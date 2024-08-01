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Летом бригады скорой помощи из других регионов перебрасывают в Ялту
Летом бригады скорой помощи из других регионов перебрасывают в Ялту - РИА Новости Крым, 01.08.2024
Летом бригады скорой помощи из других регионов перебрасывают в Ялту
На летний период работникам скорой медицинской помощи следует выделять дополнительное жилье в курортных регионах Крыма, и такая работа уже ведется с Ялтинским... РИА Новости Крым, 01.08.2024
2024-08-01T16:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. На летний период работникам скорой медицинской помощи следует выделять дополнительное жилье в курортных регионах Крыма, и такая работа уже ведется с Ялтинским муниципалитетом. Во время пиковых нагрузок туда перебрасывают медиков из других районов Крыма, сказала в пресс-центре РИА Новости Крым и.о. директора Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Галина Буглак.По ее словам, сейчас бригады активно набираются в других регионах. Опыт такой взаимопомощи между регионами был наработан во время эпидемии COVID-19, и сейчас он с успехом применяется. При этом работникам материально компенсируются все неудобства, понесенные во время такой релокации."Мы это называем "по принципу черепицы". В Ялтинском регионе людей во время сезона становится больше, а количество бригад рассчитано только на зарегистрированное население", - объяснила Галина Буглак.Наиболее частыми причинами для вызова скорой помощи в Крыму летом становится обострение хронических болезней, вызванное жарой и обезвоживанием организма. Кроме того, наблюдается рост инфекционных заболеваний, в частности, острых кишечных инфекций.Читайте также на РИА Новости Крым:Ротавирусная инфекция в Крыму: есть ли опасность подхватить ее в мореОтдых на море без вреда для здоровья: советы ЛОР-врачаКак правильно останавливать кровь в критической ситуации – советы врача
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Летом бригады скорой помощи из других регионов перебрасывают в Ялту
Летом бригады скорой помощи из других регионов перебрасывают в Ялту и предоставляют жилье
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. На летний период работникам скорой медицинской помощи следует выделять дополнительное жилье в курортных регионах Крыма, и такая работа уже ведется с Ялтинским муниципалитетом. Во время пиковых нагрузок туда перебрасывают медиков из других районов Крыма, сказала в пресс-центре РИА Новости Крым и.о. директора Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Галина Буглак.
"В этот острый период мы перебрасываем специалистов с одних подстанций на другие бригады, они работают по 12 часов и меняются. В настоящее время идет работа, в частности, с Ялтинским муниципалитетом, о выделении жилья на время курортного сезона. И тогда мы сможем обеспечить бригады, которые заедут туда на месяц-полтора", - сказала она.
По ее словам, сейчас бригады активно набираются в других регионах. Опыт такой взаимопомощи между регионами был наработан во время эпидемии COVID-19, и сейчас он с успехом применяется.
При этом работникам материально компенсируются все неудобства, понесенные во время такой релокации.
"Мы это называем "по принципу черепицы". В Ялтинском регионе людей во время сезона становится больше, а количество бригад рассчитано только на зарегистрированное население", - объяснила Галина Буглак.
Наиболее частыми причинами для вызова скорой помощи в Крыму летом становится обострение хронических болезней, вызванное жарой и обезвоживанием организма. Кроме того, наблюдается рост инфекционных заболеваний
, в частности, острых кишечных инфекций.
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