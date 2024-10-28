https://crimea.ria.ru/20241028/tri-cheloveka-pogibli-v-lobovom-dtp-pod-novorossiyskom-1141391514.html

Три человека погибли в лобовом ДТП под Новороссийском

Три человека погибли в лобовом ДТП под Новороссийском - РИА Новости Крым, 28.10.2024

Три человека погибли в лобовом ДТП под Новороссийском

Три человека погибли в лобовом столкновении легковушки и грузовика в селе Владимировка под Новороссийском. Об этом сообщил глава городской администрации Андрей... РИА Новости Крым, 28.10.2024

2024-10-28T07:41

2024-10-28T07:41

2024-10-28T07:41

дтп

происшествия

новороссийск

андрей кравченко

новости

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Три человека погибли в лобовом столкновении легковушки и грузовика в селе Владимировка под Новороссийском. Об этом сообщил глава городской администрации Андрей Кравченко.На месте аварии работают пожарные, следователи, сотрудники ГИБДД и Службы спасения. Координацию деятельности всех служб на месте осуществляют сотрудники управления транспорта и дорожного хозяйства.Накануне на трассе "Кавказ" в результате столкновения двух легковых авто погибли два человека. Еще двое, в том числе ребенок, пострадали.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП под Судаком - водителя зажало в искореженном автоМассовое ДТП в Краснодаре - двое погибли и трое раненыВ лобовом ДТП под Ялтой пострадали два человека

новороссийск

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, происшествия, новороссийск, андрей кравченко, новости, краснодарский край