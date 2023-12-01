https://crimea.ria.ru/20231201/smertnost-ot-raka-v-rossii-snizilas-do-minimalnykh-znacheniy--murashko-1133240362.html

Смертность от рака в России снизилась до минимальных значений – Мурашко

Смертность от рака в России снизилась до минимальных значений – Мурашко - РИА Новости Крым, 01.12.2023

Смертность от рака в России снизилась до минимальных значений – Мурашко

Смертность от онкологии и болезней кровеносной системы достигла минимальных значений в России. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко,... РИА Новости Крым, 01.12.2023

2023-12-01T12:20

2023-12-01T12:20

2023-12-01T12:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Смертность от онкологии и болезней кровеносной системы достигла минимальных значений в России. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, пишет РИА Новости.По словам главы ведомства, в стране также удалось достичь минимума и по показателям смертности от онкологии. Подходы к лечению злокачественных новообразований приведены к стандартам, заключил министр.Также он обозначил, что позитивная динамика наблюдается, в том числе, благодаря реализации федерального проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.В рамках Нацпроекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" на территории Республики Крым открыто уже шесть центров амбулаторной онкологической помощи. Только за прошлый год в Крыму выявили республике выявили около шести тысячновых случаев рака.Как ранее сообщила в комментарии РИА Новости Крым председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Госсовета РК Анна Рубель, в Крыму функционируют центры амбулаторной онкологической помощи, которые позволяют пациентам проходить диагностические обследования и получать необходимую медпомощь ближе к месту проживаниях.Такие центры уже организованы на базе Симферопольской поликлиники №2, Евпаторийской городской больницы, Джанкойской и Феодосийской районных больниц, ялтинского филиала ФМБА России в Крыму. В них проводится противоопухолевая лекарственная терапия. За пациентами с онкологическими заболеваниями, получающими лекарства, проводится динамическое наблюдение.В Симферополе планируют в этом году построить модульный корпус республиканского онкодиспансера – для этого из федерального центра направят 120 млн рублей.Ситуация с онкологией в КрымуГлавный внештатный специалист-онколог Крыма Елена Чирва ранее сообщила, что в Крыму за прошлый год выявили более шести тысяч онкологических больных, при этом почти в 40 процентах случаев рак был обнаружен на поздних стадиях.По статистике, у женщин в Крыму чаще всего диагностируют рак молочной железы, у мужчин – рак легких и желудка. Поэтому врач рекомендует первым периодически проходить маммографию и обследоваться у гинеколога, а вторым, кроме флюорографии, позволяющей выявить новообразования в легких, – делать скрининг предстательной железы. Все эти исследования входят в программу диспансеризации.В целом в Крыму под наблюдением профильных специалистов находится около 60 тысяч онкобольных.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе подорожает строительство онкодиспансера и больницыОнкология в Крыму: врач назвала самые распространенные виды ракаОнкопатруль в Бахчисарае: какие процедуры можно пройти

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мурашко, онкология, общество, здравоохранение в россии, новости