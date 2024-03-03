https://crimea.ria.ru/20240303/glava-minzdrava-rf-rasskazal-o-modernizatsii-zdravookhraneniya-v-sevastopole-1135375699.html
Глава минздрава РФ рассказал о модернизации здравоохранения в Севастополе
Глава минздрава РФ рассказал о модернизации здравоохранения в Севастополе - РИА Новости Крым, 03.03.2024
Глава минздрава РФ рассказал о модернизации здравоохранения в Севастополе
В Севастополе продолжится модернизация первичного звена здравоохранения, в частности в планах – ремонт ряда учреждений амбулаторной помощи, развитие системы... РИА Новости Крым, 03.03.2024
2024-03-03T13:48
2024-03-03T13:48
2024-03-03T14:07
михаил мурашко
севастополь
новости крыма
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
нацпроект "здравоохранение"
минздрав рф
нацпроекты в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/0d/1129356292_0:70:3071:1797_1920x0_80_0_0_0d704abc040261019a9167403d3dfdc9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе продолжится модернизация первичного звена здравоохранения, в частности в планах – ремонт ряда учреждений амбулаторной помощи, развитие системы информационного взаимодействия с пациентами и профилактического направления. Об этом сообщил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко по итогам совещания по развитию здравоохранения в Севастополе.Поликлиники и женские консультации"Большинство поликлиник отремонтированы, но есть одна, которая точно требует вложений при продолжении направления "Модернизации первичного звена" нацпроекта "Здравоохранение". Также нужно провести донастройку информационных систем, которые позволяют более качественно работать с пациентами", – заявил Мурашко.Одна из составляющих программы модернизации первичного звена – развитие женских консультаций, продолжил министр. Средства заложат в программу следующих периодов.Другие вопросы здравоохраненияТакже, по словам Мурашко, в Севастополе решено уделить отдельное внимание вопросам профилактики заболеваний. В этой части наименее активны мужская часть населения города, отметил министр. По его словам, выработано решение сделать упор на корпоративные программы, по которым работодатели региона должны выработать подходы к организации профилактической работы по сохранению здоровья севастопольцев.Все, что сегодня выпускает фармацевтическая и медицинская промышленность России в достаточном объеме и отличного качества, должно активно использоваться в регионах, заявлял министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее в воскресенье, пребывая с рабочим визитом в Севастополе. Читайте также на РИА Новости Крым:Поедет молодежь: в Крыму оценили эффект от поручения Путина по медицинеВ Минздраве опровергли слухи о дефиците лекарств в КрымуКогда построят новый медцентр в Феодосии и как изменился проект
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/0d/1129356292_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c5c55556624977bbaf3a3ba92f7ad325.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мурашко, севастополь, новости крыма, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, нацпроект "здравоохранение", минздрав рф
Глава минздрава РФ рассказал о модернизации здравоохранения в Севастополе
В Севастополе продолжится модернизация первичного звена здравоохранения – минздрав РФ
13:48 03.03.2024 (обновлено: 14:07 03.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе продолжится модернизация первичного звена здравоохранения, в частности в планах – ремонт ряда учреждений амбулаторной помощи, развитие системы информационного взаимодействия с пациентами и профилактического направления. Об этом сообщил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко по итогам совещания по развитию здравоохранения в Севастополе.
Поликлиники и женские консультации
"Большинство поликлиник отремонтированы, но есть одна, которая точно требует вложений при продолжении направления "Модернизации первичного звена" нацпроекта "Здравоохранение". Также нужно провести донастройку информационных систем, которые позволяют более качественно работать с пациентами", – заявил Мурашко.
Одна из составляющих программы модернизации первичного звена – развитие женских консультаций, продолжил министр. Средства заложат в программу следующих периодов.
"Будет заложена работа не только улучшения внешнего вида и закупки оборудования. Это и технологические подходы, изменение подходов в оценке репродуктивного здоровья. В этом году в программу госгарантий это уже включены дополнительные исследования", – сказал министр.
Другие вопросы здравоохранения
Также, по словам Мурашко, в Севастополе решено уделить отдельное внимание вопросам профилактики заболеваний. В этой части наименее активны мужская часть населения города, отметил министр. По его словам, выработано решение сделать упор на корпоративные программы, по которым работодатели региона должны выработать подходы к организации профилактической работы по сохранению здоровья севастопольцев.
"В блоке вопросов стационарного лечения рассмотрели тему более эффективного использования ресурсов. Медицина получила колоссальные возможности по лечению пациентов с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями. Это на разных этапах должно давать результат. Посетили строящиеся объекты, востребованность в них сегодня кране высокая, обсудили, как это ускорить и сделать более рационально", – рассказал глава российского минздрава по итогам выездной работы в регионе.
Все, что сегодня выпускает фармацевтическая и медицинская промышленность России в достаточном объеме и отличного качества, должно активно использоваться в регионах
, заявлял министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее в воскресенье, пребывая с рабочим визитом в Севастополе.
Читайте также на РИА Новости Крым: