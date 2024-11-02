https://crimea.ria.ru/20241102/vtorye-posle-boga-krymskikh-medikov-nagradili-za-rabotu-v-kurskoy-oblasti-1141563250.html

Вторые после Бога: крымских медиков наградили за работу в Курской области

Вторые после Бога: крымских медиков наградили за работу в Курской области - РИА Новости Крым, 02.11.2024

Вторые после Бога: крымских медиков наградили за работу в Курской области

Глава Республики Крым Сергей Аксенов вручил награды медикам, которые работали в сложных условиях на территории новых регионов РФ и в Курской области. Об этом он РИА Новости Крым, 02.11.2024

2024-11-02T12:31

2024-11-02T12:31

2024-11-02T12:31

крым

сергей аксенов

медицина

курская область

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов вручил награды медикам, которые работали в сложных условиях на территории новых регионов РФ и в Курской области. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.Крымские медики совместно с врачами различных профилей проводили диагностические, консультационные, организационные мероприятия. Тем самым они внесли неоценимый вклад в победу, подчеркнул глава республики."Благодарю медработников за самоотверженность и мужество, высокий профессионализм и отзывчивость. Каждый из вас – настоящий Врач с большой буквы. Именно на таких людях держится наша страна. Крым гордится вами!"Бригада медиков полуострова в течение месяца работала в военном госпитале в Курской области. В ее составе были те же медработники, которые в мае 2022 года выезжали на работу в больницы Донбасса, включая прифронтовые территории.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 400 мирных жителей приграничья погибли от рук ВСУ – МоскальковаИз Курской области эвакуированы больше 112 тысяч человекКопаем землянки и спасаем жизни – интервью с военным медиком

https://crimea.ria.ru/20241014/muzhestvennye-lyudi-kak-mediki-iz-kryma-spasali-zhizni-v-kurskoy-oblasti-1141071361.html

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курская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, медицина, курская область, новости крыма