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Ротавирусная инфекция в Крыму: есть ли опасность подхватить ее в море

Ротавирусная инфекция в Крыму: есть ли опасность подхватить ее в море - РИА Новости Крым, 30.07.2024

Ротавирусная инфекция в Крыму: есть ли опасность подхватить ее в море

Ротавирус, как и другие острые кишечные заболевания, чаще всего передается с пищей, и вероятность заразиться им при купании в сильно прогретой морской воде... РИА Новости Крым, 30.07.2024

2024-07-30T06:34

2024-07-30T06:34

2024-07-30T06:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Ротавирус, как и другие острые кишечные заболевания, чаще всего передается с пищей, и вероятность заразиться им при купании в сильно прогретой морской воде летом довольно мала. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Светлана Листопад.По словам специалиста, у людей сформировалось не совсем верное убеждение, что после купания в теплой морской воде – там, где больше размножаются микроорганизмы, – повышается заболеваемость кишечными инфекциями, в частности ротавирусом.По словам Листопад, чаще всего ротавирус подхватывают дети, иммунитет которых еще слаб, причем особенно опасный возраст - до 5 лет.Листопад отметила, что мониторинг морской воды, в том числе на наличие самых разных вирусов, проводится в Крыму в течение всего летнего сезона, и это довольно объемные исследования, по результатам которых очень часто вообще ничего вредного для здоровья не находят."Положительные результаты появляются крайне редко. Бывает, когда за весь сезон не выявлялось ни одной находки норо- или ротавируса в морской воде. А даже если выявляется, то это только первичные результаты исследования, когда проводится ПЦР. То есть это могут быть даже обломки вируса: реакция все найдет. А уже когда отбирается полная проба воды и дальше идут поиски вируса, результаты выходят отрицательные", – пояснила представитель Роспотребнадзора.Тем не менее опасность заразиться ротавирусом летом может повышаться из-за высоких температур воздуха и воды, добавила она. Это сказывается на образе жизни людей и работе их иммунитета.Полностью исключить распространение ротавирусной инфекции нельзя, но защититься от нее можно, сказала она. Эксперт рекомендует соблюдать правила личной гигиены и "следить, за всем, что попадает к ребенку в руки и в рот"."Обязательна гигиена рук, должны соблюдаться условиях хранения и обработки продуктов, все должно быть качественное", – заключила Листопад.Ранее ЛОР-врач Наталья Стадничук дала советы отдыхающим на пляжах. Читайте также на РИА Новости Крым:Уровень заболеваемости COVID-19 в Крыму растет Эксперт назвал допустимое содержание нитратов в дынях и арбузах В РФ выявлены случаи заболевания лихорадкой Западного Нила: как уберечься

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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