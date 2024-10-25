Рейтинг@Mail.ru
Массовое ДТП в Краснодаре - двое погибли и трое ранены - РИА Новости Крым, 25.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241025/massovoe-dtp-v-krasnodare---dvoe-pogibli-i-troe-raneny-1141334934.html
Массовое ДТП в Краснодаре - двое погибли и трое ранены
Массовое ДТП в Краснодаре - двое погибли и трое ранены - РИА Новости Крым, 25.10.2024
Массовое ДТП в Краснодаре - двое погибли и трое ранены
Два человека погибли и трое пострадали в массовом ДТП в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T11:53
2024-10-25T11:53
краснодар
дтп
новости
происшествия
прокуратура краснодарского края
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/19/1141334744_0:138:1031:718_1920x0_80_0_0_00ae5e05eee4e19ac361dc9a58debecf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Два человека погибли и трое пострадали в массовом ДТП в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.По данным надзорного ведомства, авария произошла на улице Северная. Автомобиль Daewoo, двигаясь из центра города, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с тремя автомобилями.По факту аварии организована прокурорская проверка.Дептранс Краснодара предупредил о дорожных заторах по улице Передовой к улице Северной, по Северной от второго моста до места ДТП и от Кутузова до места ДТП. А также по улице Ломоносова от Кузнечной до Северной.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП под Судаком - водителя зажало в искореженном автоВ Ялте машина сбила 9-летнюю девочкуГрузовик слетел с моста на железнодорожные пути и загорелся
краснодар
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/19/1141334744_0:42:1031:815_1920x0_80_0_0_20358355e55e4dcca8dbcb7a62351869.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодар, дтп, новости, происшествия, прокуратура краснодарского края
Массовое ДТП в Краснодаре - двое погибли и трое ранены

Два человека погибли в ДТП с четырьмя машинами в Краснодаре

11:53 25.10.2024
 
© Прокуратура Краснодарского краяДвое человек погибли и трое ранены в массовом ДТП в Краснодаре
Двое человек погибли и трое ранены в массовом ДТП в Краснодаре
© Прокуратура Краснодарского края
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Два человека погибли и трое пострадали в массовом ДТП в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, авария произошла на улице Северная. Автомобиль Daewoo, двигаясь из центра города, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с тремя автомобилями.
"На настоящий момент известно о двух погибших и трех пострадавших, предположительно они все из автомобиля Daewoo, с травмами различной степени тяжести они доставлены в больницы города", - сказано в сообщении.
По факту аварии организована прокурорская проверка.
© Прокуратура Краснодарского краяДвое человек погибли и трое ранены в массовом ДТП в Краснодаре
Двое человек погибли и трое ранены в массовом ДТП в Краснодаре
© Прокуратура Краснодарского края
Двое человек погибли и трое ранены в массовом ДТП в Краснодаре
Дептранс Краснодара предупредил о дорожных заторах по улице Передовой к улице Северной, по Северной от второго моста до места ДТП и от Кутузова до места ДТП. А также по улице Ломоносова от Кузнечной до Северной.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ДТП под Судаком - водителя зажало в искореженном авто
В Ялте машина сбила 9-летнюю девочку
Грузовик слетел с моста на железнодорожные пути и загорелся
 
КраснодарДТПНовостиПроисшествияПрокуратура Краснодарского края
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:14Крымские леса открыли для посещения
11:53Массовое ДТП в Краснодаре - двое погибли и трое ранены
11:42В части Феодосии и двух селах временно не будет воды – причина
11:27Крымский мост сейчас - актуальные данные по очередям
11:19В Симферопольском районе воду будут подавать по графику
11:10Путин прокомментировал реакцию Запада на военный договор РФ и КНДР
10:57Участники СВО смогут получать медпомощь в любой больнице во время отпуска
10:37Магнитная буря идет на Землю - произошел мощный выброс плазмы
10:21В Красногвардейском районе Крыма будет громко
10:10Власти заявили о стабилизации ситуации в Коркино после убийства таксистки
09:43Воевали с честью во имя Родины: Севастополь простился с героями СВО
09:29В Крыму запретят рыбалку у берегов Ялты и Феодосии
09:22Итоги БРИКС: саммит определил роль России в создании многополярного мира
09:04Россиян ждет шестидневная рабочая неделя
08:38О чем говорили Путин с генсеком ООН на закрытой встрече в Казани
08:15Часть Севастополя останется без света в пятницу из-за неотложных работ
07:51Снежный шторм обрушился на Магадан - в городе коллапс
07:24Над Азовским морем уничтожены три вражеских беспилотника
07:02В Крыму оценили заявление киевского омбудсмена про "языковую шизофрению"
06:33В центре Симферополя ограничат движение транспорта
Лента новостейМолния