Рейтинг@Mail.ru
В лобовом ДТП под Ялтой пострадали два человека - РИА Новости Крым, 24.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20241024/v-lobovom-dtp-pod-yaltoy-postradali-dva-cheloveka-1141312575.html
В лобовом ДТП под Ялтой пострадали два человека
В лобовом ДТП под Ялтой пострадали два человека - РИА Новости Крым, 24.10.2024
В лобовом ДТП под Ялтой пострадали два человека
Два человека пострадали в результате лобового столкновения легкового автомобиля Datsun и грузового фургона Ford в Крыму, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции... РИА Новости Крым, 24.10.2024
2024-10-24T12:06
2024-10-24T12:06
ситуация на дорогах крыма
дтп в крыму и севастополе
происшествия
госавтоинспекция крыма
ялта
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/18/1141312020_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_41628e056ea2ffe66b6372c24a0b5d51.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Два человека пострадали в результате лобового столкновения легкового автомобиля Datsun и грузового фургона Ford в Крыму, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.ДТП произошло около 7:00 в четверг на автодороге Ялта – Севастополь.В результате аварии 21-летний водитель и 18-летний пассажир получили телесные повреждения, их доставили в больницу. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.Накануне в Черноморском районе Крыма легковушка съехала в кювет и перевернулась. Пострадал водитель авто.Аналогичная авария произошла 21 октября в Бахчисарайском районе: иномарка слетела в кювет и перевернулась. В этом случае водитель получил несовместимые с жизнью травмы.Читайте также на РИА Новости Крым:Обвинение запросило 7 лет колонии для водителя упавшего в Мойку автобусаСмертельный кувырок – водителя зажало в искореженном авто под БахчисараемЕхали на "попутке" – в ДТП на Кубани погибли двое подростков
ялта
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/18/1141312020_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_40b714ca379fcc8f806185e71a63e315.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп в крыму и севастополе, происшествия, госавтоинспекция крыма, ялта, новости крыма, крым
В лобовом ДТП под Ялтой пострадали два человека

В Крыму два человека пострадали при лобовом столкновении легковушки и грузового фургона

12:06 24.10.2024
 
© Госавтоинспекция КрымаДТП на трассе Ялта - Севастополь. 24.10.24
ДТП на трассе Ялта - Севастополь. 24.10.24
© Госавтоинспекция Крыма
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Два человека пострадали в результате лобового столкновения легкового автомобиля Datsun и грузового фургона Ford в Крыму, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.
ДТП произошло около 7:00 в четверг на автодороге Ялта – Севастополь.
"Водитель Datsun, двигаясь со стороны Ялты в сторону Севастополя, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с движущимся во встречном направлении транспортным средством Ford", - говорится в сообщении.
В результате аварии 21-летний водитель и 18-летний пассажир получили телесные повреждения, их доставили в больницу. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.
© Госавтоинспекция КрымаДТП на трассе Ялта - Севастополь. 24.10.24
ДТП на трассе Ялта - Севастополь. 24.10.24
© Госавтоинспекция Крыма
ДТП на трассе Ялта - Севастополь. 24.10.24
Накануне в Черноморском районе Крыма легковушка съехала в кювет и перевернулась. Пострадал водитель авто.
Аналогичная авария произошла 21 октября в Бахчисарайском районе: иномарка слетела в кювет и перевернулась. В этом случае водитель получил несовместимые с жизнью травмы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Обвинение запросило 7 лет колонии для водителя упавшего в Мойку автобуса
Смертельный кувырок – водителя зажало в искореженном авто под Бахчисараем
Ехали на "попутке" – в ДТП на Кубани погибли двое подростков
 
Ситуация на дорогах КрымаДТП в Крыму и СевастополеПроисшествияГосавтоинспекция КрымаЯлтаНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:19Ближний Восток оказался на грани полномасштабной войны – Путин
12:11В России проиндексируют пенсии с 1 января
12:06В лобовом ДТП под Ялтой пострадали два человека
11:52Как Крыму вернуть статус всероссийской здравницы
11:26Украину используют для создания критических угроз России - Путин
11:18Кто в Крыму может получать ежемесячную выплату из маткапитала
10:53Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве России с КНДР
10:24Мощная вспышка произошла на Солнце - чего ждать в ближайшие недели
10:13Российская авиация лишает ВСУ путей снабжения в Харьковской области
10:02"Огни Пекина" и прогулки в прошлое: куда поехать в Крыму на каникулах
09:50"Украина исчезнет": Лукашенко о последствиях сброса Киевом грязной бомбы
09:16Как и зачем создавалась ООН – инфографика
08:53План Вашингтона и Брюсселя по изоляции России провалился – Володин
08:32Люди из стали приближают Победу: Аксенов поздравил российский спецназ
08:14Воровство на госуровне: в России прокомментировали новый транш США Киеву
07:41Выборы в США могут перерасти в масштабный гражданский конфликт – эксперт
07:21Три беспилотника сбиты над Черным морем
07:17В Крыму новая тенденция на рынке труда
06:52Магнитные бури - когда ждать следующего космического удара
06:29Крымский мост сейчас - обстановка после ночной атаки на полуостров
Лента новостейМолния