили различные травмы и двое – погибли.Законопроект, предполагающий незамедлительно сообщать водителям о нарушении ПДД красным сигналом, внесут на рассмотрение нижней палаты депутаты Госдумы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму водителя зажало в кузове при столкновении двух грузовиковМать и ребенок погибли в ДТП с легковушкой и КАМАЗом в Краснодарском краеВ Севастополе в ДТП пострадала 4-летняя девочка: ее спасло детское кресло
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости крыма, крым, госавтоинспекция крыма, происшествия, дтп в крыму и севастополе
Три человека погибли и 15 пострадали в ДТП на дорогах Крыма

В Крыму за неделю в ДТП погибли трое и пострадали 15 человек

11:22 18.11.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Три человека погибли и 18 пострадали в автомобильных авариях на дорогах Крыма за неделю. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.
"В период с 11 по 17 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 18 ДТП, в которых три человека погибли, 15 получили ранения различной степени тяжести", - сказано в сообщении.
В том числе, в дорожных авария пострадали двое пешеходов, 154 раза правоохранители пресекали факты пьяной езды, в 22 случаях - повторно, за что водителям придется понести уголовную ответственность.
Госавтоинспекция Республики Крым также убедительно просит родителей не покупать мототранспорт детям и не передавать управление транспортными средствами несовершеннолетним.
"Несовершеннолетний не может управлять транспортным средством, не имея удостоверения водителя, будь то автомобиль, мотоцикл, питбайк либо скутер", - напомнили в ведомстве.
Неделей ранее на крымских дорогах было зарегистрировано 17 ДТП, в которых 23 человека получили различные травмы и двое – погибли.
Законопроект, предполагающий незамедлительно сообщать водителям о нарушении ПДД красным сигналом, внесут на рассмотрение нижней палаты депутаты Госдумы.
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