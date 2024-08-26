https://crimea.ria.ru/20240826/ural--eto-poltora-metra-zhizni-vperedi-istoriya-voditelya-na-fronte-1139825576.html

"Урал" – это полтора метра жизни впереди": история водителя на фронте

"Урал" – это полтора метра жизни впереди": история водителя на фронте - РИА Новости Крым, 26.08.2024

"Урал" – это полтора метра жизни впереди": история водителя на фронте

41-летний Илья – дальнобойщик. Когда началась мобилизация, он прибыл в военкомат, потому что у него в "военнике" написано, что при объявлении мобилизации он... РИА Новости Крым, 26.08.2024

2024-08-26T19:10

2024-08-26T19:10

2024-08-26T19:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. 41-летний Илья – дальнобойщик. Когда началась мобилизация, он прибыл в военкомат, потому что у него в "военнике" написано, что при объявлении мобилизации он должен сделать это в течение 20 часов. И он явился. Но в списках его не оказалось. Он подождал три недели. И когда ничего не изменилось, заключил контракт с 810-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты и уехал в Крым. Родом он из Ставропольского края. Не так давно семья перебралась в Тамбов.Сайт РИА Новости Крым совместно с Центром социально-психологической поддержки участников боевых действий "АДЭВА" начинает новый проект "СВОи люди", в рамках которого будут опубликованы истории участников спецоперации и их портреты авторства художницы Ольги Алиевой.Все участники проекта – действующие военнослужащие, которые были ранены и оказались в симферопольских госпиталях. Художница решила запечатлеть их, а корреспонденты – рассказать их истории.Ранение получил на Запорожском направлении, под Работино. В КамАЗ "прилетело". Он вспоминает, что как раз привез ребят из "Шторм Z", выгрузил. Только отъезжать – и в кузов прилет. Взрывной волной его ударило об руль – "сломал четыре ребра, отбил внутренности, но легко отделался", вспоминает боец.После ранения водителя перевели на Херсонское направление, "поставили на оборону Крыма", говорит Илья.– Как водительский опыт помогает Вам "за ленточкой"?– А тем помогает, что я в любых ситуациях могу быстро среагировать. Ведь на трассе нередко случается так, что только молниеносная реакция помогает избежать ДТП. А там, за "ленточкой", надо успеть отреагировать, когда на тебя летит снаряд. Так, однажды вижу – летит. Не испугался. Дай, думаю, ближе подлетит. И вот когда он ближе подлетел, я в сторонку-то резко и ушел. Мне слегка только стекла задние побило.Пока Илья работал дальнобойщиком, исколесил всю страну, бывал и за рубежом. Починить свою машину может даже в самых сложных условиях. Но в армии до поломок лучше не доводить, лучше заранее устранять неполадки, говорит он."Когда получаешь машину, ее надо полностью осмотреть. Выяснить, нет ли где течи, где может не хватать болтиков-шурупчиков. Все подкрутить, подтянуть", – объясняет водитель.В его автомобиле всегда чистые коврики, играет любимая музыка. И обязательно иконки. С осени 2022 года он успел поработать на двух "Уралах", двух "КамАЗах" и ГАЗоне "Садко" NEXT.– А какой самый любимый автомобиль?– "Урал". Почему? Потому что впереди еще полтора метра жизни. А на "КамАЗе" такого капота нету.Когда Илье было 12 лет, он впервые взял у отца "Москвич", Иж "Комби", покататься. Кстати, вождению его к тому времени научил отец, который и сам почти всю жизнь был водителем – работал трактористом и в школе на автобусе. "Что посеял, то и пожал", улыбается собеседник.Свою первую машину, не считая мотоциклов, Илья купил, когда ему было 16 лет. Это был ВАЗ 21-01. Деньги на нее заработал сам. Трудился на стройке подсобным рабочим. Свою "копейку" он купил в 1999 году."Поначалу ездил по селу без прав. Конечно, останавливали, ругали. Но село у нас было небольшое. Все друг друга знали, и гаишники тоже. Так что машину не забирали, но строго-настрого наказывали не гонять. И за всю жизнь не было ни одного ДТП по моей вине – в меня заезжали, да. Но у меня история вождения хорошая. Это очень важно для меня", – признается Илья.Три его старших сестры и брат такого интереса к технике не проявляли. Сестры больше по "девчачьим делам", а брат – по аграрной части. Он фермер. Выращивает овощи: лук, капусту, свеклу, морковку."А я после школы пошел в армию. Когда вернулся – на стройке поработал. В 2006 году заключил контракт с МО и уехал на Кавказ. Служил в Шали до 2009 года. Потом был водителем "на гражданке", скопил денег, купил зерновоз. Но работал на нем недолго. Продал его и устроился на "дальнобой", где и работал до заключения контракта", – рассказывает о себе Илья. И с гордостью добавляет: "за рулем я всю жизнь, у меня с детства прозвище "Кардан".– Отсюда и позывной?– Конечно (улыбается). Есть еще танкист на Донецком направлении. У него такой же позывной.– Откуда знаете?– Потому что знаком с ним лично. Мы вместе в 2022 году "срочку" служили. И у меня тогда, как и всю жизнь, было прозвище "Кардан". А у него – "Кривой". Он, видимо, как на фронт попал, об этом вспомнил. И взял себе в позывной мое прозвище, "Кривым" быть не захотел. (Смеется). Однажды я увидел его по телевизору, рассказывали о героях-танкистах. Смотрю, лицо знакомое! Позвонил – спрашиваю, не ты ли тот самый танкист, о котором репортаж сняли? Я, говорит. Зачем мое прозвище взял? Вспомнил тебя, говорит. Мы с ним как сдружились на "срочке", так и сейчас общаемся. Он хороший танкист, немало вражьей техники подбил, не только "леопардов". И вообще полк у них хороший, опытный, практически без потерь. Слава Богу.Дед Ильи воевал в Великую Отечественную. Дошел почти до Берлина. Его китель с наградами внук отнес в местный, сельский музей боевой славы."Подумал, ну зачем дедов китель будет дома лежать? Пускай люди смотрят, пускай знают, какие люди Родину защищали. Может, и мои внуки так когда-нибудь сделают. У меня вот уже внучка есть", – говорит он с улыбкой.В этот раз в госпиталь "Кардан" попал с острым панкреатитом. Его уже дважды госпитализируют с таким диагнозом."Может, даже спишут меня. С такой болячкой теперь надо всю жизнь сидеть на диете, на "хлебушке второго дня", – сокрушается он.– Зато домой вернетесь. Семья обрадуется.– Жена особенно. Я ей объяснил, что надо идти, чтобы ты спала спокойно, чтоб не пришел никто и не убил тебя. Но я расстроюсь, если меня спишут. Патриот потому что. Знаю: надо идти и защищать Родину.Читайте также на РИА Новости Крым:"СВОи люди": как волонтер из Крыма стал военным"СВОи люди": как волгоградский рыбак оказался в разведке"СВОи люди": история командира штурмовиков боксера-панчера

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, герои сво, вооруженные силы россии, интервью, армия и флот, новости