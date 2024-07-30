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Ротавирусная инфекция в Крыму: есть ли опасность подхватить ее в море - РИА Новости Крым, 30.07.2024
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Ротавирусная инфекция в Крыму: есть ли опасность подхватить ее в море
Ротавирусная инфекция в Крыму: есть ли опасность подхватить ее в море - РИА Новости Крым, 30.07.2024
Ротавирусная инфекция в Крыму: есть ли опасность подхватить ее в море
Ротавирус, как и другие острые кишечные заболевания, чаще всего передается с пищей, и вероятность заразиться им при купании в сильно прогретой морской воде... РИА Новости Крым, 30.07.2024
2024-07-30T06:34
2024-07-30T06:34
эксклюзивы риа новости крым
роспотребнадзор
температура морской воды в крыму
безопасность
светлана листопад
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Ротавирус, как и другие острые кишечные заболевания, чаще всего передается с пищей, и вероятность заразиться им при купании в сильно прогретой морской воде летом довольно мала. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Светлана Листопад.По словам специалиста, у людей сформировалось не совсем верное убеждение, что после купания в теплой морской воде – там, где больше размножаются микроорганизмы, – повышается заболеваемость кишечными инфекциями, в частности ротавирусом.По словам Листопад, чаще всего ротавирус подхватывают дети, иммунитет которых еще слаб, причем особенно опасный возраст - до 5 лет.Листопад отметила, что мониторинг морской воды, в том числе на наличие самых разных вирусов, проводится в Крыму в течение всего летнего сезона, и это довольно объемные исследования, по результатам которых очень часто вообще ничего вредного для здоровья не находят."Положительные результаты появляются крайне редко. Бывает, когда за весь сезон не выявлялось ни одной находки норо- или ротавируса в морской воде. А даже если выявляется, то это только первичные результаты исследования, когда проводится ПЦР. То есть это могут быть даже обломки вируса: реакция все найдет. А уже когда отбирается полная проба воды и дальше идут поиски вируса, результаты выходят отрицательные", – пояснила представитель Роспотребнадзора.Тем не менее опасность заразиться ротавирусом летом может повышаться из-за высоких температур воздуха и воды, добавила она. Это сказывается на образе жизни людей и работе их иммунитета.Полностью исключить распространение ротавирусной инфекции нельзя, но защититься от нее можно, сказала она. Эксперт рекомендует соблюдать правила личной гигиены и "следить, за всем, что попадает к ребенку в руки и в рот"."Обязательна гигиена рук, должны соблюдаться условиях хранения и обработки продуктов, все должно быть качественное", – заключила Листопад.Ранее ЛОР-врач Наталья Стадничук дала советы отдыхающим на пляжах. Читайте также на РИА Новости Крым:Уровень заболеваемости COVID-19 в Крыму растет Эксперт назвал допустимое содержание нитратов в дынях и арбузах В РФ выявлены случаи заболевания лихорадкой Западного Нила: как уберечься
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роспотребнадзор, температура морской воды в крыму, безопасность, светлана листопад, здоровье, общество, крым, отдых в крыму, новости крыма, инфекции
Ротавирусная инфекция в Крыму: есть ли опасность подхватить ее в море

Вероятность заболеть ротавирусом после купания в морской воде мала – Роспотребнадзор

06:34 30.07.2024
 
© РИА Новости . Михаил МордасовДети купаются в море
Дети купаются в море - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости . Михаил Мордасов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Ротавирус, как и другие острые кишечные заболевания, чаще всего передается с пищей, и вероятность заразиться им при купании в сильно прогретой морской воде летом довольно мала. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Светлана Листопад.
По словам специалиста, у людей сформировалось не совсем верное убеждение, что после купания в теплой морской воде – там, где больше размножаются микроорганизмы, – повышается заболеваемость кишечными инфекциями, в частности ротавирусом.

"Дело в том, что пищевой путь передачи намного чаще регистрируется, чем передача, связанная с морской водой", – отметила она.

По словам Листопад, чаще всего ротавирус подхватывают дети, иммунитет которых еще слаб, причем особенно опасный возраст - до 5 лет.
"У детей больше проявляется диарейный синдром и рвотный рефлекс, интоксикация и обезвоживание. И зачастую родители, привозя к морю ребенка, который через день-два может проявить такую клинику, связывают это с купанием в море. И совершенно забывают о том, с чем еще ребенок контактировал. Хорошо ли были вымыты фрукты, мыл ли он перед едой руки и так далее", – прокомментировала глава регионального Роспотребнадзора.
Листопад отметила, что мониторинг морской воды, в том числе на наличие самых разных вирусов, проводится в Крыму в течение всего летнего сезона, и это довольно объемные исследования, по результатам которых очень часто вообще ничего вредного для здоровья не находят.
"Положительные результаты появляются крайне редко. Бывает, когда за весь сезон не выявлялось ни одной находки норо- или ротавируса в морской воде. А даже если выявляется, то это только первичные результаты исследования, когда проводится ПЦР. То есть это могут быть даже обломки вируса: реакция все найдет. А уже когда отбирается полная проба воды и дальше идут поиски вируса, результаты выходят отрицательные", – пояснила представитель Роспотребнадзора.
Тем не менее опасность заразиться ротавирусом летом может повышаться из-за высоких температур воздуха и воды, добавила она. Это сказывается на образе жизни людей и работе их иммунитета.
Полностью исключить распространение ротавирусной инфекции нельзя, но защититься от нее можно, сказала она. Эксперт рекомендует соблюдать правила личной гигиены и "следить, за всем, что попадает к ребенку в руки и в рот".
"Обязательна гигиена рук, должны соблюдаться условиях хранения и обработки продуктов, все должно быть качественное", – заключила Листопад.
Ранее ЛОР-врач Наталья Стадничук дала советы отдыхающим на пляжах.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымРоспотребнадзорТемпература морской воды в КрымуБезопасностьСветлана ЛистопадЗдоровьеОбществоКрымОтдых в КрымуНовости КрымаИнфекции
 
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