https://crimea.ria.ru/20241031/v-sevastopole-v-dtp-postradala-4-letnyaya-devochka-ee-spaslo-detskoe-kreslo-1141509559.html
В Севастополе в ДТП пострадала 4-летняя девочка: ее спасло детское кресло
В Севастополе в ДТП пострадала 4-летняя девочка: ее спасло детское кресло - РИА Новости Крым, 31.10.2024
В Севастополе в ДТП пострадала 4-летняя девочка: ее спасло детское кресло
В Севастополе на улице Крупской столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадала 27-летняя девушка-водитель и ее четырехлетняя пассажирка. Об этом... РИА Новости Крым, 31.10.2024
2024-10-31T14:57
2024-10-31T14:57
2024-10-31T14:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе на улице Крупской столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадала 27-летняя девушка-водитель и ее четырехлетняя пассажирка. Об этом сообщает УМВД России по г. Севастополю."35-летний водитель на улице Крупской, управляя автомобилем Audi, при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу и совершил столкновение с легковым автомобилем Volkswagen под управлением 27-летней девушки, которая двигалась по главной дороге. В результате ДТП телесные повреждения получили водитель автомобиля Volkswagen и ее 4-летняя пассажирка", - говорится в сообщении.Девочка была пристегнута в детском автокресле. Кроме нее, в салоне находился младенец в "автолюльке". Нахождение детей в специальных удерживающих устройствах уберегло их от более печальных последствий, утверждают в МВД."Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи. По результатам освидетельствования установлено, что оба водителя были трезвы", - резюмируют в ведомстве.Ранее в Симферополе в результате лобового столкновения двух автомобилей погиб водитель и пострадали три человека, один из которых – трехлетний ребенок. На прошлой неделе два человека также пострадали в результате лобового столкновения легкового автомобиля Datsun и грузового фургона Ford под Ялтой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подозреваемого в ДТП с погибшими подростками в Крыму взяли под стражуТрое подростков погибли в ДТП в Крыму В Ялте машина сбила 9-летнюю девочку
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дтп, происшествия, дтп в крыму и севастополе, новости крыма, крым, севастополь, умвд россии по севастополю
В Севастополе в ДТП пострадала 4-летняя девочка: ее спасло детское кресло
В Севастополе в результате столкновения двух авто пострадала женщина и 4-летний ребенок
14:57 31.10.2024 (обновлено: 14:58 31.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе на улице Крупской столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадала 27-летняя девушка-водитель и ее четырехлетняя пассажирка. Об этом сообщает УМВД России по г. Севастополю.
"35-летний водитель на улице Крупской, управляя автомобилем Audi, при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу и совершил столкновение с легковым автомобилем Volkswagen под управлением 27-летней девушки, которая двигалась по главной дороге. В результате ДТП телесные повреждения получили водитель автомобиля Volkswagen и ее 4-летняя пассажирка", - говорится в сообщении.
Девочка была пристегнута в детском автокресле. Кроме нее, в салоне находился младенец в "автолюльке". Нахождение детей в специальных удерживающих устройствах уберегло их от более печальных последствий, утверждают в МВД.
"Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи. По результатам освидетельствования установлено, что оба водителя были трезвы", - резюмируют в ведомстве.
Ранее в Симферополе в результате лобового столкновения двух автомобилей
погиб водитель и пострадали три человека, один из которых – трехлетний ребенок. На прошлой неделе
два человека также пострадали в результате лобового столкновения легкового автомобиля Datsun и грузового фургона Ford под Ялтой.
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