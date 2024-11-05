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Восемь человек погибли в ДТП в Крыму

Восемь человек погибли в ДТП в Крыму - РИА Новости Крым, 05.11.2024

Восемь человек погибли в ДТП в Крыму

Восемь человек погибли в 27 ДТП, произошедших на дорогах Крыма за минувшую неделю. Об этом сообщили в республиканской госавтоинспекции. РИА Новости Крым, 05.11.2024

2024-11-05T10:41

2024-11-05T10:41

2024-11-05T10:41

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происшествия

пдд (правила дорожного движения)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Восемь человек погибли в 27 ДТП, произошедших на дорогах Крыма за минувшую неделю. Об этом сообщили в республиканской госавтоинспекции.В том числе восемь аварий произошло с участием пешеходов. В них погибли два человека, пострадали восемь, из них - три ребенка. 134 раза правоохранители фиксировали факты управления транспортными средствами с признаками опьянения, 15 водителей привлечены за такое нарушение повторно и теперь понесут уголовную ответственность."Госавтоинспекция Республики Крым убедительно просит родителей не покупать мототранспорт детям и не передавать управление транспортными средствами несовершеннолетним. Несовершеннолетний не может управлять транспортным средством, не имея удостоверения водителя, будь то автомобиль, мотоцикл, питбайк либо скутер", - настаивают в Госавтоинспекции.Накануне в Крыму на автодороге Судак – Грушевка легковое авто съехало на обочину и перевернулось, пострадавшего пассажира доставили в больницу для уточнения диагноза.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трое подростков погибли в ДТП в КрымуМотоциклист пострадал в столкновении с иномаркой в КерчиВ Севастополе в ДТП пострадала 4-летняя девочка: ее спасло детское кресло

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп в крыму и севастополе, крым, новости крыма, госавтоинспекция крыма, происшествия, пдд (правила дорожного движения)