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В лобовом ДТП под Симферополем погиб водитель и пострадал ребенок - РИА Новости Крым, 28.10.2024
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В лобовом ДТП под Симферополем погиб водитель и пострадал ребенок
В лобовом ДТП под Симферополем погиб водитель и пострадал ребенок - РИА Новости Крым, 28.10.2024
В лобовом ДТП под Симферополем погиб водитель и пострадал ребенок
Три человека пострадали и один погиб в результате столкновения на встречке легковых автомобилей Mazda и Daewoo Nexia, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции... РИА Новости Крым, 28.10.2024
2024-10-28T13:16
2024-10-28T14:01
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
симферопольский район
госавтоинспекция крыма
симферополь
николаевка
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Три человека пострадали и один погиб в результате столкновения на встречке легковых автомобилей Mazda и Daewoo Nexia, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.ДТП произошло накануне поздним вечером на автодороге Симферополь – Николаевка.По предварительной информации, водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем Mazda и двигаясь со стороны города Симферополя в направлении Николаевки, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Daewoo Nexia под управлением водителя 1982 года рождения.На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции Симферопольского района. Все обстоятельства произошедшего выясняются.На прошлой неделе два человека пострадали в результате лобового столкновения легкового автомобиля Datsun и грузового фургона Ford под Ялтой. В Черноморском районе Крыма легковушка съехала в кювет и перевернулась. Пострадал водитель авто. Аналогичная авария произошла в Бахчисарайском районе: иномарка слетела в кювет и перевернулась. В этом случае водитель получил несовместимые с жизнью травмы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обвинение запросило 7 лет колонии для водителя упавшего в Мойку автобусаСмертельный кувырок – водителя зажало в искореженном авто под БахчисараемЕхали на "попутке" – в ДТП на Кубани погибли двое подростков
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, симферопольский район, госавтоинспекция крыма, симферополь, николаевка, происшествия
В лобовом ДТП под Симферополем погиб водитель и пострадал ребенок

Водитель погиб и маленький ребенок пострадал в ДТП на трассе Симферополь – Николаевка

13:16 28.10.2024 (обновлено: 14:01 28.10.2024)
 
© Госавтоинспекция КрымаВ лобовом ДТП под Симферополем погиб водитель и пострадал ребенок
В лобовом ДТП под Симферополем погиб водитель и пострадал ребенок
© Госавтоинспекция Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Три человека пострадали и один погиб в результате столкновения на встречке легковых автомобилей Mazda и Daewoo Nexia, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.
ДТП произошло накануне поздним вечером на автодороге Симферополь – Николаевка.
По предварительной информации, водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем Mazda и двигаясь со стороны города Симферополя в направлении Николаевки, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Daewoo Nexia под управлением водителя 1982 года рождения.

"В результате дорожно-транспортного происшествия 42-летний водитель транспортного средства Daewoo Nexia смертельно травмирован. Пассажиры автомобиля Daewoo Nexia, 35-летний мужчина и 3-летний ребенок, а также водитель автомобиля Mazda, получили телесные повреждения", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции Симферопольского района. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
На прошлой неделе два человека пострадали в результате лобового столкновения легкового автомобиля Datsun и грузового фургона Ford под Ялтой. В Черноморском районе Крыма легковушка съехала в кювет и перевернулась. Пострадал водитель авто. Аналогичная авария произошла в Бахчисарайском районе: иномарка слетела в кювет и перевернулась. В этом случае водитель получил несовместимые с жизнью травмы.
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