https://crimea.ria.ru/20241105/voditeli-narushiteli-budut-poluchat-mgnovennyy-signal-proekt-vnesut-v-gd-1141617647.html

Водители-нарушители будут получать мгновенный сигнал: проект внесут в ГД

Водители-нарушители будут получать мгновенный сигнал: проект внесут в ГД - РИА Новости Крым, 05.11.2024

Водители-нарушители будут получать мгновенный сигнал: проект внесут в ГД

Законопроект, предполагающий незамедлительно сообщать водителям о нарушении ПДД красным сигналом, внесут на рассмотрение нижней палаты депутаты Госдумы. Об этом РИА Новости Крым, 05.11.2024

2024-11-05T11:42

2024-11-05T11:42

2024-11-05T13:00

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пдд (правила дорожного движения)

закон и право

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транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Законопроект, предполагающий незамедлительно сообщать водителям о нарушении ПДД красным сигналом, внесут на рассмотрение нижней палаты депутаты Госдумы. Об этом пишет РИА Новости.Изменения коснутся федерального закона "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации".Авторы законопроекта убеждены, что такой сигнал может подвигнуть водителя быть внимательнее до конца маршрута, потому что узнать, какие нарушения ППД были допущены, можно сразу, а не через несколько дней.В пояснительной записке уточняется, что превышение скорости – одно из самых опасных и наиболее распространенных нарушений ПДД. Такая инициатива может стать эффективной мерой их профилактики.Ранее в пресс-службе госавтоинспекции Крыма сообщили, что в республике за минувшую неделю восемь человек погибли в 27 ДТП.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подозреваемого в ДТП с погибшими подростками в Крыму взяли под стражуБезопасный маршрут: как в Крыму подготовили дороги к учебному годуДТП на дорогах Симферополя – из-за чего чаще всего случаются аварии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, пдд (правила дорожного движения), закон и право, государственная дума рф, транспорт