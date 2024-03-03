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Глава минздрава РФ рассказал о модернизации здравоохранения в Севастополе

Глава минздрава РФ рассказал о модернизации здравоохранения в Севастополе - РИА Новости Крым, 03.03.2024

Глава минздрава РФ рассказал о модернизации здравоохранения в Севастополе

В Севастополе продолжится модернизация первичного звена здравоохранения, в частности в планах – ремонт ряда учреждений амбулаторной помощи, развитие системы... РИА Новости Крым, 03.03.2024

2024-03-03T13:48

2024-03-03T13:48

2024-03-03T14:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе продолжится модернизация первичного звена здравоохранения, в частности в планах – ремонт ряда учреждений амбулаторной помощи, развитие системы информационного взаимодействия с пациентами и профилактического направления. Об этом сообщил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко по итогам совещания по развитию здравоохранения в Севастополе.Поликлиники и женские консультации"Большинство поликлиник отремонтированы, но есть одна, которая точно требует вложений при продолжении направления "Модернизации первичного звена" нацпроекта "Здравоохранение". Также нужно провести донастройку информационных систем, которые позволяют более качественно работать с пациентами", – заявил Мурашко.Одна из составляющих программы модернизации первичного звена – развитие женских консультаций, продолжил министр. Средства заложат в программу следующих периодов.Другие вопросы здравоохраненияТакже, по словам Мурашко, в Севастополе решено уделить отдельное внимание вопросам профилактики заболеваний. В этой части наименее активны мужская часть населения города, отметил министр. По его словам, выработано решение сделать упор на корпоративные программы, по которым работодатели региона должны выработать подходы к организации профилактической работы по сохранению здоровья севастопольцев.Все, что сегодня выпускает фармацевтическая и медицинская промышленность России в достаточном объеме и отличного качества, должно активно использоваться в регионах, заявлял министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее в воскресенье, пребывая с рабочим визитом в Севастополе. Читайте также на РИА Новости Крым:Поедет молодежь: в Крыму оценили эффект от поручения Путина по медицинеВ Минздраве опровергли слухи о дефиците лекарств в КрымуКогда построят новый медцентр в Феодосии и как изменился проект

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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