https://crimea.ria.ru/20241028/v-lobovom-dtp-pod-simferopolem-pogib-voditel-i-postradal-rebenok-1141401209.html

В лобовом ДТП под Симферополем погиб водитель и пострадал ребенок

В лобовом ДТП под Симферополем погиб водитель и пострадал ребенок - РИА Новости Крым, 28.10.2024

В лобовом ДТП под Симферополем погиб водитель и пострадал ребенок

Три человека пострадали и один погиб в результате столкновения на встречке легковых автомобилей Mazda и Daewoo Nexia, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции... РИА Новости Крым, 28.10.2024

2024-10-28T13:16

2024-10-28T13:16

2024-10-28T14:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Три человека пострадали и один погиб в результате столкновения на встречке легковых автомобилей Mazda и Daewoo Nexia, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.ДТП произошло накануне поздним вечером на автодороге Симферополь – Николаевка.По предварительной информации, водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем Mazda и двигаясь со стороны города Симферополя в направлении Николаевки, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Daewoo Nexia под управлением водителя 1982 года рождения.На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции Симферопольского района. Все обстоятельства произошедшего выясняются.На прошлой неделе два человека пострадали в результате лобового столкновения легкового автомобиля Datsun и грузового фургона Ford под Ялтой. В Черноморском районе Крыма легковушка съехала в кювет и перевернулась. Пострадал водитель авто. Аналогичная авария произошла в Бахчисарайском районе: иномарка слетела в кювет и перевернулась. В этом случае водитель получил несовместимые с жизнью травмы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обвинение запросило 7 лет колонии для водителя упавшего в Мойку автобусаСмертельный кувырок – водителя зажало в искореженном авто под БахчисараемЕхали на "попутке" – в ДТП на Кубани погибли двое подростков

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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