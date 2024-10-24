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В лобовом ДТП под Ялтой пострадали два человека

В лобовом ДТП под Ялтой пострадали два человека - РИА Новости Крым, 24.10.2024

В лобовом ДТП под Ялтой пострадали два человека

Два человека пострадали в результате лобового столкновения легкового автомобиля Datsun и грузового фургона Ford в Крыму, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции... РИА Новости Крым, 24.10.2024

2024-10-24T12:06

2024-10-24T12:06

2024-10-24T12:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Два человека пострадали в результате лобового столкновения легкового автомобиля Datsun и грузового фургона Ford в Крыму, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.ДТП произошло около 7:00 в четверг на автодороге Ялта – Севастополь.В результате аварии 21-летний водитель и 18-летний пассажир получили телесные повреждения, их доставили в больницу. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.Накануне в Черноморском районе Крыма легковушка съехала в кювет и перевернулась. Пострадал водитель авто.Аналогичная авария произошла 21 октября в Бахчисарайском районе: иномарка слетела в кювет и перевернулась. В этом случае водитель получил несовместимые с жизнью травмы.Читайте также на РИА Новости Крым:Обвинение запросило 7 лет колонии для водителя упавшего в Мойку автобусаСмертельный кувырок – водителя зажало в искореженном авто под БахчисараемЕхали на "попутке" – в ДТП на Кубани погибли двое подростков

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп в крыму и севастополе, происшествия, госавтоинспекция крыма, ялта, новости крыма, крым