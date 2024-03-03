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В регионах РФ должны быть все производимые в стране лекарства – Мурашко - РИА Новости Крым, 03.03.2024
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В регионах РФ должны быть все производимые в стране лекарства – Мурашко
В регионах РФ должны быть все производимые в стране лекарства – Мурашко - РИА Новости Крым, 03.03.2024
В регионах РФ должны быть все производимые в стране лекарства – Мурашко
Все, что сегодня выпускает фармацевтическая и медицинская промышленность России в достаточном объеме и отличного качества, должно активно использоваться в... РИА Новости Крым, 03.03.2024
2024-03-03T13:15
2024-03-03T13:17
михаил мурашко
лекарства
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Все, что сегодня выпускает фармацевтическая и медицинская промышленность России в достаточном объеме и отличного качества, должно активно использоваться в регионах. Об этом, отвечая на вопрос РИА Новости Крым о трудностях с импортозамещением лекарств, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, пребывая с рабочим визитом в Севастополе.Мурашко подчеркнул, что импортозамещение в фармацевтической и медицинской промышленности в целом – задача общефедеральная, поэтому сегодня существует "ряд серьезных программ по их развитию для производства медицинских изделий".По его словам, "страна имеет компетенции и возможности, интеллектуальный высокий потенциал" для того, чтобы реализовывать импортозамещение в кратчайшие сроки."У нас создана специальная система мониторинга и принятия решений для вывода препаратов на рынок, ускоренного производства и так далее", – сказал министр.Кроме того, Мурашко особо подчеркнул, что все то, что сейчас поставлено на поток производства в отечественной промышленности в области медицины, должно активно использоваться в регионах."Я, проходя по больницам, на это обращаю внимание. Сегодня то, что страна уже выпускает в достаточном объеме и отличного качества, все должно использоваться", – заявил глава ведомства.Он также напомнил, что 29 февраля президент РФ Владимир Путин объявил р запуске нового национального проекта по технологическому развитию, который "тоже будет в себя включать и направление по фармацевтической промышленности и медицинской промышленности в целом".Ранее Мурашко прокомментировал возможную угрозу России болезни "болезни Х" . Читайте также на РИА Новости Крым:Смертность от рака в России снизилась до минимальных значений – Мурашко В минздраве Крыма опровергли слухи о закрытии социальных аптек Когда водители "скорых" в новых регионах получат дополнительные выплаты
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В регионах РФ должны быть все производимые в стране лекарства – Мурашко

Медицинская промышленность РФ производит достаточно и все должно быть в регионах - Мурашко

13:15 03.03.2024 (обновлено: 13:17 03.03.2024)
 
© РИА Новости КрымМихаил Мурашко
Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Все, что сегодня выпускает фармацевтическая и медицинская промышленность России в достаточном объеме и отличного качества, должно активно использоваться в регионах. Об этом, отвечая на вопрос РИА Новости Крым о трудностях с импортозамещением лекарств, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, пребывая с рабочим визитом в Севастополе.
Мурашко подчеркнул, что импортозамещение в фармацевтической и медицинской промышленности в целом – задача общефедеральная, поэтому сегодня существует "ряд серьезных программ по их развитию для производства медицинских изделий".
"Программа специальная. В 2023 году больше вошло препаратов в регистрацию отечественного производства, чем в предыдущие периоды. По-моему, 8 производств было новых открыто", – отметил Мурашко.
По его словам, "страна имеет компетенции и возможности, интеллектуальный высокий потенциал" для того, чтобы реализовывать импортозамещение в кратчайшие сроки.
"У нас создана специальная система мониторинга и принятия решений для вывода препаратов на рынок, ускоренного производства и так далее", – сказал министр.
Кроме того, Мурашко особо подчеркнул, что все то, что сейчас поставлено на поток производства в отечественной промышленности в области медицины, должно активно использоваться в регионах.
"Я, проходя по больницам, на это обращаю внимание. Сегодня то, что страна уже выпускает в достаточном объеме и отличного качества, все должно использоваться", – заявил глава ведомства.
Он также напомнил, что 29 февраля президент РФ Владимир Путин объявил р запуске нового национального проекта по технологическому развитию, который "тоже будет в себя включать и направление по фармацевтической промышленности и медицинской промышленности в целом".
Ранее Мурашко прокомментировал возможную угрозу России болезни "болезни Х" .
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