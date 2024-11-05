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Водители-нарушители будут получать мгновенный сигнал: проект внесут в ГД - РИА Новости Крым, 05.11.2024
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Водители-нарушители будут получать мгновенный сигнал: проект внесут в ГД
Водители-нарушители будут получать мгновенный сигнал: проект внесут в ГД - РИА Новости Крым, 05.11.2024
Водители-нарушители будут получать мгновенный сигнал: проект внесут в ГД
Законопроект, предполагающий незамедлительно сообщать водителям о нарушении ПДД красным сигналом, внесут на рассмотрение нижней палаты депутаты Госдумы. Об этом РИА Новости Крым, 05.11.2024
2024-11-05T11:42
2024-11-05T13:00
новости
пдд (правила дорожного движения)
закон и право
государственная дума рф
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Законопроект, предполагающий незамедлительно сообщать водителям о нарушении ПДД красным сигналом, внесут на рассмотрение нижней палаты депутаты Госдумы. Об этом пишет РИА Новости.Изменения коснутся федерального закона "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации".Авторы законопроекта убеждены, что такой сигнал может подвигнуть водителя быть внимательнее до конца маршрута, потому что узнать, какие нарушения ППД были допущены, можно сразу, а не через несколько дней.В пояснительной записке уточняется, что превышение скорости – одно из самых опасных и наиболее распространенных нарушений ПДД. Такая инициатива может стать эффективной мерой их профилактики.Ранее в пресс-службе госавтоинспекции Крыма сообщили, что в республике за минувшую неделю восемь человек погибли в 27 ДТП.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подозреваемого в ДТП с погибшими подростками в Крыму взяли под стражуБезопасный маршрут: как в Крыму подготовили дороги к учебному годуДТП на дорогах Симферополя – из-за чего чаще всего случаются аварии
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости, пдд (правила дорожного движения), закон и право, государственная дума рф, транспорт
Водители-нарушители будут получать мгновенный сигнал: проект внесут в ГД

Мгновенно информировать водителей о нарушении ПДД предлагают в Госдуме

11:42 05.11.2024 (обновлено: 13:00 05.11.2024)
 
© Fotolia/ KurhanМужчина за рулем
Мужчина за рулем
© Fotolia/ Kurhan
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Законопроект, предполагающий незамедлительно сообщать водителям о нарушении ПДД красным сигналом, внесут на рассмотрение нижней палаты депутаты Госдумы. Об этом пишет РИА Новости.
Изменения коснутся федерального закона "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации".

"Законопроектом предлагается внести изменение. <…> (согласно этому изменению – ред.) при фиксации (нарушения ПДД – ред.) работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами превышения установленной скорости одновременно подается сигнал красного цвета", – сказано в пояснительной записке к законопроекту, которая имеется в распоряжении редакции РИА Новости.

Авторы законопроекта убеждены, что такой сигнал может подвигнуть водителя быть внимательнее до конца маршрута, потому что узнать, какие нарушения ППД были допущены, можно сразу, а не через несколько дней.
В пояснительной записке уточняется, что превышение скорости – одно из самых опасных и наиболее распространенных нарушений ПДД. Такая инициатива может стать эффективной мерой их профилактики.
Ранее в пресс-службе госавтоинспекции Крыма сообщили, что в республике за минувшую неделю восемь человек погибли в 27 ДТП.
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