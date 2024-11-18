https://crimea.ria.ru/20241118/na-borbu-s-sakharnym-diabetom-v-2024-godu-vydelili-esche-55-milliardov-1141934439.html

На борьбу с сахарным диабетом в 2024 году выделили еще 5,5 миллиардов

На борьбу с сахарным диабетом в 2024 году выделили еще 5,5 миллиардов - РИА Новости Крым, 18.11.2024

На борьбу с сахарным диабетом в 2024 году выделили еще 5,5 миллиардов

Правительство РФ выделило дополнительно 5,5 миллиардов рублей на борьбу с сахарным диабетом в 2024 году. Об этом сообщает Telegram-канал правительства. РИА Новости Крым, 18.11.2024

2024-11-18T11:13

2024-11-18T11:13

2024-11-18T11:13

сахарный диабет

правительство россии

финансирование

здравоохранение в россии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111761/94/1117619443_0:92:3010:1785_1920x0_80_0_0_2a77a34b3c72f0c55534f3d2c61d6524.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Правительство РФ выделило дополнительно 5,5 миллиардов рублей на борьбу с сахарным диабетом в 2024 году. Об этом сообщает Telegram-канал правительства.Выделенные средства будут потрачены на создание и развитие региональных эндокринных центров и медицинских школ для больных диабетом, а также для их оснащения."Предусмотрены ресурсы и на модернизацию медорганизаций, которые оказывают помощь гражданам в сельской местности и на удаленных территориях. Туда поступит современное оборудование для выявления диабета и наблюдения за состоянием пациентов", - уточнили в кабмине.Федеральный проект "Борьба с сахарным диабетом" реализуется с 2023 года. За это время в 36 регионах оснащено более сорока эндокринологических центров, озвучила в ходе оперативного совещания вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова. Это позволило провести профилактические мероприятия для 350 тысяч больных."863 поликлиники и больницы в 87 регионах оснастили анализаторами гликированного гемоглобина. Обследование уже прошли 3 млн пациентов – в 1,5 раза больше запланированного", - заявила она.Новое оборудование позволило выявить почти 16 тыс. случаев сахарного диабета в ходе диспансеризации.Одна из главных целей российского здравоохранения - повышение продолжительности жизни, заявил президент страны Владимир Путин в ходе конгресса "Национальное здравоохранение - 2024". Продолжительность жизни в ближайшие годы должна достичь 78 лет, сказал он. Президент поручил распространять на регионы апробированную в Москве цифровую платформу, где с помощью искусственного интеллекта обрабатываются большие массивы данных о проведенных исследованиях, что помогает врачам в постановке диагнозов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медицина в селах Крыма: как решается кадровый вопросОбновленную амбулаторию открыли в Ленинском районе КрымаВторые после Бога: крымских медиков наградили за работу в Курской области

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сахарный диабет, правительство россии, финансирование, здравоохранение в россии, новости