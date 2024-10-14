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Мужественные люди: как медики из Крыма спасали жизни в Курской области

Мужественные люди: как медики из Крыма спасали жизни в Курской области - РИА Новости Крым, 14.10.2024

Мужественные люди: как медики из Крыма спасали жизни в Курской области

Бригада медиков из Крыма в течение месяца работала в военном госпитале в Курской области, спасая раненых бойцов, в очередной раз доказав, что они не просто... РИА Новости Крым, 14.10.2024

2024-10-14T16:27

2024-10-14T16:27

2024-10-14T16:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Бригада медиков из Крыма в течение месяца работала в военном госпитале в Курской области, спасая раненых бойцов, в очередной раз доказав, что они не просто профессионалы, а мужественные люди и настоящие патриоты России. Об этом заявил председатель Государственного Совета Крыма Владимир Константинов.По словам Константинова, в составе делегации были те же медработники, которые в мае 2022 года выезжали в больницы Донбасса, включая прифронтовые территории, для оказания медицинской помощи, отметил председатель Госсовета.По их рассказам, значительный объем работы, включая уход за больными, в госпитале в Курской области выполняют волонтеры, в том числе студенты-медики, добавил Константинов."В полном объеме имеется оборудование, медикаменты, расходные материалы", – отметил он.По словам Константинова, при содействии министерства здравоохранения и парламента республики Крым оказал помощь Курской области не только специалистами: был передан гуманитарный груз, включающий медицинские препараты и изделия.Кроме того, местные жители благодарят военных из Крыма – 810-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты, которая выполняет боевые задачи на Курском направлении, за их отвагу и профессионализм, подчеркнул глава Госсовета РК.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Таких на фронте называют вторыми после БогаПочти 400 мирных жителей приграничья погибли от рук ВСУ – МоскальковаИз Курской области эвакуированы больше 112 тысяч человек

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир константинов, крым, медицина, врач, новости, новости крыма, курская область