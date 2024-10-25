Массовое ДТП в Краснодаре - двое погибли и трое ранены
Два человека погибли в ДТП с четырьмя машинами в Краснодаре
© Прокуратура Краснодарского краяДвое человек погибли и трое ранены в массовом ДТП в Краснодаре
© Прокуратура Краснодарского края
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Два человека погибли и трое пострадали в массовом ДТП в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, авария произошла на улице Северная. Автомобиль Daewoo, двигаясь из центра города, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с тремя автомобилями.
"На настоящий момент известно о двух погибших и трех пострадавших, предположительно они все из автомобиля Daewoo, с травмами различной степени тяжести они доставлены в больницы города", - сказано в сообщении.
По факту аварии организована прокурорская проверка.
© Прокуратура Краснодарского краяДвое человек погибли и трое ранены в массовом ДТП в Краснодаре
© Прокуратура Краснодарского края
Двое человек погибли и трое ранены в массовом ДТП в Краснодаре
Дептранс Краснодара предупредил о дорожных заторах по улице Передовой к улице Северной, по Северной от второго моста до места ДТП и от Кутузова до места ДТП. А также по улице Ломоносова от Кузнечной до Северной.
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