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Три человека погибли в лобовом ДТП под Новороссийском
Три человека погибли в лобовом ДТП под Новороссийском - РИА Новости Крым, 28.10.2024
Три человека погибли в лобовом ДТП под Новороссийском
Три человека погибли в лобовом столкновении легковушки и грузовика в селе Владимировка под Новороссийском. Об этом сообщил глава городской администрации Андрей... РИА Новости Крым, 28.10.2024
2024-10-28T07:41
2024-10-28T07:41
2024-10-28T07:41
дтп
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новороссийск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Три человека погибли в лобовом столкновении легковушки и грузовика в селе Владимировка под Новороссийском. Об этом сообщил глава городской администрации Андрей Кравченко.На месте аварии работают пожарные, следователи, сотрудники ГИБДД и Службы спасения. Координацию деятельности всех служб на месте осуществляют сотрудники управления транспорта и дорожного хозяйства.Накануне на трассе "Кавказ" в результате столкновения двух легковых авто погибли два человека. Еще двое, в том числе ребенок, пострадали.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП под Судаком - водителя зажало в искореженном автоМассовое ДТП в Краснодаре - двое погибли и трое раненыВ лобовом ДТП под Ялтой пострадали два человека
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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дтп, происшествия, новороссийск, андрей кравченко, новости, краснодарский край
Три человека погибли в лобовом ДТП под Новороссийском
Три человека погибли в лобовом столкновении легковушки и грузовика под Новороссийском