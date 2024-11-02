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Мотоциклист пострадал в столкновении с иномаркой в Керчи
Мотоциклист пострадал в столкновении с иномаркой в Керчи - РИА Новости Крым, 02.11.2024
Мотоциклист пострадал в столкновении с иномаркой в Керчи
В Керчи мотоциклист пострадал в столкновении легкового Chevrolet и мотоцикла "Honda". Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Крыма. РИА Новости Крым, 02.11.2024
2024-11-02T19:27
2024-11-02T19:27
2024-11-02T19:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В Керчи мотоциклист пострадал в столкновении легкового Chevrolet и мотоцикла "Honda". Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Крыма.По данным ведомства, авария произошла 2 ноября, в 14:46 на улице Войкова. 55-летний водитель "Chevrolet Clan" не уступил дорогу мотоциклу Honda, выезжая с прилегающей территории дома.На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства ДТП выясняются.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Страшное ДТП с автобусом и двумя грузовиками на Кубани: погибли пассажирыВ Крыму автобус насмерть сбил пешеходаВ лобовом ДТП под Симферополем погиб водитель и пострадал ребенок
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Мотоциклист пострадал в столкновении с иномаркой в Керчи
Госавтоинспекция: в Керчи мотоциклист пострадал в столкновении с Chevrolet Clan