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В Крыму впервые пройдет большой Фестиваль сербской культуры - РИА Новости Крым, 18.11.2024
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В Крыму впервые пройдет большой Фестиваль сербской культуры
В Крыму впервые пройдет большой Фестиваль сербской культуры - РИА Новости Крым, 18.11.2024
В Крыму впервые пройдет большой Фестиваль сербской культуры
В Крыму 23 ноября впервые состоится большой Фестиваль сербской культуры имени святого Саввы. Об этом РИА Новости Крым сообщили организаторы фестиваля. РИА Новости Крым, 18.11.2024
2024-11-18T10:22
2024-11-18T10:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму 23 ноября впервые состоится большой Фестиваль сербской культуры имени святого Саввы. Об этом РИА Новости Крым сообщили организаторы фестиваля.Участников ждет встреча с историей, культурой, духовной и народной музыкой Сербии. В программе – выступления сербских музыкантов, исполняющих классическую музыку - Анджелы Динич и Божаны Лазич, которые в настоящий момент учатся в Академии музыки им. Гнесиных, фольклорных коллективов "Жуте Крушке" и "Ихтис". Также вниманию зрителей представят документальный фильм телеканала "Спас" "Святой Савва. Русский цвет на сербском флаге".В рамках фестиваля пройдут презентации книг сербских авторов и традиционных сербских угощений.Крымская часть программы включит в себя экскурсию участников международного мероприятия в музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес".Завершится первый Фестиваль сербской культуры воскресной Божественной литургией в Александро-Невском соборе Симферополя.Фестиваль организован обществом русско-сербской дружбы "Завет" и национально-культурной сербской общиной городского округа Симферополь в честь Святого Саввы. Поддержку мероприятию оказывают подворье Сербской Православной Церкви в Москве и Международное движение Русофилов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сербия никогда не станет частью антироссийской истерики – вице-премьерНационально-культурную сербскую общину создали в СимферополеРоссийский герб крымского серба: чем Крым похож и не похож на Сербию
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сербия, крым, общество, новости крыма, новости, культура
В Крыму впервые пройдет большой Фестиваль сербской культуры

Музыканты из Сербии приедут в Крым на первый Фестиваль сербской культуры

10:22 18.11.2024 (обновлено: 10:41 18.11.2024)
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанк"Сербский марш" в поддержку территориальной целостности Сербии
Сербский марш в поддержку территориальной целостности Сербии - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму 23 ноября впервые состоится большой Фестиваль сербской культуры имени святого Саввы. Об этом РИА Новости Крым сообщили организаторы фестиваля.
Участников ждет встреча с историей, культурой, духовной и народной музыкой Сербии. В программе – выступления сербских музыкантов, исполняющих классическую музыку - Анджелы Динич и Божаны Лазич, которые в настоящий момент учатся в Академии музыки им. Гнесиных, фольклорных коллективов "Жуте Крушке" и "Ихтис". Также вниманию зрителей представят документальный фильм телеканала "Спас" "Святой Савва. Русский цвет на сербском флаге".
В рамках фестиваля пройдут презентации книг сербских авторов и традиционных сербских угощений.
Крымская часть программы включит в себя экскурсию участников международного мероприятия в музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес".
Завершится первый Фестиваль сербской культуры воскресной Божественной литургией в Александро-Невском соборе Симферополя.
Фестиваль организован обществом русско-сербской дружбы "Завет" и национально-культурной сербской общиной городского округа Симферополь в честь Святого Саввы. Поддержку мероприятию оказывают подворье Сербской Православной Церкви в Москве и Международное движение Русофилов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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