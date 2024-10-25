https://crimea.ria.ru/20241025/massovoe-dtp-v-krasnodare---dvoe-pogibli-i-troe-raneny-1141334934.html

Массовое ДТП в Краснодаре - двое погибли и трое ранены

Массовое ДТП в Краснодаре - двое погибли и трое ранены - РИА Новости Крым, 25.10.2024

Массовое ДТП в Краснодаре - двое погибли и трое ранены

Два человека погибли и трое пострадали в массовом ДТП в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. РИА Новости Крым, 25.10.2024

2024-10-25T11:53

2024-10-25T11:53

2024-10-25T11:53

краснодар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Два человека погибли и трое пострадали в массовом ДТП в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.По данным надзорного ведомства, авария произошла на улице Северная. Автомобиль Daewoo, двигаясь из центра города, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с тремя автомобилями.По факту аварии организована прокурорская проверка.Дептранс Краснодара предупредил о дорожных заторах по улице Передовой к улице Северной, по Северной от второго моста до места ДТП и от Кутузова до места ДТП. А также по улице Ломоносова от Кузнечной до Северной.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП под Судаком - водителя зажало в искореженном автоВ Ялте машина сбила 9-летнюю девочкуГрузовик слетел с моста на железнодорожные пути и загорелся

краснодар

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодар, дтп, новости, происшествия, прокуратура краснодарского края