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Мужественные люди: как медики из Крыма спасали жизни в Курской области - РИА Новости Крым, 14.10.2024
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Мужественные люди: как медики из Крыма спасали жизни в Курской области
Мужественные люди: как медики из Крыма спасали жизни в Курской области - РИА Новости Крым, 14.10.2024
Мужественные люди: как медики из Крыма спасали жизни в Курской области
Бригада медиков из Крыма в течение месяца работала в военном госпитале в Курской области, спасая раненых бойцов, в очередной раз доказав, что они не просто... РИА Новости Крым, 14.10.2024
2024-10-14T16:27
2024-10-14T16:27
владимир константинов
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Бригада медиков из Крыма в течение месяца работала в военном госпитале в Курской области, спасая раненых бойцов, в очередной раз доказав, что они не просто профессионалы, а мужественные люди и настоящие патриоты России. Об этом заявил председатель Государственного Совета Крыма Владимир Константинов.По словам Константинова, в составе делегации были те же медработники, которые в мае 2022 года выезжали в больницы Донбасса, включая прифронтовые территории, для оказания медицинской помощи, отметил председатель Госсовета.По их рассказам, значительный объем работы, включая уход за больными, в госпитале в Курской области выполняют волонтеры, в том числе студенты-медики, добавил Константинов."В полном объеме имеется оборудование, медикаменты, расходные материалы", – отметил он.По словам Константинова, при содействии министерства здравоохранения и парламента республики Крым оказал помощь Курской области не только специалистами: был передан гуманитарный груз, включающий медицинские препараты и изделия.Кроме того, местные жители благодарят военных из Крыма – 810-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты, которая выполняет боевые задачи на Курском направлении, за их отвагу и профессионализм, подчеркнул глава Госсовета РК.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Таких на фронте называют вторыми после БогаПочти 400 мирных жителей приграничья погибли от рук ВСУ – МоскальковаИз Курской области эвакуированы больше 112 тысяч человек
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РИА Новости Крым
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4.7
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владимир константинов, крым, медицина, врач, новости, новости крыма, курская область
Мужественные люди: как медики из Крыма спасали жизни в Курской области

Бригада медиков из Крыма работала в военном госпитале в Курской области – Константинов

16:27 14.10.2024
 
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваБригада медиков из Крыма работала в военном госпитале в Курской области
Бригада медиков из Крыма работала в военном госпитале в Курской области
© Telegram-канал Владимира Константинова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Бригада медиков из Крыма в течение месяца работала в военном госпитале в Курской области, спасая раненых бойцов, в очередной раз доказав, что они не просто профессионалы, а мужественные люди и настоящие патриоты России. Об этом заявил председатель Государственного Совета Крыма Владимир Константинов.
По словам Константинова, в составе делегации были те же медработники, которые в мае 2022 года выезжали в больницы Донбасса, включая прифронтовые территории, для оказания медицинской помощи, отметил председатель Госсовета.
"Наши врачи Егор Титов, Татьяна Беширова, Игорь Булычев и Михаил Сахаров трудились в военном госпитале, помогали бойцам… Крымские медицинские работники не только профессионалы своего дела, но и мужественные люди, настоящие патриоты России", – написал он в своем Telegram-канале.
По их рассказам, значительный объем работы, включая уход за больными, в госпитале в Курской области выполняют волонтеры, в том числе студенты-медики, добавил Константинов.
"В полном объеме имеется оборудование, медикаменты, расходные материалы", – отметил он.
По словам Константинова, при содействии министерства здравоохранения и парламента республики Крым оказал помощь Курской области не только специалистами: был передан гуманитарный груз, включающий медицинские препараты и изделия.
Кроме того, местные жители благодарят военных из Крыма – 810-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты, которая выполняет боевые задачи на Курском направлении, за их отвагу и профессионализм, подчеркнул глава Госсовета РК.
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