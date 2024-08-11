Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе ускорят стройку новой поликлиники - РИА Новости Крым, 11.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240811/v-simferopole-uskoryat-stroyku-novoy-polikliniki-1139501642.html
В Симферополе ускорят стройку новой поликлиники
В Симферополе ускорят стройку новой поликлиники - РИА Новости Крым, 11.08.2024
В Симферополе ускорят стройку новой поликлиники
Власти Крыма поручили увеличить число рабочих на строительстве новой поликлиники на улице Яблочкова в поселке городского типа Грэсовский, сообщает вице-премьер... РИА Новости Крым, 11.08.2024
2024-08-11T08:05
2024-08-11T08:05
симферополь
юрий гоцанюк
здравоохранение в крыму и севастополе
новости крыма
строительство
нацпроекты в россии
здоровье
нацпроект "здравоохранение"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0a/1139505603_0:298:1082:907_1920x0_80_0_0_a370d2989a20d1c196e7df38eaec3734.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Власти Крыма поручили увеличить число рабочих на строительстве новой поликлиники на улице Яблочкова в поселке городского типа Грэсовский, сообщает вице-премьер Крыма Юрий Гоцанюк по итогам выезда на объект.Новая поликлиника построена наполовину, работы отстают от графика, сообщал ранее вице-премьер.Вице-премьер напомнил, что новая поликлиника рассчитана на 250 посещений в смену – всего первичную медико-санитарную помощь здесь смогут получать более 20 тысяч горожан. В здании разделят потоки взрослых и детей. Проект также предполагает оснащение поликлиники аппаратом компьютерной томографии, рентген-аппаратом, флюорографом и маммографом, эндоскопическим и другим оборудованием.Общая площадь трехэтажного здания с цокольным этажом превышает пять тысяч квадратных метров, после открытия в новые помещения переедут сотрудники Симферопольской поликлиники №5, сообщалось ранее. Строительство начали в 2022 году по проекту "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" нацпроекта "Здравоохранение".Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько денег получит Крым на модернизацию ФАПов и поликлиникНовые поликлиники и больницы откроют в Севастополе - где и когдаВ Алуште капитально отремонтируют детскую поликлинику
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0a/1139505603_0:295:1082:1107_1920x0_80_0_0_d4246c7d14bdf8248ab2eec342cc775c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
симферополь, юрий гоцанюк, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма, строительство, нацпроекты в россии, здоровье, нацпроект "здравоохранение"
В Симферополе ускорят стройку новой поликлиники

Власти Крыма поручили увеличить число рабочих на строительстве новой поликлиники

08:05 11.08.2024
 
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаСтройка новой поликлиники в Симферополе
Стройка новой поликлиники в Симферополе
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Власти Крыма поручили увеличить число рабочих на строительстве новой поликлиники на улице Яблочкова в поселке городского типа Грэсовский, сообщает вице-премьер Крыма Юрий Гоцанюк по итогам выезда на объект.
Новая поликлиника построена наполовину, работы отстают от графика, сообщал ранее вице-премьер.

"Неделю назад было дано поручение увеличить количество рабочих на объекте и строительных материалов для организации отделочных работ", – написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.

Вице-премьер напомнил, что новая поликлиника рассчитана на 250 посещений в смену – всего первичную медико-санитарную помощь здесь смогут получать более 20 тысяч горожан. В здании разделят потоки взрослых и детей. Проект также предполагает оснащение поликлиники аппаратом компьютерной томографии, рентген-аппаратом, флюорографом и маммографом, эндоскопическим и другим оборудованием.
Общая площадь трехэтажного здания с цокольным этажом превышает пять тысяч квадратных метров, после открытия в новые помещения переедут сотрудники Симферопольской поликлиники №5, сообщалось ранее. Строительство начали в 2022 году по проекту "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" нацпроекта "Здравоохранение".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сколько денег получит Крым на модернизацию ФАПов и поликлиник
Новые поликлиники и больницы откроют в Севастополе - где и когда
В Алуште капитально отремонтируют детскую поликлинику
 
СимферопольЮрий ГоцанюкЗдравоохранение в Крыму и СевастополеНовости КрымаСтроительствоНацпроекты в РоссииЗдоровьеНацпроект "Здравоохранение"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:59Затяжное штормовое предупреждение объявлено в Крыму
09:49В Шебекино сразу три дрона атаковали жилой дом - есть раненая
09:27Реконструкция на миллиард – в Керчи заменят разводящие сети
09:09Колонна техники ВСУ разбита в приграничье Курской области
08:42Путешествовать из России в Китай станет проще и дешевле
08:17Массированная атака на регионы РФ: сбиты 4 ракеты "Точка-У" и 35 дронов
08:05В Симферополе ускорят стройку новой поликлиники
07:23Дроны ВСУ атакуют Воронеж – что известно
07:08Ситуация у Крымского моста утром в воскресенье - сколько ждать проезда
01:4213 человек пострадали в Курске после падения обломков сбитой ракеты ВСУ
01:2115 человек спасены и десятки эвакуированы в Курске
00:29Атака ВСУ на Курск: сбитая ракета упала на жилой многоэтажный дом
00:01Погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 11 августа
22:43Три мирных жителя ранены в Шебекино при обстреле ВСУ
22:30ВСУ насильственно удерживали двух жителей белгородского села
22:15Главное за день: 10 августа
21:46"Крым собирает друзей": семьям из новых регионов покажут полуостров
21:22"Обмен" Запорожской АЭС - МИД РФ развеял очередной дипфейк ЦИПсО
21:01Более 76 тысяч человек эвакуированы из Курской области – МЧС России
Лента новостейМолния