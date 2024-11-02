Вторые после Бога: крымских медиков наградили за работу в Курской области
Медиков из Крыма наградили за работу в военном госпитале Курской области
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСергей Аксенов наградил крымских медиков за работу в новых регионах и в Курской области
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов вручил награды медикам, которые работали в сложных условиях на территории новых регионов РФ и в Курской области. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"В 2022 году на добровольных началах медики работали на территории исторических регионов, в этом году спасали жизни людей в Курской области. Бригада крымских врачей анестезиологов-реаниматологов и хирургов работала в Курской областной многопрофильной клинической больнице", - написал он.
Крымские медики совместно с врачами различных профилей проводили диагностические, консультационные, организационные мероприятия. Тем самым они внесли неоценимый вклад в победу, подчеркнул глава республики.
"Благодарю медработников за самоотверженность и мужество, высокий профессионализм и отзывчивость. Каждый из вас – настоящий Врач с большой буквы. Именно на таких людях держится наша страна. Крым гордится вами!"
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСергей Аксенов наградил крымских медиков за работу в новых регионах и в Курской области
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Сергей Аксенов наградил крымских медиков за работу в новых регионах и в Курской области
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСергей Аксенов наградил крымских медиков за работу в новых регионах и в Курской области
2 из 3
Сергей Аксенов наградил крымских медиков за работу в новых регионах и в Курской области
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСергей Аксенов наградил крымских медиков за работу в новых регионах и в Курской области
3 из 3
Сергей Аксенов наградил крымских медиков за работу в новых регионах и в Курской области
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
1 из 3
Сергей Аксенов наградил крымских медиков за работу в новых регионах и в Курской области
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
2 из 3
Сергей Аксенов наградил крымских медиков за работу в новых регионах и в Курской области
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
3 из 3
Сергей Аксенов наградил крымских медиков за работу в новых регионах и в Курской области
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Бригада медиков полуострова в течение месяца работала в военном госпитале в Курской области. В ее составе были те же медработники, которые в мае 2022 года выезжали на работу в больницы Донбасса, включая прифронтовые территории.
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