https://crimea.ria.ru/20231115/onkopatrul-v-bakhchisarae-kakie-protsedury-mozhno-proyti-1132803760.html
Онкопатруль в Бахчисарае: какие процедуры можно пройти
Онкопатруль в Бахчисарае: какие процедуры можно пройти - РИА Новости Крым, 15.11.2023
Онкопатруль в Бахчисарае: какие процедуры можно пройти
В Бахчисарае стартовал проект под названием "Сенаторский онкопатруль Крыма". Его цель - помочь людям выявить онкозаболевания на ранней стадии. В рамках... РИА Новости Крым, 15.11.2023
2023-11-15T14:25
2023-11-15T14:25
2023-11-15T16:03
крым
новости крыма
ольга ковитиди
константин скорупский
елена чирва
онкология
бахчисарай
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
сенаторский онкопатруль крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/0f/1132803560_130:21:858:431_1920x0_80_0_0_e32423f0c41f9dd3f0447bb6a0fa8054.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Бахчисарае стартовал проект под названием "Сенаторский онкопатруль Крыма". Его цель - помочь людям выявить онкозаболевания на ранней стадии. В рамках "Онкопатруля" жители Бахисарайского района 15 ноября смогут пройти рентген, маммографию, процедуру дерматоскопии, а также получить консультацию врачей. Кроме того, люди смогут получить консультацию по правовым и социальным вопросам, рассказала журналистам сенатор Ольга Ковитиди.Идея организовать такую акцию в Крыму сенатору Ковитиди пришла после того, как два года назад она сама заболела раком, призналась парламентарий. Жителям Бахчисарайского района предложили пройти скрининг, включающий несколько профилактических процедур, рассказала главный внештатный онколог Крымского Минздрава Елена Чирва. "Сегодня мы предлагаем формат скрининга по следующим направлениям: это маммограф передвижной, где работают рентген-аппараты, сотрудник Бахчисарайской ЦРБ и врач-рентгенолог онкологического диспансера. То есть мы сразу будем оценивать, есть патология или нет. При наличии патологии, которая требует консультации, – рядом у нас передвижной ФАП, где будут принимать врач онколог-маммолог и врач-специаист по УЗИ", - рассказала она. В дальнейшем этот спектр профилактических мероприятий планируется расширить, уточнила Елена Чирва. "Сенаторский онкопатруль" охватит все муниципалитеты Крыма.
https://crimea.ria.ru/20231109/krymskie-onkologi-udalili-u-zhenschiny-15-kilogrammovuyu-opukhol--1132676921.html
крым
бахчисарай
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/0f/1132803560_256:0:1024:576_1920x0_80_0_0_afbf050c892015ff07cb065ce415a1d7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, ольга ковитиди, константин скорупский, елена чирва, онкология, бахчисарай, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, сенаторский онкопатруль крыма
Онкопатруль в Бахчисарае: какие процедуры можно пройти
В Крыму стартовал проект Сенаторский онкопатруль – болезнь будут выявлять на ранней стадии
14:25 15.11.2023 (обновлено: 16:03 15.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Бахчисарае стартовал проект под названием "Сенаторский онкопатруль Крыма". Его цель - помочь людям выявить онкозаболевания на ранней стадии. В рамках "Онкопатруля" жители Бахисарайского района 15 ноября смогут пройти рентген, маммографию, процедуру дерматоскопии, а также получить консультацию врачей. Кроме того, люди смогут получить консультацию по правовым и социальным вопросам, рассказала журналистам сенатор Ольга Ковитиди.
"В России уже несколько лет под патронатом Министерства здравоохранения и главного онколога Андрея Дмитриевича Киприна проводится проект "Онкопатруль". В рамках этого проекта мы проводим наш "Сенаторский онкопатруль" под патронатом Сергея Аксенова. Мы расширили немного это проект, будем в его рамках проводить юридические консультации по вопросам охраны материнства и детства. Отвечаем на вопросы, которые связаны с материнским капиталом, вопросами всей социальной повестки", - пояснила сенатор.
Идея организовать такую акцию в Крыму сенатору Ковитиди пришла после того, как два года назад она сама заболела раком, призналась парламентарий.
"Было все: и 25 процедур лучевой, и операция, и таргетная химия – 18 процедур, все было. Все те, кто болел онкологией, знают: мы видим дверь, в которую мы выйдем. И поэтому мы уже соизмеряем свои поступки с тем, насколько мы успеем сделать добро. Поэтому я хочу сказать тем, кому могут поставить такой диагноз: после рака есть жизнь. Ничего не бойтесь", - призвала Ольга Ковитиди на приеме.
Жителям Бахчисарайского района предложили пройти скрининг, включающий несколько профилактических процедур, рассказала главный внештатный онколог Крымского Минздрава Елена Чирва.
"Сегодня мы предлагаем формат скрининга по следующим направлениям: это маммограф передвижной, где работают рентген-аппараты, сотрудник Бахчисарайской ЦРБ и врач-рентгенолог онкологического диспансера. То есть мы сразу будем оценивать, есть патология или нет. При наличии патологии, которая требует консультации, – рядом у нас передвижной ФАП, где будут принимать врач онколог-маммолог и врач-специаист по УЗИ", - рассказала она.
В дальнейшем этот спектр профилактических мероприятий планируется расширить, уточнила Елена Чирва. "Сенаторский онкопатруль" охватит все муниципалитеты Крыма.