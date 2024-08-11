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В Симферополе ускорят стройку новой поликлиники

В Симферополе ускорят стройку новой поликлиники - РИА Новости Крым, 11.08.2024

В Симферополе ускорят стройку новой поликлиники

Власти Крыма поручили увеличить число рабочих на строительстве новой поликлиники на улице Яблочкова в поселке городского типа Грэсовский, сообщает вице-премьер... РИА Новости Крым, 11.08.2024

2024-08-11T08:05

2024-08-11T08:05

2024-08-11T08:05

симферополь

юрий гоцанюк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Власти Крыма поручили увеличить число рабочих на строительстве новой поликлиники на улице Яблочкова в поселке городского типа Грэсовский, сообщает вице-премьер Крыма Юрий Гоцанюк по итогам выезда на объект.Новая поликлиника построена наполовину, работы отстают от графика, сообщал ранее вице-премьер.Вице-премьер напомнил, что новая поликлиника рассчитана на 250 посещений в смену – всего первичную медико-санитарную помощь здесь смогут получать более 20 тысяч горожан. В здании разделят потоки взрослых и детей. Проект также предполагает оснащение поликлиники аппаратом компьютерной томографии, рентген-аппаратом, флюорографом и маммографом, эндоскопическим и другим оборудованием.Общая площадь трехэтажного здания с цокольным этажом превышает пять тысяч квадратных метров, после открытия в новые помещения переедут сотрудники Симферопольской поликлиники №5, сообщалось ранее. Строительство начали в 2022 году по проекту "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" нацпроекта "Здравоохранение".Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько денег получит Крым на модернизацию ФАПов и поликлиникНовые поликлиники и больницы откроют в Севастополе - где и когдаВ Алуште капитально отремонтируют детскую поликлинику

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симферополь, юрий гоцанюк, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма, строительство, нацпроекты в россии, здоровье, нацпроект "здравоохранение"