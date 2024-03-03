Рейтинг@Mail.ru
Глава минздрава РФ рассказал о модернизации здравоохранения в Севастополе - РИА Новости Крым, 03.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Стройплощадка рекреационно-курортного комплекса в районе озера Мойнаки в Евпатории - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Нацпроекты в Крыму
https://crimea.ria.ru/20240303/glava-minzdrava-rf-rasskazal-o-modernizatsii-zdravookhraneniya-v-sevastopole-1135375699.html
Глава минздрава РФ рассказал о модернизации здравоохранения в Севастополе
Глава минздрава РФ рассказал о модернизации здравоохранения в Севастополе - РИА Новости Крым, 03.03.2024
Глава минздрава РФ рассказал о модернизации здравоохранения в Севастополе
В Севастополе продолжится модернизация первичного звена здравоохранения, в частности в планах – ремонт ряда учреждений амбулаторной помощи, развитие системы... РИА Новости Крым, 03.03.2024
2024-03-03T13:48
2024-03-03T14:07
михаил мурашко
севастополь
новости крыма
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
нацпроект "здравоохранение"
минздрав рф
нацпроекты в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/0d/1129356292_0:70:3071:1797_1920x0_80_0_0_0d704abc040261019a9167403d3dfdc9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе продолжится модернизация первичного звена здравоохранения, в частности в планах – ремонт ряда учреждений амбулаторной помощи, развитие системы информационного взаимодействия с пациентами и профилактического направления. Об этом сообщил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко по итогам совещания по развитию здравоохранения в Севастополе.Поликлиники и женские консультации"Большинство поликлиник отремонтированы, но есть одна, которая точно требует вложений при продолжении направления "Модернизации первичного звена" нацпроекта "Здравоохранение". Также нужно провести донастройку информационных систем, которые позволяют более качественно работать с пациентами", – заявил Мурашко.Одна из составляющих программы модернизации первичного звена – развитие женских консультаций, продолжил министр. Средства заложат в программу следующих периодов.Другие вопросы здравоохраненияТакже, по словам Мурашко, в Севастополе решено уделить отдельное внимание вопросам профилактики заболеваний. В этой части наименее активны мужская часть населения города, отметил министр. По его словам, выработано решение сделать упор на корпоративные программы, по которым работодатели региона должны выработать подходы к организации профилактической работы по сохранению здоровья севастопольцев.Все, что сегодня выпускает фармацевтическая и медицинская промышленность России в достаточном объеме и отличного качества, должно активно использоваться в регионах, заявлял министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее в воскресенье, пребывая с рабочим визитом в Севастополе. Читайте также на РИА Новости Крым:Поедет молодежь: в Крыму оценили эффект от поручения Путина по медицинеВ Минздраве опровергли слухи о дефиците лекарств в КрымуКогда построят новый медцентр в Феодосии и как изменился проект
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/0d/1129356292_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c5c55556624977bbaf3a3ba92f7ad325.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил мурашко, севастополь, новости крыма, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, нацпроект "здравоохранение", минздрав рф
Глава минздрава РФ рассказал о модернизации здравоохранения в Севастополе

В Севастополе продолжится модернизация первичного звена здравоохранения – минздрав РФ

13:48 03.03.2024 (обновлено: 14:07 03.03.2024)
 
© Пресс-служба КФУ им. ВернадскогоВрачи в операционной
Врачи в операционной
© Пресс-служба КФУ им. Вернадского
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе продолжится модернизация первичного звена здравоохранения, в частности в планах – ремонт ряда учреждений амбулаторной помощи, развитие системы информационного взаимодействия с пациентами и профилактического направления. Об этом сообщил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко по итогам совещания по развитию здравоохранения в Севастополе.

Поликлиники и женские консультации

"Большинство поликлиник отремонтированы, но есть одна, которая точно требует вложений при продолжении направления "Модернизации первичного звена" нацпроекта "Здравоохранение". Также нужно провести донастройку информационных систем, которые позволяют более качественно работать с пациентами", – заявил Мурашко.
Одна из составляющих программы модернизации первичного звена – развитие женских консультаций, продолжил министр. Средства заложат в программу следующих периодов.

"Будет заложена работа не только улучшения внешнего вида и закупки оборудования. Это и технологические подходы, изменение подходов в оценке репродуктивного здоровья. В этом году в программу госгарантий это уже включены дополнительные исследования", – сказал министр.

Другие вопросы здравоохранения

Также, по словам Мурашко, в Севастополе решено уделить отдельное внимание вопросам профилактики заболеваний. В этой части наименее активны мужская часть населения города, отметил министр. По его словам, выработано решение сделать упор на корпоративные программы, по которым работодатели региона должны выработать подходы к организации профилактической работы по сохранению здоровья севастопольцев.

"В блоке вопросов стационарного лечения рассмотрели тему более эффективного использования ресурсов. Медицина получила колоссальные возможности по лечению пациентов с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями. Это на разных этапах должно давать результат. Посетили строящиеся объекты, востребованность в них сегодня кране высокая, обсудили, как это ускорить и сделать более рационально", – рассказал глава российского минздрава по итогам выездной работы в регионе.

Все, что сегодня выпускает фармацевтическая и медицинская промышленность России в достаточном объеме и отличного качества, должно активно использоваться в регионах, заявлял министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее в воскресенье, пребывая с рабочим визитом в Севастополе.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Поедет молодежь: в Крыму оценили эффект от поручения Путина по медицине
В Минздраве опровергли слухи о дефиците лекарств в Крыму
Когда построят новый медцентр в Феодосии и как изменился проект
 
Нацпроекты в КрымуМихаил МурашкоСевастопольНовости КрымаЗдоровьеЗдравоохранение в Крыму и СевастополеНацпроект "Здравоохранение"Минздрав РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:03Армия России громит врага и улучшает позиции – потери ВСУ за сутки
14:48Ракетные войска России поразили авиационный склад ВСУ
14:30Германия готовится к войне с Россией, заявил Медведев
14:23Системы ПВО сбили 143 украинских беспилотника
13:48Глава минздрава РФ рассказал о модернизации здравоохранения в Севастополе
13:15В регионах РФ должны быть все производимые в стране лекарства – Мурашко
12:42Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе
12:06На трассе Таврида в районе Феодосии открыто реверсивное движение
11:34Шестеро боевиков ликвидированы в городе Карабулак в Ингушетии
11:25Многодетным семьям России дополнительно направят 30 млн рублей
11:11Контртеррористическая операция в Ингушетии - что известно к этому часу
10:30Что происходит в Феодосии после атаки беспилотников ВСУ
09:41В Крыму назвали срок подачи первого иска по энергоблокаде
09:07Это была дорога смерти: ВСУ сделали шокирующее заявление об Авдеевке
08:20Объезд перекрытого участка Тавриды: актуализированная схема
07:45Почти сетчатка глаза: в школах Крыма тестируют систему сканирования лиц
07:02Как работает железнодорожный транспорт в Крыму после атаки БПЛА
06:45Трасса Таврида в районе Феодосии перекрыта: как объехать
06:42Движение по Крымскому мосту возобновлено
06:31Атака ВСУ на Крым: ПВО сбила 38 украинских беспилотников - Минобороны
Лента новостейМолния