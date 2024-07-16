https://crimea.ria.ru/20240716/kak-pravilno-ostanavlivat-krov-v-kriticheskoy-situatsii--sovety-vracha-1138653905.html

Как правильно останавливать кровь в критической ситуации – советы врача

Как правильно останавливать кровь в критической ситуации – советы врача - РИА Новости Крым, 16.07.2024

Как правильно останавливать кровь в критической ситуации – советы врача

При сильном кровотечении важно быстро и правильно наложить жгут, используя для этого подручные материалы. В этом качестве подойдет ремень, пояс или широкая туго РИА Новости Крым, 16.07.2024

2024-07-16T08:37

2024-07-16T08:37

2024-07-16T08:37

наталья резниченко

совет эксперта

здоровье

скорая помощь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. При сильном кровотечении важно быстро и правильно наложить жгут, используя для этого подручные материалы. В этом качестве подойдет ремень, пояс или широкая туго скрученная полоска ткани. Об этом РИА Новости Крым рассказала председатель крымского отделения Российской медицинской ассоциации Наталья Резниченко.Если на пострадавшем нет ремня, его надо сорвать с себя. Подойдет также полоска ткани, которую следует скрутить жгутом. Можно разорвать рубашку на человеке и использовать ее как материал для перевязки. Можно ее использовать, скрутив ткань, как жгут, и этим материалом остановить кровь, перечислила специалист.Если это белая чистая рубашка, ее можно положить на рану, чтобы меньше попадало внешней инфекции и грязи.Но прежде всего надо взять себя в руки и не бояться, потому что сохранение количества крови сохранит жизнь, подчеркивает Наталья Резниченко.

https://crimea.ria.ru/20240627/v-sevastopolskom-parke-patriot-budut-uchit-okazaniyu-pervoy-pomoschi-1138413059.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья резниченко, совет эксперта, здоровье, скорая помощь