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Почти 400 мирных жителей приграничья погибли от рук ВСУ – Москалькова

Почти 400 мирных жителей приграничья погибли от рук ВСУ – Москалькова - РИА Новости Крым, 14.10.2024

Почти 400 мирных жителей приграничья погибли от рук ВСУ – Москалькова

По меньшей мере 398 мирных жителей Белгородской, Курской и Брянской областей погибли в результате обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований с... РИА Новости Крым, 14.10.2024

2024-10-14T13:29

2024-10-14T13:29

2024-10-14T13:29

татьяна москалькова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. По меньшей мере 398 мирных жителей Белгородской, Курской и Брянской областей погибли в результате обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований с 2022 года. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на организованной Катаром конференции по защите прав детей и других уязвимых групп.Омбудсмен подчеркнула, что расстрелы мирного населения, включая женщин, детей, стариков, в их собственных домах, при попытках эвакуации, являются грубейшим нарушением обращения с гражданскими лицами в зоне вооруженного конфликта.Граничащие с Украины Белгородская, Брянская и Курская области РФ подвергаются постоянным обстрелам и атакам с воздуха со стороны украинских боевиков.6 августа подразделения ВСУ прорвались через российскую границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Глава российского государства исключил переговоры с киевскими властями, сказав, что с атакующими мирных людей и объекты ядерной энергетики ни о чем договариваться нельзя.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял в Курской области провокацию, целью которой является попытка остановить наступление российских войск в Донбассе. Однако этой цели курская провокация не достигла, заверил российский лидер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Раненая при атаке ВСУ на Белгородскую область умерла в больницеАрмия России вернула под контроль два населенных пункта в Курской областиБолее 1000 силой увезенных ВСУ жителей Курской области ищут родственники

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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