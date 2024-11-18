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На борьбу с сахарным диабетом в 2024 году выделили еще 5,5 миллиардов - РИА Новости Крым, 18.11.2024
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На борьбу с сахарным диабетом в 2024 году выделили еще 5,5 миллиардов
На борьбу с сахарным диабетом в 2024 году выделили еще 5,5 миллиардов - РИА Новости Крым, 18.11.2024
На борьбу с сахарным диабетом в 2024 году выделили еще 5,5 миллиардов
Правительство РФ выделило дополнительно 5,5 миллиардов рублей на борьбу с сахарным диабетом в 2024 году. Об этом сообщает Telegram-канал правительства. РИА Новости Крым, 18.11.2024
2024-11-18T11:13
2024-11-18T11:13
сахарный диабет
правительство россии
финансирование
здравоохранение в россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Правительство РФ выделило дополнительно 5,5 миллиардов рублей на борьбу с сахарным диабетом в 2024 году. Об этом сообщает Telegram-канал правительства.Выделенные средства будут потрачены на создание и развитие региональных эндокринных центров и медицинских школ для больных диабетом, а также для их оснащения."Предусмотрены ресурсы и на модернизацию медорганизаций, которые оказывают помощь гражданам в сельской местности и на удаленных территориях. Туда поступит современное оборудование для выявления диабета и наблюдения за состоянием пациентов", - уточнили в кабмине.Федеральный проект "Борьба с сахарным диабетом" реализуется с 2023 года. За это время в 36 регионах оснащено более сорока эндокринологических центров, озвучила в ходе оперативного совещания вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова. Это позволило провести профилактические мероприятия для 350 тысяч больных."863 поликлиники и больницы в 87 регионах оснастили анализаторами гликированного гемоглобина. Обследование уже прошли 3 млн пациентов – в 1,5 раза больше запланированного", - заявила она.Новое оборудование позволило выявить почти 16 тыс. случаев сахарного диабета в ходе диспансеризации.Одна из главных целей российского здравоохранения - повышение продолжительности жизни, заявил президент страны Владимир Путин в ходе конгресса "Национальное здравоохранение - 2024". Продолжительность жизни в ближайшие годы должна достичь 78 лет, сказал он. Президент поручил распространять на регионы апробированную в Москве цифровую платформу, где с помощью искусственного интеллекта обрабатываются большие массивы данных о проведенных исследованиях, что помогает врачам в постановке диагнозов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медицина в селах Крыма: как решается кадровый вопросОбновленную амбулаторию открыли в Ленинском районе КрымаВторые после Бога: крымских медиков наградили за работу в Курской области
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сахарный диабет, правительство россии, финансирование, здравоохранение в россии, новости
На борьбу с сахарным диабетом в 2024 году выделили еще 5,5 миллиардов

Правительство РФ выделило 5,5 миллиардов на борьбу с сахарным диабетом

11:13 18.11.2024
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГлюкометр для диагностики сахарного диабета.
Глюкометр для диагностики сахарного диабета. - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Правительство РФ выделило дополнительно 5,5 миллиардов рублей на борьбу с сахарным диабетом в 2024 году. Об этом сообщает Telegram-канал правительства.
"По поручению президента правительство реализует масштабную программу по борьбе с сахарным диабетом. Регионы дополнительно получат на эти цели около 5,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.
Выделенные средства будут потрачены на создание и развитие региональных эндокринных центров и медицинских школ для больных диабетом, а также для их оснащения.
"Предусмотрены ресурсы и на модернизацию медорганизаций, которые оказывают помощь гражданам в сельской местности и на удаленных территориях. Туда поступит современное оборудование для выявления диабета и наблюдения за состоянием пациентов", - уточнили в кабмине.
Федеральный проект "Борьба с сахарным диабетом" реализуется с 2023 года. За это время в 36 регионах оснащено более сорока эндокринологических центров, озвучила в ходе оперативного совещания вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова. Это позволило провести профилактические мероприятия для 350 тысяч больных.
"863 поликлиники и больницы в 87 регионах оснастили анализаторами гликированного гемоглобина. Обследование уже прошли 3 млн пациентов – в 1,5 раза больше запланированного", - заявила она.
Новое оборудование позволило выявить почти 16 тыс. случаев сахарного диабета в ходе диспансеризации.
Одна из главных целей российского здравоохранения - повышение продолжительности жизни, заявил президент страны Владимир Путин в ходе конгресса "Национальное здравоохранение - 2024". Продолжительность жизни в ближайшие годы должна достичь 78 лет, сказал он. Президент поручил распространять на регионы апробированную в Москве цифровую платформу, где с помощью искусственного интеллекта обрабатываются большие массивы данных о проведенных исследованиях, что помогает врачам в постановке диагнозов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Сахарный диабетПравительство РоссииФинансированиеЗдравоохранение в РоссииНовости
 
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