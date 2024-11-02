https://crimea.ria.ru/20241102/strashnoe-dtp-s-avtobusom-i-dvumya-gruzovikami-na-kubani-pogibli-passazhiry-1141552762.html

Страшное ДТП с автобусом и двумя грузовиками на Кубани: погибли пассажиры

Страшное ДТП с автобусом и двумя грузовиками на Кубани: погибли пассажиры - РИА Новости Крым, 02.11.2024

Страшное ДТП с автобусом и двумя грузовиками на Кубани: погибли пассажиры

Два человека погибли в аварии с участием автобуса и двух большегрузов в Краснодарском крае. Об этом сообщили в МВД по региону. РИА Новости Крым, 02.11.2024

2024-11-02T08:38

2024-11-02T08:38

2024-11-02T08:38

россия

краснодарский край

мвд по краснодарскому краю

дтп

происшествия

общественный транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Два человека погибли в аварии с участием автобуса и двух большегрузов в Краснодарском крае. Об этом сообщили в МВД по региону.Авария произошла в ночь на субботу в Кавказском районе на дороге Краснодар- Кропоткин - граница Ставропольского края.Причины и обстоятельства аварии устанавливают правоохранители, проводится проверка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму автобус насмерть сбил пешехода В Крыму междугородний автобус столкнулся с грузовиком – есть пострадавшиеТри человека погибли в лобовом ДТП под Новороссийском

россия

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, краснодарский край, мвд по краснодарскому краю, дтп, происшествия, общественный транспорт