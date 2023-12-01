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Смертность от рака в России снизилась до минимальных значений – Мурашко - РИА Новости Крым, 01.12.2023
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Смертность от рака в России снизилась до минимальных значений – Мурашко
Смертность от рака в России снизилась до минимальных значений – Мурашко - РИА Новости Крым, 01.12.2023
Смертность от рака в России снизилась до минимальных значений – Мурашко
Смертность от онкологии и болезней кровеносной системы достигла минимальных значений в России. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко,... РИА Новости Крым, 01.12.2023
2023-12-01T12:20
2023-12-01T12:26
россия
михаил мурашко
онкология
общество
здравоохранение в россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Смертность от онкологии и болезней кровеносной системы достигла минимальных значений в России. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, пишет РИА Новости.По словам главы ведомства, в стране также удалось достичь минимума и по показателям смертности от онкологии. Подходы к лечению злокачественных новообразований приведены к стандартам, заключил министр.Также он обозначил, что позитивная динамика наблюдается, в том числе, благодаря реализации федерального проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.В рамках Нацпроекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" на территории Республики Крым открыто уже шесть центров амбулаторной онкологической помощи. Только за прошлый год в Крыму выявили республике выявили около шести тысячновых случаев рака.Как ранее сообщила в комментарии РИА Новости Крым председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Госсовета РК Анна Рубель, в Крыму функционируют центры амбулаторной онкологической помощи, которые позволяют пациентам проходить диагностические обследования и получать необходимую медпомощь ближе к месту проживаниях.Такие центры уже организованы на базе Симферопольской поликлиники №2, Евпаторийской городской больницы, Джанкойской и Феодосийской районных больниц, ялтинского филиала ФМБА России в Крыму. В них проводится противоопухолевая лекарственная терапия. За пациентами с онкологическими заболеваниями, получающими лекарства, проводится динамическое наблюдение.В Симферополе планируют в этом году построить модульный корпус республиканского онкодиспансера – для этого из федерального центра направят 120 млн рублей.Ситуация с онкологией в КрымуГлавный внештатный специалист-онколог Крыма Елена Чирва ранее сообщила, что в Крыму за прошлый год выявили более шести тысяч онкологических больных, при этом почти в 40 процентах случаев рак был обнаружен на поздних стадиях.По статистике, у женщин в Крыму чаще всего диагностируют рак молочной железы, у мужчин – рак легких и желудка. Поэтому врач рекомендует первым периодически проходить маммографию и обследоваться у гинеколога, а вторым, кроме флюорографии, позволяющей выявить новообразования в легких, – делать скрининг предстательной железы. Все эти исследования входят в программу диспансеризации.В целом в Крыму под наблюдением профильных специалистов находится около 60 тысяч онкобольных.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе подорожает строительство онкодиспансера и больницыОнкология в Крыму: врач назвала самые распространенные виды ракаОнкопатруль в Бахчисарае: какие процедуры можно пройти
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РИА Новости Крым
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россия, михаил мурашко, онкология, общество, здравоохранение в россии, новости
Смертность от рака в России снизилась до минимальных значений – Мурашко

Мурашко: смертность от рака и болезней кровеносной системы достигла минимума в России

12:20 01.12.2023 (обновлено: 12:26 01.12.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОнкологический диспансер города Симферополь, имени В.М Ефетова
Онкологический диспансер города Симферополь, имени В.М Ефетова - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Смертность от онкологии и болезней кровеносной системы достигла минимальных значений в России. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, пишет РИА Новости.
По словам главы ведомства, в стране также удалось достичь минимума и по показателям смертности от онкологии. Подходы к лечению злокачественных новообразований приведены к стандартам, заключил министр.
"Достигнуто минимальное значение смертности от болезни системы кровообращения", - отметил Мурашко на конгрессе "Национальное здравоохранение".
Также он обозначил, что позитивная динамика наблюдается, в том числе, благодаря реализации федерального проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
В рамках Нацпроекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" на территории Республики Крым открыто уже шесть центров амбулаторной онкологической помощи. Только за прошлый год в Крыму выявили республике выявили около шести тысячновых случаев рака.
Как ранее сообщила в комментарии РИА Новости Крым председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Госсовета РК Анна Рубель, в Крыму функционируют центры амбулаторной онкологической помощи, которые позволяют пациентам проходить диагностические обследования и получать необходимую медпомощь ближе к месту проживаниях.
Такие центры уже организованы на базе Симферопольской поликлиники №2, Евпаторийской городской больницы, Джанкойской и Феодосийской районных больниц, ялтинского филиала ФМБА России в Крыму. В них проводится противоопухолевая лекарственная терапия. За пациентами с онкологическими заболеваниями, получающими лекарства, проводится динамическое наблюдение.
В Симферополе планируют в этом году построить модульный корпус республиканского онкодиспансера – для этого из федерального центра направят 120 млн рублей.

Ситуация с онкологией в Крыму

Главный внештатный специалист-онколог Крыма Елена Чирва ранее сообщила, что в Крыму за прошлый год выявили более шести тысяч онкологических больных, при этом почти в 40 процентах случаев рак был обнаружен на поздних стадиях.
По статистике, у женщин в Крыму чаще всего диагностируют рак молочной железы, у мужчин – рак легких и желудка. Поэтому врач рекомендует первым периодически проходить маммографию и обследоваться у гинеколога, а вторым, кроме флюорографии, позволяющей выявить новообразования в легких, – делать скрининг предстательной железы. Все эти исследования входят в программу диспансеризации.
В целом в Крыму под наблюдением профильных специалистов находится около 60 тысяч онкобольных.
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РоссияМихаил МурашкоОнкологияОбществоЗдравоохранение в РоссииНовости
 
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