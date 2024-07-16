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Как правильно останавливать кровь в критической ситуации – советы врача - РИА Новости Крым, 16.07.2024
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Как правильно останавливать кровь в критической ситуации – советы врача
Как правильно останавливать кровь в критической ситуации – советы врача - РИА Новости Крым, 16.07.2024
Как правильно останавливать кровь в критической ситуации – советы врача
При сильном кровотечении важно быстро и правильно наложить жгут, используя для этого подручные материалы. В этом качестве подойдет ремень, пояс или широкая туго РИА Новости Крым, 16.07.2024
2024-07-16T08:37
2024-07-16T08:37
наталья резниченко
совет эксперта
здоровье
скорая помощь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. При сильном кровотечении важно быстро и правильно наложить жгут, используя для этого подручные материалы. В этом качестве подойдет ремень, пояс или широкая туго скрученная полоска ткани. Об этом РИА Новости Крым рассказала председатель крымского отделения Российской медицинской ассоциации Наталья Резниченко.Если на пострадавшем нет ремня, его надо сорвать с себя. Подойдет также полоска ткани, которую следует скрутить жгутом. Можно разорвать рубашку на человеке и использовать ее как материал для перевязки. Можно ее использовать, скрутив ткань, как жгут, и этим материалом остановить кровь, перечислила специалист.Если это белая чистая рубашка, ее можно положить на рану, чтобы меньше попадало внешней инфекции и грязи.Но прежде всего надо взять себя в руки и не бояться, потому что сохранение количества крови сохранит жизнь, подчеркивает Наталья Резниченко.
https://crimea.ria.ru/20240627/v-sevastopolskom-parke-patriot-budut-uchit-okazaniyu-pervoy-pomoschi-1138413059.html
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наталья резниченко, совет эксперта, здоровье, скорая помощь
Как правильно останавливать кровь в критической ситуации – советы врача

Как правильно оказать первую помощь человеку при сильном кровотечении

08:37 16.07.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАптечка
Аптечка - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. При сильном кровотечении важно быстро и правильно наложить жгут, используя для этого подручные материалы. В этом качестве подойдет ремень, пояс или широкая туго скрученная полоска ткани. Об этом РИА Новости Крым рассказала председатель крымского отделения Российской медицинской ассоциации Наталья Резниченко.

"Надо сорвать ремень с человека, которому оказывается помощь, и как можно выше уровня повреждения, и наложить там, где одна кость, а не две. Если мы говорим о руке, то это область плеча", – советует она.

Если на пострадавшем нет ремня, его надо сорвать с себя. Подойдет также полоска ткани, которую следует скрутить жгутом. Можно разорвать рубашку на человеке и использовать ее как материал для перевязки. Можно ее использовать, скрутив ткань, как жгут, и этим материалом остановить кровь, перечислила специалист.
Если это белая чистая рубашка, ее можно положить на рану, чтобы меньше попадало внешней инфекции и грязи.
Но прежде всего надо взять себя в руки и не бояться, потому что сохранение количества крови сохранит жизнь, подчеркивает Наталья Резниченко.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
27 июня, 18:28
В севастопольском парке "Патриот" будут учить оказанию первой помощи
 
Наталья РезниченкоСовет экспертаЗдоровьеСкорая помощь
 
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