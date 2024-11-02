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Страшное ДТП с автобусом и двумя грузовиками на Кубани: погибли пассажиры
Страшное ДТП с автобусом и двумя грузовиками на Кубани: погибли пассажиры - РИА Новости Крым, 02.11.2024
Страшное ДТП с автобусом и двумя грузовиками на Кубани: погибли пассажиры
Два человека погибли в аварии с участием автобуса и двух большегрузов в Краснодарском крае. Об этом сообщили в МВД по региону. РИА Новости Крым, 02.11.2024
2024-11-02T08:38
2024-11-02T08:38
2024-11-02T08:38
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мвд по краснодарскому краю
дтп
происшествия
общественный транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Два человека погибли в аварии с участием автобуса и двух большегрузов в Краснодарском крае. Об этом сообщили в МВД по региону.Авария произошла в ночь на субботу в Кавказском районе на дороге Краснодар- Кропоткин - граница Ставропольского края.Причины и обстоятельства аварии устанавливают правоохранители, проводится проверка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму автобус насмерть сбил пешехода В Крыму междугородний автобус столкнулся с грузовиком – есть пострадавшиеТри человека погибли в лобовом ДТП под Новороссийском
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россия, краснодарский край, мвд по краснодарскому краю, дтп, происшествия, общественный транспорт
Страшное ДТП с автобусом и двумя грузовиками на Кубани: погибли пассажиры
В ДТП с автобусом и двумя большегрузами на Кубани погибли пассажиры - МВД