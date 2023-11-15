https://crimea.ria.ru/20231115/onkopatrul-v-bakhchisarae-kakie-protsedury-mozhno-proyti-1132803760.html

Онкопатруль в Бахчисарае: какие процедуры можно пройти

Онкопатруль в Бахчисарае: какие процедуры можно пройти - РИА Новости Крым, 15.11.2023

Онкопатруль в Бахчисарае: какие процедуры можно пройти

В Бахчисарае стартовал проект под названием "Сенаторский онкопатруль Крыма". Его цель - помочь людям выявить онкозаболевания на ранней стадии. В рамках... РИА Новости Крым, 15.11.2023

2023-11-15T14:25

2023-11-15T14:25

2023-11-15T16:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Бахчисарае стартовал проект под названием "Сенаторский онкопатруль Крыма". Его цель - помочь людям выявить онкозаболевания на ранней стадии. В рамках "Онкопатруля" жители Бахисарайского района 15 ноября смогут пройти рентген, маммографию, процедуру дерматоскопии, а также получить консультацию врачей. Кроме того, люди смогут получить консультацию по правовым и социальным вопросам, рассказала журналистам сенатор Ольга Ковитиди.Идея организовать такую акцию в Крыму сенатору Ковитиди пришла после того, как два года назад она сама заболела раком, призналась парламентарий. Жителям Бахчисарайского района предложили пройти скрининг, включающий несколько профилактических процедур, рассказала главный внештатный онколог Крымского Минздрава Елена Чирва. "Сегодня мы предлагаем формат скрининга по следующим направлениям: это маммограф передвижной, где работают рентген-аппараты, сотрудник Бахчисарайской ЦРБ и врач-рентгенолог онкологического диспансера. То есть мы сразу будем оценивать, есть патология или нет. При наличии патологии, которая требует консультации, – рядом у нас передвижной ФАП, где будут принимать врач онколог-маммолог и врач-специаист по УЗИ", - рассказала она. В дальнейшем этот спектр профилактических мероприятий планируется расширить, уточнила Елена Чирва. "Сенаторский онкопатруль" охватит все муниципалитеты Крыма.

https://crimea.ria.ru/20231109/krymskie-onkologi-udalili-u-zhenschiny-15-kilogrammovuyu-opukhol--1132676921.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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