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Восемь человек погибли в ДТП в Крыму - РИА Новости Крым, 05.11.2024
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Ситуация на дорогах Крыма
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Восемь человек погибли в ДТП в Крыму
Восемь человек погибли в ДТП в Крыму - РИА Новости Крым, 05.11.2024
Восемь человек погибли в ДТП в Крыму
Восемь человек погибли в 27 ДТП, произошедших на дорогах Крыма за минувшую неделю. Об этом сообщили в республиканской госавтоинспекции. РИА Новости Крым, 05.11.2024
2024-11-05T10:41
2024-11-05T10:41
ситуация на дорогах крыма
дтп в крыму и севастополе
крым
новости крыма
госавтоинспекция крыма
происшествия
пдд (правила дорожного движения)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Восемь человек погибли в 27 ДТП, произошедших на дорогах Крыма за минувшую неделю. Об этом сообщили в республиканской госавтоинспекции.В том числе восемь аварий произошло с участием пешеходов. В них погибли два человека, пострадали восемь, из них - три ребенка. 134 раза правоохранители фиксировали факты управления транспортными средствами с признаками опьянения, 15 водителей привлечены за такое нарушение повторно и теперь понесут уголовную ответственность."Госавтоинспекция Республики Крым убедительно просит родителей не покупать мототранспорт детям и не передавать управление транспортными средствами несовершеннолетним. Несовершеннолетний не может управлять транспортным средством, не имея удостоверения водителя, будь то автомобиль, мотоцикл, питбайк либо скутер", - настаивают в Госавтоинспекции.Накануне в Крыму на автодороге Судак – Грушевка легковое авто съехало на обочину и перевернулось, пострадавшего пассажира доставили в больницу для уточнения диагноза.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трое подростков погибли в ДТП в КрымуМотоциклист пострадал в столкновении с иномаркой в КерчиВ Севастополе в ДТП пострадала 4-летняя девочка: ее спасло детское кресло
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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дтп в крыму и севастополе, крым, новости крыма, госавтоинспекция крыма, происшествия, пдд (правила дорожного движения)
Восемь человек погибли в ДТП в Крыму

Госавтоинпекция: восемь человек погибли в ДТП на дорогах Крыма за неделю

10:41 05.11.2024
 
© РИА Новости КрымЗнак ДТП
Знак ДТП - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Восемь человек погибли в 27 ДТП, произошедших на дорогах Крыма за минувшую неделю. Об этом сообщили в республиканской госавтоинспекции.
"Восемь человек погибли, 26 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них четверо детей", - говорится в сообщении.
В том числе восемь аварий произошло с участием пешеходов. В них погибли два человека, пострадали восемь, из них - три ребенка.
134 раза правоохранители фиксировали факты управления транспортными средствами с признаками опьянения, 15 водителей привлечены за такое нарушение повторно и теперь понесут уголовную ответственность.
"Госавтоинспекция Республики Крым убедительно просит родителей не покупать мототранспорт детям и не передавать управление транспортными средствами несовершеннолетним. Несовершеннолетний не может управлять транспортным средством, не имея удостоверения водителя, будь то автомобиль, мотоцикл, питбайк либо скутер", - настаивают в Госавтоинспекции.
Накануне в Крыму на автодороге Судак – Грушевка легковое авто съехало на обочину и перевернулось, пострадавшего пассажира доставили в больницу для уточнения диагноза.
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Ситуация на дорогах КрымаДТП в Крыму и СевастополеКрымНовости КрымаГосавтоинспекция КрымаПроисшествияПДД (Правила дорожного движения)
 
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