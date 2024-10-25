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Культура пробивает блокады лучше политиков и военных – Аксенов - РИА Новости Крым, 25.10.2024
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Культура пробивает блокады лучше политиков и военных – Аксенов
Культура пробивает блокады лучше политиков и военных – Аксенов - РИА Новости Крым, 25.10.2024
Культура пробивает блокады лучше политиков и военных – Аксенов
Культура является инструментом для развития Крыма, способствует его узнаваемости в мире. Кроме того, она "пробивает" даже те "блокады", которые политическими... РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T12:36
2024-10-25T12:38
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Культура является инструментом для развития Крыма, способствует его узнаваемости в мире. Кроме того, она "пробивает" даже те "блокады", которые политическими или военными способами пробить не удастся. Об этом на расширенной коллегии министерства культуры сказал глава республики Сергей Аксенов.По мнению главы Крыма, коммуникации деятелей в сфере культуры, обмен творческими коллективами и зарубежные контакты помогают выстраивать понятные и комфортные отношения как в международной, так и во внутренней политике."Это культурный код нашего российского народа. Это наши традиции, история, и без этого движения вперед не будет", - отметил Аксенов.В Крыму колоссальное количество объектов культуры, которые надо правильно восстановить, обеспечить к ним доступ, чтобы россияне и гости из других стран могли ознакомиться с нашими традициями и историей, и понять, где "заложены наши корни и в чем заключается сила нашего многонационального народа", добавил Аксенов.В Крыму к концу этого года разработают концепцию развития Историко-археологического музея-заповедника "Неаполь Скифский" в Симферополе. Соответствующая договоренность достигнута в ходе встречи главы республики Сергея Аксенова с митрополитом Симферопольским и Крымским Тихоном.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Симферополь хотят сделать центром экскурсионного туризмаВ центре Евпатории восстановят турецкие баниЛучшие коллективы народного творчества Крыма выступят в Кремле
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РИА Новости Крым
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крым, сергей аксенов, культура, минкурортов крыма, общество, новости крыма
Культура пробивает блокады лучше политиков и военных – Аксенов

Аксенов назвал культуру инструментом для развития Крыма и прорыва любых блокад

12:36 25.10.2024 (обновлено: 12:38 25.10.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСергей Аксенов
Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Культура является инструментом для развития Крыма, способствует его узнаваемости в мире. Кроме того, она "пробивает" даже те "блокады", которые политическими или военными способами пробить не удастся. Об этом на расширенной коллегии министерства культуры сказал глава республики Сергей Аксенов.
"Сегодня культура является инструментом, в том числе развития Крыма и его узнаваемости. Культура – это элемент, который позволяет пробить многие блокады, которые не политическими, не военными способами пробить не удастся", - сказал он.
По мнению главы Крыма, коммуникации деятелей в сфере культуры, обмен творческими коллективами и зарубежные контакты помогают выстраивать понятные и комфортные отношения как в международной, так и во внутренней политике.
"Это культурный код нашего российского народа. Это наши традиции, история, и без этого движения вперед не будет", - отметил Аксенов.
В Крыму колоссальное количество объектов культуры, которые надо правильно восстановить, обеспечить к ним доступ, чтобы россияне и гости из других стран могли ознакомиться с нашими традициями и историей, и понять, где "заложены наши корни и в чем заключается сила нашего многонационального народа", добавил Аксенов.
В Крыму к концу этого года разработают концепцию развития Историко-археологического музея-заповедника "Неаполь Скифский" в Симферополе. Соответствующая договоренность достигнута в ходе встречи главы республики Сергея Аксенова с митрополитом Симферопольским и Крымским Тихоном.
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