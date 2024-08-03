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Отстали от графика: когда достроят новую поликлинику в Симферополе
Отстали от графика: когда достроят новую поликлинику в Симферополе - РИА Новости Крым, 03.08.2024
Отстали от графика: когда достроят новую поликлинику в Симферополе
Новая поликлиника в поселке городского типа Грэсовский в Симферополе построена наполовину, работы отстают от графика. Об этом заявил председатель Совмина Крыма... РИА Новости Крым, 03.08.2024
2024-08-03T17:41
2024-08-03T17:41
2024-08-03T17:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Новая поликлиника в поселке городского типа Грэсовский в Симферополе построена наполовину, работы отстают от графика. Об этом заявил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк, отметив, что взял объект под личный контроль."Сегодня посетил строительство поликлиники на улице Яблочкова в поселке городского типа Грэсовский города Симферополя. Общая строительная готовность объекта составляет около 50%", – сообщил Гоцанюк в своем Telegram-канале.По его словам, на данный момент построен монолитный каркас здания и переоборудованы сети газоснабжения. Сейчас рабочие ведут установку вентиляционного оборудования, прокладывают внутренние сети отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.При этом работы отстают от графика, отметил Гоцанюк.Он добавил, что взял выполнение ремонта на объекте под личный контроль и будет еженедельно проверять качество и скорость исполнения поручения, чтобы не допустить срыва сроков строительства в рамках госконтракта.Председатель Совмина республики напомнил, что поликлиника строится в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" нацпроекта "Здравоохранение".Ранее в пресс-службе правительства Крыма сообщали, что на строительство поликлиники в пгт Грэсовский предусмотрено более 1 млрд рублей. Завершить объект, согласно проекту, должны до конца 2024 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда откроется новый детский реабилитационный центр в ЕвпаторииСколько денег получит Крым на модернизацию ФАПов и поликлиникЛетом бригады скорой помощи из других регионов перебрасывают в Ялту
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крым, симферополь, здравоохранение в крыму и севастополе, нацпроект "здравоохранение", общество, юрий гоцанюк, новости крыма
Отстали от графика: когда достроят новую поликлинику в Симферополе
Строительство поликлиники в пгт Грэсовский в Симферополе отстает от графика – Гоцанюк
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Новая поликлиника в поселке городского типа Грэсовский в Симферополе построена наполовину, работы отстают от графика. Об этом заявил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк, отметив, что взял объект под личный контроль.
"Сегодня посетил строительство поликлиники на улице Яблочкова в поселке городского типа Грэсовский города Симферополя. Общая строительная готовность объекта составляет около 50%", – сообщил Гоцанюк в своем Telegram-канале.
По его словам, на данный момент построен монолитный каркас здания и переоборудованы сети газоснабжения. Сейчас рабочие ведут установку вентиляционного оборудования, прокладывают внутренние сети отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.
При этом работы отстают от графика, отметил Гоцанюк.
"Отметил отставание от графика производства работ. Дано поручение увеличить количество рабочих на объекте и строительных материалов для организации отделочных работ", – добавил Гоцанюк.
Он добавил, что взял выполнение ремонта на объекте под личный контроль и будет еженедельно проверять качество и скорость исполнения поручения, чтобы не допустить срыва сроков строительства в рамках госконтракта.
Председатель Совмина республики напомнил, что поликлиника строится в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" нацпроекта "Здравоохранение".
Ранее в пресс-службе правительства Крыма сообщали, что на строительство поликлиники в пгт Грэсовский предусмотрено более 1 млрд рублей. Завершить объект, согласно проекту, должны до конца 2024 года.
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