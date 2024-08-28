https://crimea.ria.ru/20240828/takikh-na-fronte-nazyvayut-vtorymi-posle-boga-1139920300.html

Таких на фронте называют вторыми после Бога

Таких на фронте называют вторыми после Бога - РИА Новости Крым, 28.08.2024

Таких на фронте называют вторыми после Бога

"Главная задача для военного медика - это сохранение жизни и здоровья солдат. Это самая трудная задача не только для медика, но и для командиров. Труднее этой... РИА Новости Крым, 28.08.2024

2024-08-28T07:57

2024-08-28T07:57

2024-08-28T07:57

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"Главная задача для военного медика - это сохранение жизни и здоровья солдат. Это самая трудная задача не только для медика, но и для командиров. Труднее этой задачи на войне нет", - пишет собеседник. Таких как он на фронте называют вторыми после Бога.Пообщаться с военным медиком "Шаманом" в преддверии профессионального праздника, получается только в переписке: сейчас он "за ленточкой", и связаться с ним можно только так. Да и то далеко не всегда.28 августа свой профессиональный праздник отмечают военные медицинские специалисты. История праздника уходит корнями в эпоху императора Александра I, который в 1805 году создал центральный орган военного управления, отвечающий за здоровье солдат Российской Армии.В графе "о себе" написано: "спасающий ребят". А с его аватарки смотрит суровый волевой человек, с острыми чертами лица и таким же прямым и острым взглядом. Такой человек не спасует перед трудностями и не оставит в беде. Такой, если уж пообещал, то сделает. Он удостоен государственных наград "За спасение погибавших" и Медали Жукова, а также ведомственных: "За боевую доблесть" второй степени и "За помощь в бою"."Мой позывной – "Шаман". Мне 49 лет. Родом я из Вавожского района Удмуртской Республики. После окончания 9 классов средней школы, я поступил в Можгинское медицинское училище. Решение стать медиком пришло как-то спонтанно, знаете, как "щелчок". В семье не было никогда медиков, я первый", - начинает он свой рассказ.После окончания училища новоиспеченного медицинского работника призвали на срочную службу. Не дожидаясь ее окончания, он заключил контракт. Служил в должности начальника медицинского пункта батальона."Так получилось, что через неделю после заключения контракта я со своим батальоном уехал на свою первую войну в Чеченскую Республику. Боевой путь мой начался в апреле 1995 года. Свое двадцатилетие отметил в Грозном. Потом были еще три командировки – в Грозный и Кизляр", - продолжает "Шаман". И предложением ниже: "в 1999 году мое подразделение расформировали и мне пришлось расстаться с воинской службой".До 2022 года он был обычным гражданским человеком: делал мебель, шабашил на стройках. Когда в стране объявили частичную мобилизацию, то он, учитывая свой опыт в военной медицине, "принял решение как говорят "идти на войну".- Как родные отнеслись к такому решению?- С пониманием и тревогой. Никто не знал на тот момент, что решение мною было принято добровольно. Супруга только сейчас об этом узнает, и я прошу у нее прощения!При распределении он был назначен фельдшером гаубичного дивизиона артиллерийского полка на Херсонском направлении. Службу начинал еще на правом берегу Днепра. Так, после 23 лет перерыва, продолжилась его военно-медицинская служба.- Трудно было начинать служить после долгого перерыва?- Конечно. Напряженная обстановка, знакомство с бойцами. К тому же, выявились проблемы со здоровьем."Шаман" вспоминает, как тогда, еще в самом начале его военно-медицинской службы, не было санитарного автомобиля, и приходилось ходить пешком по позициям. А это десять-пятнадцать километров в день. Когда об этом узнали друзья из Удмуртии, они приобрели для него санитарный автомобиль, а позже волонтеры из Липецка помогли еще одним автомобилем.- Что самое трудное в вашей работе?"Шаману" приходится много общаться с родными солдат, в том числе, с родными погибших. И не выгореть в этой ситуации и оставаться сильным, ему помогает осознание того, что он нужен другим, и что "работы еще ох как много".- Любой ли медик может быть военным медиком? Или для этого нужны какие-то определенные качества, черты характера?- Нет, не каждый медик может быть военным медиком. В силу своего характера. Здесь нужна выдержка, стойкость к происходящим вокруг событиям. Навыки можно приобрести, а вот эти качества – нет.На вопрос, что самое интересное в его работе, он отвечает: "мои ребята". Ведь у каждого - интересная судьба и характер. "Шаману" приходится быть для бойцов и психологом: беседовать с ребятами, выслушивать проблемы и стараться помочь их решить.- Иногда песни с ними пою, небольшие концерты устраиваю. Играю на гитаре, на гармошке. При общении надо всегда быть бодрым, оптимистичным, ведь они смотрят на меня. Представляете, если медик придет к ним унылый, удрученный чем-то, без настроения? Тогда им будет каково?- Однажды в госпитале общалась с парнем, он штурмовик. Он сказал, что на войне нет друзей, потому что их очень больно терять…- Я другого мнения. На войне все друзья, без этого никак. Я бы даже сказал братья! Без сплоченности тут делать нечего. Мы все - одна большая семья!- Почему "Шаман"?У нас в Удмуртии очень распространено колдовство. Когда я пришел в подразделение, меня попросили придумать себе позывной. У меня было только два варианта: "Колдун" или "Шаман". "Шаман" - как-то звучнее и не отпугивающее.Читайте также на РИА Новости Крым:Задача – остановить кровь: как выжить после ранения в "красной" зонеСоседи по палате: истории пациентов военного госпиталя Симферополя"Урал" – это полтора метра жизни впереди": история водителя на фронте

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2024

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

герои сво, общество, интервью, авторы, медицина, день военного врача