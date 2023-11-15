Рейтинг@Mail.ru
Онкопатруль в Бахчисарае: какие процедуры можно пройти - РИА Новости Крым, 15.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231115/onkopatrul-v-bakhchisarae-kakie-protsedury-mozhno-proyti-1132803760.html
Онкопатруль в Бахчисарае: какие процедуры можно пройти
Онкопатруль в Бахчисарае: какие процедуры можно пройти - РИА Новости Крым, 15.11.2023
Онкопатруль в Бахчисарае: какие процедуры можно пройти
В Бахчисарае стартовал проект под названием "Сенаторский онкопатруль Крыма". Его цель - помочь людям выявить онкозаболевания на ранней стадии. В рамках... РИА Новости Крым, 15.11.2023
2023-11-15T14:25
2023-11-15T16:03
крым
новости крыма
ольга ковитиди
константин скорупский
елена чирва
онкология
бахчисарай
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
сенаторский онкопатруль крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/0f/1132803560_130:21:858:431_1920x0_80_0_0_e32423f0c41f9dd3f0447bb6a0fa8054.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Бахчисарае стартовал проект под названием "Сенаторский онкопатруль Крыма". Его цель - помочь людям выявить онкозаболевания на ранней стадии. В рамках "Онкопатруля" жители Бахисарайского района 15 ноября смогут пройти рентген, маммографию, процедуру дерматоскопии, а также получить консультацию врачей. Кроме того, люди смогут получить консультацию по правовым и социальным вопросам, рассказала журналистам сенатор Ольга Ковитиди.Идея организовать такую акцию в Крыму сенатору Ковитиди пришла после того, как два года назад она сама заболела раком, призналась парламентарий. Жителям Бахчисарайского района предложили пройти скрининг, включающий несколько профилактических процедур, рассказала главный внештатный онколог Крымского Минздрава Елена Чирва. "Сегодня мы предлагаем формат скрининга по следующим направлениям: это маммограф передвижной, где работают рентген-аппараты, сотрудник Бахчисарайской ЦРБ и врач-рентгенолог онкологического диспансера. То есть мы сразу будем оценивать, есть патология или нет. При наличии патологии, которая требует консультации, – рядом у нас передвижной ФАП, где будут принимать врач онколог-маммолог и врач-специаист по УЗИ", - рассказала она. В дальнейшем этот спектр профилактических мероприятий планируется расширить, уточнила Елена Чирва. "Сенаторский онкопатруль" охватит все муниципалитеты Крыма.
https://crimea.ria.ru/20231109/krymskie-onkologi-udalili-u-zhenschiny-15-kilogrammovuyu-opukhol--1132676921.html
крым
бахчисарай
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/0f/1132803560_256:0:1024:576_1920x0_80_0_0_afbf050c892015ff07cb065ce415a1d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, ольга ковитиди, константин скорупский, елена чирва, онкология, бахчисарай, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, сенаторский онкопатруль крыма
Онкопатруль в Бахчисарае: какие процедуры можно пройти

В Крыму стартовал проект Сенаторский онкопатруль – болезнь будут выявлять на ранней стадии

14:25 15.11.2023 (обновлено: 16:03 15.11.2023)
 
© РИА Новости КрымМаммоэкспресс
Маммоэкспресс - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Бахчисарае стартовал проект под названием "Сенаторский онкопатруль Крыма". Его цель - помочь людям выявить онкозаболевания на ранней стадии. В рамках "Онкопатруля" жители Бахисарайского района 15 ноября смогут пройти рентген, маммографию, процедуру дерматоскопии, а также получить консультацию врачей. Кроме того, люди смогут получить консультацию по правовым и социальным вопросам, рассказала журналистам сенатор Ольга Ковитиди.

"В России уже несколько лет под патронатом Министерства здравоохранения и главного онколога Андрея Дмитриевича Киприна проводится проект "Онкопатруль". В рамках этого проекта мы проводим наш "Сенаторский онкопатруль" под патронатом Сергея Аксенова. Мы расширили немного это проект, будем в его рамках проводить юридические консультации по вопросам охраны материнства и детства. Отвечаем на вопросы, которые связаны с материнским капиталом, вопросами всей социальной повестки", - пояснила сенатор.

Идея организовать такую акцию в Крыму сенатору Ковитиди пришла после того, как два года назад она сама заболела раком, призналась парламентарий.
"Было все: и 25 процедур лучевой, и операция, и таргетная химия – 18 процедур, все было. Все те, кто болел онкологией, знают: мы видим дверь, в которую мы выйдем. И поэтому мы уже соизмеряем свои поступки с тем, насколько мы успеем сделать добро. Поэтому я хочу сказать тем, кому могут поставить такой диагноз: после рака есть жизнь. Ничего не бойтесь", - призвала Ольга Ковитиди на приеме.
Жителям Бахчисарайского района предложили пройти скрининг, включающий несколько профилактических процедур, рассказала главный внештатный онколог Крымского Минздрава Елена Чирва.
"Сегодня мы предлагаем формат скрининга по следующим направлениям: это маммограф передвижной, где работают рентген-аппараты, сотрудник Бахчисарайской ЦРБ и врач-рентгенолог онкологического диспансера. То есть мы сразу будем оценивать, есть патология или нет. При наличии патологии, которая требует консультации, – рядом у нас передвижной ФАП, где будут принимать врач онколог-маммолог и врач-специаист по УЗИ", - рассказала она.
В дальнейшем этот спектр профилактических мероприятий планируется расширить, уточнила Елена Чирва. "Сенаторский онкопатруль" охватит все муниципалитеты Крыма.
Крымские онкологи провели уникальную операцию
9 ноября, 08:55
Крымские онкологи удалили у женщины 15-килограммовую опухоль
 
КрымНовости КрымаОльга КовитидиКонстантин СкорупскийЕлена ЧирваОнкологияБахчисарайЗдравоохранение в Крыму и СевастополеЗдравоохранение в РоссииСенаторский онкопатруль Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:17За насилие над ребенком крымчанина осудили на 13 лет
16:04В Крыму на лекарства для онкобольных выделили более миллиарда рублей
15:45Армия России громит врага – за сутки уничтожены еще 670 боевиков ВСУ
15:27Еще один вражеский МиГ-29 сбит в Днепропетровской области
15:16Корь атакует крымчан: за две недели заболели пять человек
15:04Смерчи, подтопления и сели: Кубань готовится к удару стихии
14:25Онкопатруль в Бахчисарае: какие процедуры можно пройти
14:14WINEPARK завоевал награду за вклад в российское виноделие
14:03План "Барбаросса" по-украински на левом берегу Днепра рухнул – Сальдо
13:50ПСБ проведет IV Российский форум по финграмотности "Просто капитал"
13:44Обвиняемого в покушении на Олега Царева оставили под стражей
13:42В Кремле оценили планы Финляндии закрыть границу с Россией
13:33РНКБ предоставил финансирование ГК "Севэнерго" в размере 4 млрд рублей
13:31ВСУ форсируют Днепр: что происходит на левом берегу под Крынками
13:18Гаражная амнистия для крымчан станет проще из-за поправок в законе
12:5816 млрд рублей в космос: "Буран" с крымским оттенком
12:52Агента украинских спецслужб поймали в российском регионе
12:03В Крыму выставят на торги бывшие объекты олигарха Коломойского
12:01В Крыму объявлено новое штормовое предупреждение
11:57Более тысячи детей участников СВО бесплатно отдохнули в Севастополе
Лента новостейМолния