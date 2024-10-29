https://crimea.ria.ru/20241029/natsionalnoe-zdravookhranenie---zayavleniya-putina-o-meditsine-v-rossii-1141453634.html

Национальное здравоохранение - заявления Путина о медицине в России

Национальное здравоохранение - заявления Путина о медицине в России - РИА Новости Крым, 29.10.2024

Национальное здравоохранение - заявления Путина о медицине в России

Президент России Владимир Путин во вторник выступил в рамках Национального конгресса с международным участием "Национальное здравоохранение - 2024", который в... РИА Новости Крым, 29.10.2024

2024-10-29T17:52

2024-10-29T17:52

2024-10-29T17:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин во вторник выступил в рамках Национального конгресса с международным участием "Национальное здравоохранение - 2024", который в эти дни проходит в Москве.Главные заявление российского лидера об отечественной медицине - в подборке РИА Новости Крым.Главные цели здравоохраненияОн также подчеркнул, что РФ вышла на минимальной в истории страны показатель младенческой смертности: четыре случая на тысячу родившихся живыми. В последние годы для достижения такого показателя было сделано многое, и особенную роль в снижении младенческой смертности сыграла огромная сеть из 175 новых перинатальных центров, построенных по всей стране.Наращивание независимости российского здравоохранения, по его мнению, является вопросом национальной безопасности.Искусственный интеллект и ядерная медицина"В профильном нацпроекте много конкретных ориентиров по внедрению инновационных методов лечения, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта. У нас немало наработок в этой области", - заявил президент. Он поручил распространять на регионы апробированную в Москве цифровую платформу, где с помощью искусственного интеллекта обрабатываются большие массивы данных о проведенных исследованиях, что помогает врачам в постановке диагнозов.Кроме того, он анонсировал расширение инфраструктуры ядерной медицины, которая открывает перспективы более точной диагностики. По словам президента, отечественные научные центры ведут соответствующие исследования и их достижения будут внедряться на практике.Оплата труда бюджетниковТакже президент заявил, что в России в следующем году протестируют новую систему оплаты труда бюджетников, в том числе медиков.Он напомнил, что заработная плата медработников привязана к средней зарплате в регионах. В то же время, этот уровень может значительно отличаться даже в соседних субъектах Федерации.Профилактика, спорт, семьяВ этой связи со следующего года в России будут установлены налоговые вычеты для тех, кто проходит плановую диспансеризацию, а также успешно сдает нормативы ГТО, заявил глава государства.Он подчеркнул, что все национальные проекты в России сконцентрированы на человеке и создании условий для повышения его благополучия и качества жизни.III Национальный конгресс с международным участием "Национальное здравоохранение 2024" проводится в год 150-летия со дня рождения выдающегося советского организатора здравоохранения Николая Александровича Семашко. Участие в мероприятии принимают 10 тысяч участников, представители 89 субъектов Российской Федерации и более 70 тысяч зрителей из 14 стран мира.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым поступили более 100 единиц медицинского оборудования с начала годаГлава минздрава РФ рассказал о модернизации здравоохранения в СевастополеВ Симферополе ускорят стройку новой поликлиники

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