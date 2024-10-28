В лобовом ДТП под Симферополем погиб водитель и пострадал ребенок
Водитель погиб и маленький ребенок пострадал в ДТП на трассе Симферополь – Николаевка
13:16 28.10.2024 (обновлено: 14:01 28.10.2024)
© Госавтоинспекция КрымаВ лобовом ДТП под Симферополем погиб водитель и пострадал ребенок
© Госавтоинспекция Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Три человека пострадали и один погиб в результате столкновения на встречке легковых автомобилей Mazda и Daewoo Nexia, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.
ДТП произошло накануне поздним вечером на автодороге Симферополь – Николаевка.
По предварительной информации, водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем Mazda и двигаясь со стороны города Симферополя в направлении Николаевки, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Daewoo Nexia под управлением водителя 1982 года рождения.
"В результате дорожно-транспортного происшествия 42-летний водитель транспортного средства Daewoo Nexia смертельно травмирован. Пассажиры автомобиля Daewoo Nexia, 35-летний мужчина и 3-летний ребенок, а также водитель автомобиля Mazda, получили телесные повреждения", – говорится в сообщении.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции Симферопольского района. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
На прошлой неделе два человека пострадали в результате лобового столкновения легкового автомобиля Datsun и грузового фургона Ford под Ялтой. В Черноморском районе Крыма легковушка съехала в кювет и перевернулась. Пострадал водитель авто. Аналогичная авария произошла в Бахчисарайском районе: иномарка слетела в кювет и перевернулась. В этом случае водитель получил несовместимые с жизнью травмы.
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